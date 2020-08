Formula ykkösten MM-sarjan mahtitalli Mercedes kärsii tällä hetkellä erikoisesta ongelmasta. Niin valmistajien kuin kuljettajien MM-sarjaa hallitsevalla Mercedeksellä on nimittäin riveissään testikuljettaja, joka ei saa ajaa kilpaa.

Meksikolainen Esteban Gutiérrez kilpaili viimeksi Haas-tallin riveissä kaudella 2016.

Kansainvälinen autoliitto FIA edellyttää, että kuljettajien, jotka eivät ole kilpailleet kolmen edellisen kauden aikana, on ajettava 300 kilometrin testiajo ennen superlisenssin uusimista.

Mercedeksen lisäksi Gutiérrez toimii McLarenin ja Racing Pointin testikuljettajana yhdessä Stoffel Vandoornen kanssa. Belgialaisen superlisenssi on voimassa, sillä hän ajoi McLarenilla kaudella 2018.

Yhdysvaltalainen moottoriurheilusivusto Motorsport kertoo, ettei Mercedes kykene tarjoamaan Gutiérrezille mahdollisuutta tarvittaviin kilometreihin Lewis Hamiltonin tai Valtteri Bottaksen korvaajana jonkun kisaviikonlopun perjantain harjoituksissa.

Sen sijaan talli tutkii mahdollisuutta järjestää Gutiérrezille testiajo vuoden 2018 kisa-autolla.

Gutiérrez saattoi menettää superlisenssin puuttumisen vuoksi mahdollisuuden kilpailla Racing Pointilla koronavirustartunnan saaneen Sergio Pérezin korvaajana. Racing Point kiinnitti tehtävään Nico Hülkenbergin.

”Uskon, että Esteban olisi voinut olla todella vahva ehdokas sille paikalle”, Mercedes-pomo Toto Wolff sanoi.

”Mutta valitettavasti hän ei läpäissyt seulaa, koska tänä vuonna on uusi sääntö, jonka mukaan sinun on suoritettava vähintään 300 kilometrin mittainen testi, jos et ole ajanut formula ykkösillä kolmeen vuoteen virallisissa tapahtumissa.”

McLarenin tallipäällikkö Andreas Seidl kertoi Motorsportille olevansa tietoinen Gutiérrezin tilanteesta.

”Mutta loppujen lopuksi se ei ole asia, johon olemme keskittyneet tällä hetkellä. Jos eteemme tulee tilanne, että tarvitsemme varakuljettajaa, olen varma, että löydämme ratkaisun.”