Valtteri Bottas jatkaa Mercedes-tallissa ainakin vielä ensi kauden. Mercedeksen F1-talli tiedotti torstaina tehneensä Bottaksen kanssa jatkosopimuksen, joka ulottuu vuoden 2021 kauden loppuun saakka.

”Olen erittäin iloinen, että jatkan Mercedeksellä”, Bottas toteaa Mercedeksen tiedotteessa.

”Viimeiset vuodet ovat olleet jatkuvaa kehittymistä. Olen luottavainen, että olen vahvempi kuin koskaan.”

Bottas siirtyi Mercedes-talliin vuonna 2017. Sen jälkeen hän on tehnyt vuoden jatkosopimuksia. Viime kaudella sopimuksen tekeminen venyi aivan elokuun loppupuolelle, vaikka kausi alkoi maaliskuussa. Nyt uusi sopimus saatiin aikaiseksi neljän osakilpailun jälkeen.

Bottas on vajaan neljän kauden aikana voittanut kahdeksan osakilpailua ja oli viime vuonna MM-pisteissä toinen. Myös tällä hetkellä Bottas on kauden 2020 MM-pisteissä toisena tallikaverinsa, kuusinkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin jälkeen. Eroa on 30 pistettä.

Bottas myös muistelee, että jo lapsena hänen unelmansa oli voittaa formula ykkösten maailmanmestaruus.

”Kamppailen mestaruudesta tänä vuonna ja kun pysyn Mercedeksellä, olen parhaassa asemassa mestaruustaistossa myös ensi vuonna.”

Vaikka viikko sitten Bottaksen kisa meni pilalle rengasrikon takia, hän uskoo edelleen mahdollisuuksiinsa.

”Rengasrikko oli takaisku kamppailussa Lewisin kanssa, mutta minulla on luja usko siihen, että olen vahva samalla radalla tällä viikolla.”

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff suitsuttaa Bottasta tiedotteessa: kausi on ollut parasta Bottasta tähän mennessä.

”Olemme nähneet vahvimman Valtterin sekä radalla että myös fyysisesti ja henkisesti”, Wolff toteaa.

Wolff on vakuuttunut, että Mercedeksellä on vahvin kuljettajakaksikko F1:ssä.

”Valtteri teke kovasti töitä, hän on suoraselkäinen kaveri, jolla on hyvä suhde koko tiimiä kohtaan – tämä koskee myös hänen tallikaveriaan, mikä ei ole itsestäänselvyys, kun molemmat kisaavat mestaruudesta.”

Mercedes ei ole vielä julkistanut Lewis Hamiltonin jatkosopimusta, mutta hänen uskotaan ajavan saksalaistallissa myös ensi kaudella. Hamilton sanoi äskettäin haastattelussa haluavansa ajaa vielä useamman kauden.