Los Angeles Lakersin supertähti LeBron James sivalsi takaisin Yhdysvaltojen presidentille Donald Trumpille sen jälkeen, kun Trump oli jälleen kutsunut kansallislaulun aikana tapahtuvia polvistumisia epäkunnioittaviksi.

Jamesilta kysyttiin Trumpin kommenteista keskiviikkoillan harjoitusottelun jälkeen. Lakers hävisi Oklahoma Citylle 86–105.

James hymyili, kun häneltä pyydettiin kommentteja Trumpin väitteeseen, jonka mukaan Trump on tehnyt enemmän mustien hyväksi kuin kukaan muu presidentti Abraham Lincolnia lukuun ottamatta. Lincoln vapautti orjat.

”Yritätkö sada minut nauramaan? Arvostan”, James sanoi.

Trump kertoi lisäksi Fox Newsin haastattelussa, että hän kääntää päänsä pois, kun hän näkee pelaajien polvistuvan. Pelaajat ovat sanoneet polvistumisen kohdistuvan poliisien väkivaltaisuuteen ja sosiaaliseen epätasa-arvoon eikä se kohdistu Yhdysvaltojen lippuun, armeijaan tai valtioon, mutta Trump ei tätä allekirjoita.

”Mielestäni se on epäkunnioittavaa. Me työskentelemme NBA:n kanssa. Yritämme saada heidät ymmärtämään. Ja sitten näen kaikkien polvistuvan kansallislaulun aikana. Se ei ole minusta hyväksyttävää.”

Trumpin mukaan mielenkiinto koko ottelua kohtaa katoaa, kun hän näkee polvistumisen.

”Suljen television.”

Jamesin mielestä Trumpilla ei ole mitään kiirettä palata NBA-otteluiden pariin.

”En usko, että koripalloväki suree hänen menettämisestään katsojana”, James toteaa.

”Lajillamme on hieno asema ja meillä on faneja kaikkialla maailmassa. Fanimme kunnioittavat sitä, mitä teemme otteluissa ja mikä on oikein ja mikä on väärin.”

Trump myös väitti, että koripallon ja baseballin katsojaluvut ovat pudonneet polvistumisten jälkeen. Katsojatutkimukset tosin osoittavat päinvastaista.

Trump otti esille myös presidentinvaalit, jotka pidetään 3. marraskuuta.

”Hei, jos olen väärässä, häviän vaalit. Ok. Se on minulle ok, mutta seison aina maani ja lippumme puolesta.”

Myös James sanoi odottavansa tulevia vaaleja.

”Marraskuu on aivan kulman takana ja suuri hetki meille yhdysvaltalaisille. Haluamme muutoksen ja meillä on siihen mahdollisuus.”