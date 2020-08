Tulospörssi

Jalkapallo

Miesten liiga:

Ilves–RoPS 1–0 (0–0)

51. Lauri Ala-Myllymäki 1–0.

Yleisöä: 2 004.

Haka–HIFK 0–2 (0–0)

55. Vitinho 0–1, 90+3. Erikson Carlos 0–2.

Yleisöä: 1 575.

IFK Mariehamn–Inter 2–0 (1–0)

12. Albion Ademi 1–0, 71. Peter Makrillos 2–0.

Yleisöä: 1 000.

SJK–KuPS 1–1 (0–0)

53. Petteri Pennanen 0–1, 60. Niko Markkula rp. 1–1.

Yleisöä: 2 297.

Seuraavat ottelut: 6.8. TPS–Honka, HJK–FC Lahti, 9.8. KuPS–HJK, RoPS–IFK Mariehamn, Inter–Haka, FC Lahti–Ilves, 10.8. HIFK–TPS, Honka–SJK, 14.8. Inter–HIFK, Haka–KuPS, FC Lahti–RoPS, 15.8. HJK–Honka, Ilves–SJK.

Miesten Eurooppa-liigan neljännesvälierien 2. ottelut: FC Kööpenhamina, Tanska–Basaksehir, Turkki 3–0 (1–0). Kööpenhamina jatkoon maalein 3–1. Shakhtar Donetsk, Ukraina–Wolfsburg, Saksa 3–0 (0–0). Shakhtar Donetsk jatkoon maalein 5–1.

Jääkiekko

Karsinnat pudotuspelien 1. kierrokselle (3 voittoa), Toronto/Edmonton:

Itälohko keskiviikkona: Florida–NY Islanders 3–2, F: Erik Haula 1+0, Aleksander Barkov 0+1. Islanders johtaa ottelusarjaa voitoin 2–1.

Itälohko tiistaina: NY Islanders–Florida 4–2, F: Aleksander Barkov 1+0. Toronto–Columbus 3–0, C: Joonas Korpisalo 36/38 torjuntaa. Voitot 1–1. New York Rangers–Carolina 1–4, C: Sebastian Aho 2+1, Teuvo Teräväinen 1+0. Carolina jatkoon voitoin 3–0.

Länsilohko tiistaina : Nashville–Arizona 4–2, N: Juuse Saros 24/26 torjuntaa. Voitot 1–1. Winnipeg–Calgary 2–6, Calgary johtaa voitoin 2–1. Vancouver–Minnesota 4–3, Voitot 1–1.

Koripallo

NBA: Milwaukee–Brooklyn 116–119, Sacramento–Dallas ja. 110–114, Los Angeles Clippers–Phoenix 115–117, Indiana–Orlando 120–109, Miami-Boston 112–106, Portland–Houston 110–102.

Pesäpallo

Miesten Superpesis: Kankaanpää–Tampere 0–2, Kempele–Siilinjärvi 0–2.

Naisten Superpesis: Lappeenranta–Joensuu 2–0, Lapua–Rauma 0–1, Pori–Mynämäki 2–0, Siilinjärvi–Kempele 0–2, Tampere–Hyvinkää 2–0.

Yleisurheilu

Kotimaisen gp-sarjan 4/4 osakilpailu, Espoo:

Miehet: 200 m (1,3 m/s): 1) Viljami Kaasalainen JKU 21,02 (B-erän voittaja 1,0 m/s), 2) Samuel Purola OP 21,12, 3) Oskari Lehtonen NurmijYU 21,14 (1,0), 4) Roope Saarinen EsboIF 21,16, 5) Luka Janežič Slovenia 21,23, 6) Samuli Samuelsson IkaalU 21,25.

110 m aj (0,4): 1) Vladimir Vukicević Norja 13,65, 2) Elmo Lakka JKU 13,83, 3) Keiso Pedriks Viro 14,26. 2. erä (2,6): 1) Vukicevic 13,48, 2) Lakka 13,70.

400 m aj: 1) Ramsey Angela Hollanti 49,76, 2) Maksim Sintšukov Latvia 49,95, 3) Tuomas Lehtonen LiePa 51,08 (kkk).

5 000 m kävely: 1) Aleksi Ojala UrjalU 19.38,37 (kkk & ka-5).

Seiväs: 1) Tommi Holttinen SomEsa 551, 2) Mareks Ārents Latvia 546, 3) Mikko Paavola AlajAn 546, 4) Tomas Wecksten KarhU 531, 5) Eetu Turakainen TuUL 516, 6) Urho Kujanpää TP 516. –Raphael Holzdeppe Saksa ilman tulosta (546).

Moukari: 1) Aaron Kangas KankaanpSL 79,05 (kkk & ka-3), 2) Eivind Henriksen Norja 76,13.

Naiset, 100 m (1,2): 1) Gina Lückenkemper Saksa 11,37, 2) Lotta Kemppinen HIFK 11,45 (kkk & ka-8).

100 m, luokka 54 (0,5): 1) Amanda Kotaja VampU 15,88 (maailman kärkitulos).

800 m: 1) Nadia Power Irlanti 2.03,29, 2) Sara Kuivisto BorgåAk 2.03,79.

3 000 m ej: 1) Michelle Finn Irlanti 9.41,62, 2) Martina Merlo Italia 9.48,62, 3) Isabel Mattuzzi Italia 9.54,09, 4) Janica Rauma TuUL 10.15,39 (kkk).

100 m aj (2,6): 1) Annimari Korte HIFK 12,77, 2) Lotta Harala TP 13,04, 3) Anni Siirtola HKV 13,40, 4) Eefje Boons Hollanti 13,47, 5) Saara Keskitalo EspTa 13,59, 6) Lotta Vento TuUL 13,77, 7) Viivi Avikainen VU 13,79, 8) Noora Juslin BorgåAk 14,17.

400 m aj: 1) Line Kloster Norja 57,96, 2) Viivi Lehikoinen HIFK 58,48 (kkk).

3 000 m kävely: 1) Anniina Kivimäki LapuanVi 12.51,87 (kkk & ka-3), 2) Tiia Kuikka LUM 13.07,65 (ka-5), 3) Elisa Neuvonen LUM 13.09,97 (ka-6).

3-loikka: 1) Kristiina Mäkelä OrimJy 14,17.

Kiekko: 1) Salla Sipponen KeurKi 59,52 (kkk & ka-8), 2) Daisy Osakue Italia 57,75, 3) Sanna Kämäräinen LapinlVe 56,31.

Raviurheilu

TOTO65, Vermo

Oikea rivi:

1. lähtö: 7 Thai Profit, poissa: –

2. lähtö: 6 I Keep My Word, poissa: 3, 5, 8

3. lähtö: 1 Comway Cotter, poissa: –

4. lähtö: 3 Poetry In Motion, poissa: –

5. lähtö: 5 Muscleman, poissa: –

6. lähtö: 12 Arkenttiina, poissa: –

Voitonjako: 6 oikein voitto-osuus 943,17 e., 5 oikein voitto-osuus 16,43 e.

Rahapelejä

Vikinglotto 32/20

Päänumerot: 14, 21, 24, 25, 35, 40. Vikingnumero: 5. Plusnumero: 6.

Voitonjako: 6+1 oikein 1 kpl voitto-osuus 5 817 350,40 e, 6 oikein 115 965,20 e, 5+1 oikein 16 345,84 e, 5 oikein 1 077,74 e, 4+1 oikein 61,95 e, 4 oikein 29,70 e, 3+1 oikein 7,91 e, 3 oikein 4,47 e.

Keskiviikko-Jokeri 32/20

5 5 2 0 4 9 7

Voitonjako: 7 oikein –, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.

Keno 32/20

Ilta-arvonta (5.8.): 4, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 34, 41, 42, 52, 54, 58, 67, 69. Kunkkunumero: 34.

Päiväarvonta (5.8.): 7, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 45, 48, 56, 61, 69, 70. Kunkkunumero: 48.

Tv-urheilua

C More Max

18.30 Ravit: Lahti ja Åby

C More Sport 1

19.55 Eurooppa-liiga: Sevilla–Roma

22.00 Eurooppa-liiga: Basel–Frankfurt

C More Sport 2

19.55 Eurooppa-liiga: Leverkusen–Rangers

22.00 Eurooppa-liiga: Wolverhampton–Olympiakos

Eurosport 1

12.00, 16.30 ja 21.00 Snookerin MM

20.00 Formula E: Berliini

Eurosport 2

12.00, 16.30 ja 21.00 Snookerin MM

20.00 Formula E: Berliini

V sport jääkiekko

19.35 NHL-karsinta-/sijoitusottelu

02.05 NHL-karsinta-/sijoitusottelu

V sport hockey

19.05 NHL-karsinta-/sijoitusottelu

23.05 NHL-karsinta-/sijoitusottelu

03.05 NHL-karsinta-/sijoitusottelu

V sport golf

13.30 ja 17.00 European Tour: English Championship

23.00 US PGA Championship

Ruutu+

18.00 Superpesis: Sotkamo-Pattijoki

18.30 Veikkausliiga: HJK–FC Lahti, TPS–FC Honka

18.30 Vaahteraliiga: Crocodiles–Roosters

20.30 NBA: Sacramento–New Orleans

23.00 NBA: Milwaukee–Miami

01.30 NBA: Dallas–LA Clippers

04.00 NBA: Houston–LA Lakers