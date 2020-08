Tenniksen miesten maailmanlistalla toisena oleva espanjalainen Rafael Nadal aikoo osallistua Ranskan avoimeen tennisturnaukseen, joka on suunniteltu pelattavaksi syys-lokakuun vaihteessa.

”Se on mielessäni. Varaudun siihen”, Nadal sanoi keskiviikkona medialle uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Mutta meidän on vielä odotettava nähdäksemme, kuinka kaikki kehittyy, koska on totta, että tilanne näyttää huonontuneen hieman viime viikkoina. Toivon ja aion olla siellä, jos olosuhteet sallivat”, hän jatkoi koronavirustilanteeseen viitaten.

Nadal, 34, on voittanut ensimmäisen maailmansodan hävittäjä-ässän Roland Garrosin nimeä kantavan turnauksen peräti 12 kertaa. Ensimmäistä mestaruuttaan hän juhli sotasankarin mukaan nimetyllä stadionilla 19-vuotiaana nuorukaisena vuonna 2005.

Voitto oli Nadalille ensimmäinen grand slam -turnauksissa. Nyt hänellä on niitä 19.

Tennistähti kertoi tiistaina jättävänsä Yhdysvaltain avoimet väliin. Keskiviikkona hän perusteli medialle lisää päätöstään.

”Sydämeni sanoo, ettei nyt ole oikea hetki tehdä pitkiä matkoja ilman tarkkaa tietoisuutta siitä, mitä voi tapahtua. Päätökseni on pysyä kotona Mallorcalla, missä tilanne on hyvä, ja odottaa tulevia mahdollisuuksia.”

”Turnaus on silti iso, se on grand slam -turnaus. En ole riittävän ylimielinen sanoakseni, että turnaus ei ole iso siksi, että en pelaa. Siellä tulee olemaan tärkeitä pelaajia”, hän jatkoi.

Maailmanlistan serbialaisen ykkösnimen Novak Đokovićin kesäkuussa järjestämä hyväntekeväisyysturnaus johti monen pelaajan, myös Đokovićin itsensä saamaan koronavirustartuntaan.

”Kiertueen järjestäminen oli tietysti virhe, mutta virheet ovat normaaleja kun kohtaat tilanteen, jota et ole aiemmin kohdannut. Pelaajien on tehtävä päätöksiä, mutta en sano, että minun päätökseni on oikein. Jokainen päätös voi olla oikea tai väärä.”

”Toivon todella, että ihmiset oppivat siitä kiertueesta, ja jatkamme parhaalla mahdollisella tavalla”, Nadal lisäsi.