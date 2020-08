Kiira Riihijärvi on voittanut viime vuosina kovan tason golfkilpailuja enemmän kuin muut Suomen kärkinaiset yhteensä.

Tiger Woods on monien mielestä maailman kaikkien aikojen paras golfinpelaaja, vaikka major-voittojen määrässä edellä onkin Jack Nicklaus.

Tähän asemaan amerikkalaista Woodsia on siivittänyt harvinaislaatuinen voittamisen taito.

Woods on kertonut, kuinka hän juniori-ikäisenä oppi ja omaksui voittamisen taidon (art of winning) edesmenneen Earl-isänsä avustuksella.

Hän oppi tuntemaan, mitä voiton saavuttamiseen vaaditaan ja miltä se tuntuu. Se on hänen mielestään ollut äärimmäisen tärkeää uran myöhemmissä vaiheissa.

Nyt suomalaisessa huippugolfissa on pelaaja, jolla on kokemusta siitä, mitä Woods on tarkoittanut voittamisen taidolla.

Tällä kriteerillä 23-vuotias Kiira Riihijärvi on naisten huippugolfin kenties suurin suomalainen tulevaisuuden lupaus.

Jos mukaan lasketaan naisissa pääkiertueitten ammattilaiset ja muu Suomen parhaimmisto, Riihijärvi on viime vuosina voittanut enemmän kovan tason kilpailuja kuin muut yhteensä samalla ajanjaksolla.

Riihijärvi pelasi neljä viime kautta urheilustipendillä Tampan yliopiston (University of Tampa) joukkueessa Floridassa. Hän saavutti sinä aikana kymmenen voittoa Yhdysvaltojen yliopistosarjojen (NCAA) kakkosdivisioonassa ja osan niistä ylivoimaisesti.

Viime kauden päätteeksi Riihijärvi valittiin kakkosdivisioonan vuoden pelaajaksi. Amatöörien maailmanlistalla hän on tällä hetkellä sijalla 22. Listalla edellä olevista monet ovat pelanneet NCAA:n ykkösdivisioonassa, jonka kilpailuista saa enemmän rankingpisteitä.

Äskettäin Riihijärvi voitti lyöntipelin Suomen mestaruuden ja jätti taakseen muun muassa ammattilaisista Suomen ykköseksi rankatun Sanna Nuutisen.

”Voittaminenhan on oma taitonsa. Siihen pitää omalla tavallaan tottua, että nimi on kärkipaikoilla. Kun lähtee viimeiseen kilpailupäivään johdossa, tietää, että oma peli riittää. Silloin ei mieti liikoja, vaan pelaa vain golfia, ja sen pitäisi riittää”, Riihijärvi sanoo HS:n haastattelussa.

Yksi oivallus on ollut Riihijärven mielestä hänelle tärkeä.

Kiira Riihijärvi on pitkälyöntinen pelaaja. Hän arvioi avauslyöntiensä mitaksi keskimäärin noin 240 metriä.

”Olen ymmärtänyt, että tämä on vain golfia eikä mikään elämää tai kuolemaa suurempi asia. Jos menee joskus huonosti, se on ihan ok ja sellaista sattuu.”

Viime vuoden syksyllä Riihijärveä vuotta nuorempi Sami Välimäki arvioi olevansa niin sanotusti voittajatyyppi. Takana oli ammattilaisena neljä voittoa Euroopan kolmostason Pro Golf Tourilla.

Meni runsaat kaksi kuukautta, ja Välimäki otti uransa ensimmäisen voiton pääkiertueella, vaikka takana oli siellä vain viisi aikaisempaa kilpailua.

”Kyllä sanoisin, että minäkin olen voittajatyyppi”, Riihijärvi sanoo.

Voittamisen taito on kiehtova ominaisuus, mutta suomalaisessa huipputason yksilöurheilussa siitä on nykyään pulaa.

Kyse ei niinkään ole siitä, kuka on fyysisesti kestävin, vahvin tai taitavin, vaan siitä, kuka osaa hyödyntää kykynsä parhaalla mahdollisella tavalla ratkaisevalla hetkellä.

Golfissa on erityisen ratkaisevaa, kuka hallitsee parhaiten viimeisen kierroksen aikana väistämättä tuntuvat paineet.

”Mielestäni paineen alla on tavallaan kiva pelata. Silloin golf on parhaimmillaan, kun on pieni paine, että nyt pitää onnistua. Siinä näkee, onko treeni mennyt perille vai ei”, Riihijärvi sanoo.

Riihijärven mukaan yliopistojoukkueessa käytiin mentaalipuolen asioita läpi, mutta mitään varsinaista mentaalivalmentajaa hänellä ei ole ollut.

”Olen tosi rauhallinen. Se on minulle iso asia, että pystyn olemaan kentällä rauhallinen ja tekemään omat juttuni.”

”Sitä puolta tulee mielestäni paljon kokemuksen kautta, kun oppii tuntemaan itseään ja mitä itsessä tapahtuu silloin, kun on paineen alla. Siihen ei ole valitettavasti mitään muottia, miten pystyy pelaamaan paineen alla. Se on niin henkilökohtaista.”

Riihijärvi muistuttaa, että golfin huipputasolla pelaajien väliset erot ovat varsin pieniä.

Huippugolfissa on viime aikoina puhuttu paljon avauslyöntien pituudesta. Tämän keskustelun tai jopa kohun on saanut aikaan maailman parhaisiin pelaajiin kuuluva amerikkalainen Bryson DeChambeau, joka avauslyönnit kantavat nykyään keskimäärin reilusti yli 300 metriä.

Atleettinen, 178-senttinen Riihijärvi on naisten mittapuulla pitkälyöntinen pelaaja. Hän arvioi avauslyöntiensä mitaksi keskimäärin noin 240 metriä. Tuolla lukemalla oltaisiin ammattilaisten pääkiertueilla Yhdysvalloissa ja Euroopassa parhaassa viidenneksessä.

”Se on sellainen sopiva ja riittävä pituus”, Riihijärvi arvioi.

Eniten kehittymisen varaa hänellä on mielestään lähipelissä.

Kansallisella tasolla Riihijärvi alkoi menestyä melko myöhään. Juniorina hän ei ollut maajoukkueryhmissä.

”Vasta kaksikymppisenä aloin olla enemmän Suomen kärjessä.”

Tuolloin hän voitti alle 21-vuotiaitten Suomen mestaruuden.

”Sen jälkeen olen pelannut aika hyvin.”

Kun viime vuonna tuli Helsingin Talissa arvostetun Erkko Trophyn eli Suomen avoimen amatöörimestaruuskilpailun voitto, Riihijärvellä on koossa kaikki amatöörien merkittävimmät tittelit kotimaassa.

Parhaaksi Yhdysvaltojen ulkopuoliseksi kansainväliseksi saavutuksekseen Riihijärvi laskee EM-kisojen viidennen sijan kaksi vuotta sitten.

Kuten tulokset kertovat, Riihijärvi nousi uudelle tasolle aloitettuaan pelaamisen Yhdysvalloissa. Jo ennen yliopistoa hän pelasi ja opiskeli viimeisen lukiovuoden Georgian osavaltiossa koulussa, joka oli sisäoppilaitos.

”Päätin kahden lukiovuoden jälkeen, että haluan katsoa golfkortin loppuun asti.”

Sen koulun kautta hän pystyi antamaan sellaiset näytöt, että Tampan yliopiston golfvalmentajat kiinnostuivat.

”Olen ollut siellä tosi tyytyväinen. Tykkään tosi paljon koulusta ja valmentajastani Missey Jonesista. Hän ei ole mikään svingikoutsi vaan enemmänkin sellainen äitihahmo. Hän kuuntelee, ja hänen kanssaan on ollut tosi helppoa”, sanoo Riihijärvi, joka opiskeli kandidaattia vastaavan tutkinnon pääaineenaan markkinointi.

Päättyneen kauden viimeiset kilpailut, muun muassa NCAA:n mestaruuskisat, jäivät väliin koronaviruspandemian vuoksi.

Siinä on ylemmän eli maisterin tutkinnon suorittamisen lisäksi tärkein syy, miksi Riihijärvi aikoo palata Tampaan vielä yhdeksi lukuvuodeksi.

NCAA myönsi koronapandemian seurauksena Riihijärvelle ja hänen kanssaan samassa tilanteessa oleville oikeuden pelata vielä viidennenkin kauden, ja sen tilaisuuden Riihijärvi haluaa hyödyntää.

Keväällä 2021 Riihijärvi aikoo siirtyä ammattilaiseksi ja aloittaa silloin pelaamisen Yhdysvaltojen kakkoskiertueella Symetra Tourilla, jonne hän sai pelioikeuden jo viime vuonna. Suunnitelmissa on myös osallistuminen pääkiertue LPGA:n karsintoihin.

Minkälaisessa vaiheessa ja tilanteessa golfurallasi näet itsesi viiden vuoden päästä?

”Haluaisin olla LPGA-kiertueen kisan voittaja ja asua Yhdysvalloissa. Viihdyn siellä tosi hyvin.”

Valmentaja: Riihijärvi tykkää harjoitella yksin ja haluaa olla omassa kuplassaan

Kiira Riihijärvi on syntynyt Ranskassa. Syy tähän on se, että hänen isänsä Heikki Riihijärvi pelasi tuolloin ammatikseen jääkiekkoa Ranskan liigassa. Urallaan Heikki Riihijärvi voitti Jokereissa kaksi Suomen mestaruutta.

Kun Kiira Riihijärvi oli 9-vuotias, isä vei hänet ja Kiiran pikkuveljen tutustumaan lajiin Virpiniemen golfkentälle, jonka reunalla perheen koti sijaitsee Haukiputaalla.

Kiira Riihijärvi pelasi lapsena myös jalkapalloa ja tennistä.

”Golf oli jostain syystä mieluisinta.”

Osansa golfin pariin kotiutumisessa lienee Virpiniemi Golfin valmentajalla Tommi Linnalla, joka ensin opetti Riihijärvelle lajin alkeet ja on sen jälkeen toiminut hänen valmentajanaan. Kaksikolla on siis takana jo 14 vuoden yhteinen taival.

Linna luonnehtii Riihijärveä intohimoiseksi ja määrätietoiseksi urheilijaksi, joka on erittäin kova harjoittelemaan. Välillä valmentaja joutuu tarkistamaan, onko Riihijärvi muistanut levätä tarpeeksi.

”Kiira tykkää harjoitella enemmän yksin kuin porukassa. Moni, joka ei tunne Kiiraa, voi ajatella, että hän on ylpeä, mutta kyse on enemmänkin siitä, että hän haluaa olla omassa kuplassaan”, Linna sanoo.

Yksin harjoittelun Riihijärvi tuo esiin itsekin. Tampassa se on ollut mahdollista, päinvastoin kuin monissa muissa yliopistojoukkueissa.

”Yksi Kiiran menestyksen syy on se, että hän on sopeutunut siihen amerikkalaiseen elämäntyyliin. Hänelle ei ole tärkeää se, että valmentaja on koko ajan vieressä antamassa ohjeita. Hän ei ole niin riippuvainen valmentajasta kuin moni muu minun valmennettavistani”, sanoo Linna.

Aiemmin kesällä Riihijärvi sai kutsun maailman arvostetuimpiin naisten amatöörikilpailuihin lukeutuvaan US Amateuriin, mutta osallistuminen tyssäsi siihen, että hän ei saanut ajoissa uutta opiskelijaviisumia.

Sen sijaan Riihijärvi puolustaa suosikkina voittoaan torstaina Helsingin Talissa alkavassa Erkko Trophyssa.