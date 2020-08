Ratamoottoripyöräily

Aki Ajo oma ura ratamoottoripyöräilijänä päättyi vakavaan loukkaantumiseen. Nyt hän vetää MM-sarjassa omaa tallia, jonka kuljettajat ovat voittaneet kuusi maailmanmestaruutta.

Hämeenlinna

Jarno Saarisen kuolonkolari järkytti suomalaisia pikkupoikia ja vähän isompiakin toukokuussa 1973.

Saarinen oli ensimmäinen suomalainen ratamoottoripyöräilyn maailmanmestari ja monelle suuri idoli. Niin myös silloin viisivuotiaalle Aki Ajolle.

”Istuin Toijalassa kotipihalla puussa, kun kuulin uutisen. Se oli kova juttu”, 51-vuotias Ajo palaa muistoihin toimistollaan Hämeenlinnassa.

Ajo haaveili itsekin ajavansa jonain päivänä kuin Jarno Saarinen – polvi tuettuna radan pintaan, kun moottoripyörän kallistaa mutkaan.

”Se oli tarinoiden mukaan suomalaisten kuskien keksintö 1960-luvun lopulla. Jarno oli yksi heistä, joka pani ensimmäisenä polven maahan kaarteessa. Nyt sillä tyylillä ajavat kaikki”, Ajo kertoo.

Ajo sijoittui ratamoottoripyöräilyn EM-sarjassa parhaimmillaan kuudenneksi ja osallistui yhteen MM-sarjan osakilpailuun 1993. Suomesta oli kuitenkin hankala päästä enää huipputalleihin, kuten 1970-luvulla ja vielä 1980-luvun alussa.

”Kontaktit olivat vanhentuneita ja tietoa oli vähän. Saattoi tietysti olla, ettei minulla ollut riittävästi taitojakaan”, Ajo sanoo.

Kilpaura päättyi vakavaan loukkaantumiseen SM-kisoissa Virtasalmen moottoriradalla kesällä 1996.

”Kaaduin aika pahasti. Lonkka ja reisi menivät huonoon kuntoon. Minulla oli jo perhettä, ja oli taloudellisesti vaikeaa. Sairaalavuoteella vahvistui, että minun täytyy alkaa tehdä jotain muuta”, Ajo sanoo.

”Jos talouspuoli olisi järjestynyt, olisin jatkanut. Urheilijan uran lopettaminen on aina vaikeaa.”

Aki Ajo toivoo, että ratamoottoripyöräilyn MM-sarjassa nähtäisiin jonain päivänä myös suomalainen kuljettaja. ”Suomessa on nuoria, joissa on potentiaalia, mutta maailmalle pitää mennä.”

Nyt 25 vuotta myöhemmin Ajo on seitsenkertainen maailmanmestari, tallipäällikkönä.

Ajon tallin kuljettajat ovat voittaneet kaikkiaan kuusi maailmanmestaruutta Moto2- ja Moto3-luokissa vuosina 2008–2018. Seitsemäs MM-titteli tuli vuonna 2018, kun MM-sarjassa alettiin jakaa myös tallimestaruuksia.

Moto2 on entinen 250-kuutioisten luokka ja Moto3 entinen 125-kuutioisten luokka. Saarinen ajoi maailmanmestariksi vuonna 1972 juuri 250-kuutioisten luokassa.

Ajo perusti oman tallin, Ajo Motorsportin, pian loukkaantumisensa jälkeen tammikuussa 1997. Talvella Ajon tallin pyörät ajoivat jäärataa. Kesällä talli siirtyi myös ratamoottoripyöräilyyn. MM-sarjaan se liittyi 2001.

Mike di Meglio toi tallin ensimmäisen maailmanmestaruuden vuonna 2008.

”Moni varmaankin jopa nauroi, mutta itse ja läheiseni onneksi uskoivat mahdollisuuksiimme. Meni neljä viisi vuotta, että saimme pään auki. Alku oli vaikea. Minulle jäi kytemään, että jos en itse pysty ajamaan, menen sinne [MM-sarjaan] jollain tavalla”, Ajo kertoo.

MotoGP-sarjan uutuutena on ratamoottoripyörien sähköinen MotoE-luokka, jossa Ajolla on suomalainen kuljettaja Niki Tuuli.

Tuuli kaatui heinäkuun lopulla Jerezin GP:n harjoituksissa ja loukkasi ranteensa. Viime vuonna hän voitti luokan ensimmäisen osakilpailun.

Sähköpyörien MM-sarja on Ajon mukaan vasta alkutekijöissään. Pelkkä akku painaa 120 kiloa, ja pyörällä voi ajaa kilpaa vain muutaman kierroksen.

”MotoE-luokka on vielä uusi konsepti, eli paljon on vielä kehitettävää”, Ajo sanoo.

”Olemme halunneet ja osanneetkin viedä muiden uria eteenpäin. Olen nauttinut siitä ehkä jopa enemmän kuin, että olisin itse ajanut.”

Maailmanmestari Brad Binder ja tallipäällikkö Aki Ajo juhlivat kisan voittoa vuonna 2016.

Ajajien keskuudessa Ajosta on tullut suosittu tallipäällikkö. Hänen sanaansa luotetaan, ja yksityistallilla on ollut pitkään kaksi vahvaa itävaltalaista yhteistyökumppania, virvoitusjuomajätti Red Bull ja moottoripyöriä valmistava KTM.

Myös suomesta Ajolla on useita pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, kuten pienkuormaajia valmistava ylöjärveläinen Avant Tecno.

Myös suhteet moniin muihin maihin kuten esimerkiksi Japaniin ja Malesiaan ovat kunnossa, ja tallilla on niissä maissa liikekumppaneita.

”Minulla ei ole koskaan ollut vaikea auttaa muita. Se on tullut äidin kautta verenperintönä. Olemme halunneet ja osanneetkin viedä muiden uria eteenpäin. Olen nauttinut siitä ehkä jopa enemmän kuin, että olisin itse ajanut”, Ajo sanoo ja näyttää toimiston seinällä olevaa isoa valokuvataulua.

Taulussa Ajon tallin Johann Zarco ja Brad Binder juhlivat vuoden 2016 maailmanmestaruutta yhdessä MotoGP-luokan mestarin Marc Márquezin kanssa.

Marquez voitti jo vuonna 2010 voitti ensimmäisen mestaruutensa Ajon tiimissä 125-kuutiosten luokassa.

MotoGP:tä (ennen 500-kuutioiset) pidetään ratamoottoripyörien pääluokkana, ja espanjalainen Márquez on sen kuusinkertainen maailmanmestari, joka tosin kaatui ja loukkasi itseään heinäkuussa.

”Márquez on iso tähti. Espanja on muutenkin lajin mahtimaa. Siellä on maailman kovimmat kansalliset sarjat. Voi jopa sanoa, että lasten ja nuorten epäviralliset maailmanmestaruussarjat ajetaan siellä”, Ajo sanoo.

Espanjassa ajaa myös kaksitoistavuotias nokialaispoika Rico Salmela, jota Ajo tukee rahallisesti. Salmela ajaa ulkomailla neljättä vuotta.

”Monet eteläeurooppalaiset aloittavat ajamisen jo 3–4-vuotiaina. Tosissaan lajiin panostetaan jo alle kymmenvuotiaina. Jos lajissa haluaa huipulle, täytyy mennä ajamaan kovatasoisia sarjoja esimerkiksi Espanjaan hyvissä ajoin”, Ajo huomauttaa.

MM-sarjassa kuljettajan alaikäraja on kuusitoista vuotta. Ajo oma poika Niklas ajoi ensi kertaa MM-sarjassa 16-vuotiaana marraskuussa 2010 Valenciassa 125-kuutioisten luokassa.

Niklas Ajo ehti ajaa MM-sarjaa ammatikseen kuusi vuotta. Hän lopetti uransa 21-vuotiaana ja vastaa nyt isänsä tallissa Moto3-luokan tiimistä. Hän on myös japanilaiskuljettajan Kaito Toban kisainsinööri.

”Laji on mennyt koko ajan siihen, että kuskit ovat entistä nuorempia ja kevyempiä. Paino merkitsee paljon”, Aki Ajo sanoo.

Kuljettajan ja moottoripyörän minimipaino Moto3-luokassa on 152 kiloa. Jos kuljettaja painaa alle 60 kiloa, pyörässä pitää olla lisäpainoja.

”Minulla ei ole koskaan ollut vaikea auttaa muita.”

Aki ja Niklas Ajo Valencian moottoriradalla Espanjassa elokuussa 2014.

Radalla kuljettajat ajavat usein rajusti toisiaan vastaan, kylki kyljessä, olkapää olkapäässä. Kaatumisia sattuu usein.

Suosiiko laji rämäpäitä?

”Moni luulee, että kuskit ovat vähän hulluja. Yleensä kuitenkin parhaat kuljettajat ovat kaikkein rauhallisimpia, mutta valmiita uhraamaan kaiken tavoitteidensa eteen. Monilla kärkikuskeilla ei ole uransa aikana edes vakituisia tyttöystäviä, koska he haluavat keskittyä täysillä olennaiseen. Intohimo saa unohtamaan pelkäämisen. Voittamisen tahto on niin kova”, Ajo kuvaa.

Jos intohimo muuttuu häikäilemättömäksi ja liian riskialttiiksi, tallipäällikkö joutuu puuttumaan peliin.

”Yritän omalla kokemuksellani korjata asioita ja rauhoitella. Olen usein myös psykologina.”

Tavallaan ja tietämättään Ajo kasvoi tulevaan työhönsä jo pienenä. Isä ajoi veljensä kanssa rallia, mutta Akia kiinnostivat moottoripyörät, vaikka niitä ei ollut kotona.

”Luulen, että vanhemmat jopa alkuvaiheessa vähän suojelivat minua motskareilta.”

Pikkupoikana, 12–13-vuotiaana Ajo alkoi ostaa ja kunnostaa mopoja, joita hän myi eteenpäin Aamulehteen panemallaan ilmoituksella. Sitä kautta hän keräsi rahaa ensimmäiseen motocrosspyöräänsä.

”Olin Solifer-spesialisti. Minulla oli kymmeniä mopoja, Solifereja ja Tuntureita. Kiinnostus kaksipyöräisiin oli niin kova, että piti ajaa pellolla isompia poikia vastaan. Siinä kasvoi vahingossa tallipäällikön rooliin”, Ajo kertoo.

Tallipäällikkönä Ajo sanoo käyneensä maailmalla kovan koulun.

Ratamoottoripyörien MM-sarja ei ole niin raadollinen kuin formula ykköset, mutta mitään ei saa ilmaiseksi.

”Suomessa ei välttämättä tajuta, kuinka iso laji ja sarja MotoGP on. Maailmanlaajuiset katsojaluvut ovat jopa suuremmat kuin formuloilla. Kaikki tahot eivät tietenkään ole luotettavia meidänkään piireissä. Välillä tulee puukkoa selkään, mutta nahka on parkkiintunut”, Ajo sanoo.

Hän vertaa MotoGP:tä pieneen maalaiskylään, jossa tapellaan lottovoitosta.

”Aina kun mukana on rahaa, niin peli on aika raakaa. Se tekee lajin myös mielenkiintoiseksi. Ei voi sanoa, että minua olisi huijattu, mutta olen oppinut olemaan tarkkana. Lajissa on monenlaista toimijaa. Näissä hommissa pitää olla jästipäisen kova. Suomalainen rehellisyys on kääntynyt kunnioitukseksi.”

Ratamoottoripyöräilyssä ei ole samanlaisia rahoja kuin MM-rallissa tai formula ykkösissä, joissa tallien budjetit nousevat satoihin miljooniin euroihin.

Ajo sanoo pyörittävänsä kahden kuljettajan Moto2-luokan tallia noin neljän miljoonan euron vuosibudjetilla. Kuljettajat saavat ajamisesta palkkaa. Ajo työllistää kolmisenkymmentä henkilöä joista suurin osa on alihankkijoita.

”MotoGP-sarjan konsepti on terve. Budjetit ovat pienempiä, kun niitä vertaa autourheiluun. Bisnes pitää hoitaa hyvin, että voi hoitaa urheilun hyvin. Tekniikka on iso rahareikä, mutta henkilökuluihin ja matkustamiseen menee myös iso osa budjetista, kun kisoja on ympäri maailmaa.”

Tänä vuonna kuluja on vähemmän, kun koronaviruspandemian takia valtaosa loppukauden kisoista ajetaan Euroopassa.

Kesken jäänyt kausi alkoi uudestaan kahdella peräkkäisellä kilpailulla heinäkuussa Espanjassa. Kausi jatkuu 9. elokuuta Tšekissä. Sen jälkeen elokuussa on kaksi kisaa Itävallassa. Kisojen välissä tallien henkilöstö joutuu käymään koronatesteissä.

Espanjan ylivallasta kertoo myös se, että koronakauden 17 kisasta peräti seitsemän ajetaan siellä.

Espanjaan liittyy myös Ajon lempinimi. Tallin espanjalaiset työntekijät ovatkin joskus kutsuneet pomoaan nimellä Antonio Carrera. Carrera tarkoittaa suomeksi juoksua, kilpailua tai myös ajoa.

Alkujaan sukunimi viittaa metsästämiseen, ja se on käännetty suomeksi ruotsinkielen sanasta jakt [Jahti].

”Kun itse ajoin kilpaa, Suomessa monet kuvittelivat, että olen ottanut taiteilijanimen. Ajo oli kuitenkin ihan oikea.”

Aki Ajo