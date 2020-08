Haka–HIFK 0–2

Brasilialaiskaksikko Erikson Carlos–Vitinho järjesti HIFK:lle arvokkaan vierasvoiton legendaarisella Tehtaan kentällä.

Vitinho puski Erikson Carlosin nappikeskityksen verkkoon toisen jakson alussa ja upotti tällä osumalla jalkapalloliigan häntäpäähän juuttuneen Hakan.

Erikson Carlos upotti pallon vielä tyhjään verkkoon, kun maalivahti Michael Hartmann nousi ylös Hakan hakiessa tasoitusta. Tämä sinetöi 2–0-voiton.

Vaihdosta tullut Erikson Carlos ehti olla kentällä vain kymmenen minuuttia ennen ratkaisevaa syöttöänsä.

IFK on esiintynyt edukseen varsinkin vieraskentillä. Neljästä matkapelistä on herunut kolme voittoa ja yksi tasapeli.

Valmennusvastuun jakavat Teemu Kankkunen ja Mike Keeney ovat saaneet joukkueen pelaamaan paljon paremmin kuin kolmen kierroksen jälkeen erotettu norjalaisluotsi Tor Thodesen.

IFK oli ottavana osapuolena taukoon asti, mutta sen jälkeen osat vaihtuivat.

”Käytimme omia vahvuuksiamme hienosti. Kaikki pelaajat sitoutuivat taktiikkaan esimerkillisesti”, Keeney kiitteli.

Haka sai avausjaksolla loistopaikan johto-osumaan rankkarista. Anton Popovitsh eksytti vielä IFK-vahti Arnold Origin väärään nurkkaan, mutta veto kimposi oikeasta tolpasta kentälle.

Pallo vietiin pilkulle Jabar Sharzan kaadettua oikealta murtautuneen Samuel Chidin.

”Rankkari oli selvä. Onneksi Haka hukkasi sen”, Keeney huokaisi.

Origi venyi useampaan huipputorjuntaan ja pohjusti näillä pelastuksilla IFK:n voiton.

IFK:lla on nyt tiukka vaihe menossa. Se sisältää kolme peliä kymmeneen päivään.

Niinpä pelaajia kierrätetään viisaasti. Avaukseen oli tehty viisi muutosta lauantaiseen Ilves-peliin verrattuna. Silloin penkillä aloittaneet Sharza, Sakari Tukiainen, Matias Hänninen, John Fagerström ja Vitinho pääsivät nyt heti irti.

Pääsarjaan palanneen Hakan alku on ollut ohdakkeinen. Valkeakoskelaisjoukkueen voittotili on avaamatta edelleen, kun takana on jo seitsemän kierrosta.

”Meillä oli taas kaikki avaimet voittoon, mutta annettiin se kaverille. Näin kävi, koska emme saaneet palloa pussiin silloin kuin olisi pitänyt”, Hakan luotsi Teemu Tainio manasi ja tarkoitti muitakin maalipaikkoja kuin tuhlattua rankkaria.

Hakan kärkimies Salomo Ojala voitti viime kesänä Ykkösen maalikuninkuuden 23 osumalla, mutta nyt on ollut paljon hiljaisempaa. Niinpä Ojala kävi lyhyellä lainapestillä AC Kajaanissa ja haki tätä kautta lisävaihdetta peliinsä.

Tainio nosti Valkeakoskelle palanneen Ojalan suoraan avaukseen. Alku oli pirteä, mutta sen jälkeen mies katosi kuvasta.

Päävalmentajan poika Maximus Tainio jatkaa Kajaanissa toistaiseksi jatkuvalla sopimuksella.