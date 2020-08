Alfa Romeo -tallin Kimi Räikkönen voi rikkoa ensin sunnuntaina Silverstonen osakilpailussa yhden Michael Schumacherin ennätyksistä. Siihen tarvitaan vain se, että Räikkönen ajaa kisassa vähintään 32 kierrosta.

Schumacher on ajanut eniten F1-kisojen kierroksia, 16 825 kappaletta. Räikkönen on enää 31 kierroksen päässä Schumacherista. Kolmantena on Fernando Alonso, joka on nyt Räikkösen takana 16 kierroksen verran.

Alonso on palaamassa ensi kaudella F1-sirkukseen, joten jos Räikkönen lopettaa uransa kauden jälkeen, ennätys on vaihtamassa jälleen omistajaa ensi vuonna.

Räikkösen ennätysmahdollisuudesta kertoi Suomessa ensimmäisenä MTV.