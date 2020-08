TPS–Honka 0–2

Kotiinpaluu liigajoukkueen päävalmentajana ei osoittautunut Jonatan Johanssonille suureksi menestykseksi.

Kupittaan jalkapallostadionin torstai-illassa entisen hyökkääjätähden valmentama Turun Palloseura kykeni roikkumaan vierasjoukkue Hongan mukana vajaan tunnin. Voiton veivät lopulta kuitenkin espoolaiset maalein 2–0.

Ottelun ykköstähti oli viime aikoina pahasti takerrelleeseen Honka-hyökkäykseen nostettu Demba Savage. Kokenut pelaaja oli tärkeässä roolissa joukkueensa molemmissa osumissa.

”Mielestäni tulos on oikeutettu, sillä hallitsimme koko ottelua”, liigakauden maalitilinsä avannut Savage totesi ottelun jälkeen Ruudun haastattelussa.

”Aiemmissakin otteluissa olemme kyenneet luomaan hyvin tilanteita, mutta maalinteossa on ollut epäonnea.”

Vieraskentällä Johanssonin TPS-aikakausi oli alkanut tärkeällä voitolla joukkueen kovimmasta kilpailijasta RoPSista. Samalla TPS nousi pois suoraan putoamiseen johtavalta jumbosijalta.

Torstain vastustaja Honka oli kuitenkin täysin eri tason haaste, minkä Johansson myönsi itsekin ennen ottelun alkua. Hänen työtään vaikeutti edelleen myös koronaviruskaranteeni, jonka vuoksi Johansson ei vieläkään päässyt stadionin sisätiloihin.

Pienessä tihkusateessa aloitetussa ottelussa TPS vetäytyi viidellä puolustajalla pelaten odotetusti syvään omalle kenttäpuoliskolle ja antoi pallonhallinnan suosiolla vieraille.

Lähimmäksi maalia avausjaksolla päästiin juuri 45 minuutin täyttyessä, kun Javi Hervásin vapaapotku noin 20 metristä kiersi vain hieman maalin yli. Muuten Honkaa vaivasi yhä se sama tehottomuus, josta joukkuetta on oikeastaan koko alkukauden ajan kritisoitu. TPS:lle maaliton taukotilanne sopi taas varsin hyvin.

Tauon jälkeen jatkettiin aluksi täysin samaa näytelmää, kunnes 57. minuutilla syntyi viimein Hongan maali.

Lucas Kaufmann kuljetti pallon keskiympyrästä kohti rangaistusalueen rajaa, ja tarjoili pienellä siirrolla pallon Demba Savagelle. Kokenut pelaaja kääntyi taidokkaasti kahden TPS-topparin välistä ja tuikkasi pallon ohi TPS-maalivahti Jere Koposen.

Seuraavaa Hongan maalia ei tarvinnutkaan odottaa tunteja vaan ainoastaan neljä minuuttia. Savage pelasi itsensä laukaisupaikkaan seinäsyötöllä Duarte Tammilehdon kanssa, ja tolpasta kimmonneen irtopallon kävi toimittamassa tyhjiin Jean Dongou.

Elokuun aikana Hongalla on vielä tiedossa kaksi SJK-peliä sekä paikallisottelut vieraissa HJK:ta ja kotona HIFK:ta vastaan. HJK jäi torstain toisessa Veikkausliigan ottelussa yllättäen 1–1-tasapeliin FC Lahtea vastaan.

Kuun lopulla Honka aloittaa Eurooppa-liigan karsinnat. Ensimmäisen karsintakierroksen otteluparit arvotaan ensi maanantaina.

Kommentti: Puuduttavat pilkkuekspertit

Honka teki TPS:ää vastaan jälleen sen, mitä pitikin. Jonatan Johanssonin palkkaaminen ei poista sitä totuutta, että TPS pärjää pelaajamateriaaliltaan Veikkausliigassa korkeintaan RoPSille.

Huolestuttavaa on se, että Honka on kyennyt maalintekoon lähinnä juuri heikkoa TPS:ää vastaan. Muissa kuudessa ottelussa Honka on tehnyt yhteensä neljä maalia.

Vaikka tappioton saldo ja pitävä puolustus ovat sinänsä kunnioitettavia asioita, on noilla maalimäärillä otteluiden voittaminen tuskallista. Kolmella voitolla ja viidellä tasapelillä pistesaldo Hongan pistesaldo ole tähän asti karttunut todelliseen mestaruustaisteluun vaadittavalla tasolla.

Vesa Vasaran johtama ryhmä kontrolloi otteluitaan ja kykenee selvittämään hallitusti kentän kaksi ensimmäistä kolmannesta kovankin paineen alla. Sitten tulee se viimeinen kolmannes ja aika tehdä maali, jolloin eväät ovat kerta toisensa jälkeen loppuneet.

Valtaosa Hongan tämän kauden maaleista on syntynyt rangaistuspotkuista. Hongalla oli ennen torstaita tehtynä vain kolme pelitilannemaalia, mikä on suorastaan häkellyttävän heikko saldo.

Oletetuista avainhyökkääjistä Borjas Martín, 33, on kyennyt lähinnä heppoisiin kaukolaukauksiin sekä ylipitkiin kuljetuksiin. Kahta vuotta vanhempi Macoumba Kandji on viettänyt suurimman osan kaudesta sairastuvan puolella.

TPS-ottelun ensin mainittu aloitti oikeutetusti vaihtopenkin puolelta, kun Vasara kokeili muutoksia Hongan 3–4–3-muodostelman yläkolmikkoon. Hyökkäykseen nostettu Demba Savage olikin mukana Hongan molemmissa maaleissa. Voisi olettaa, että tällä kaudella paljon laitapuolustajana pelannut gambialainen tulee jatkossakin saamaan lisää vastuuta hänelle luontaisemmissa rooleissa hyökkäyspäässä.

Staattisesti jauhava espoolaisjoukkue on ollut yleisön näkövinkkelistä ehkä koko Veikkausliigan tylsin. Tämä on erityisen huolestuttavaa ottaen huomioon, että Hongan otteluiden vetovoima perustuu vain ja ainoastaan urheilullisiin ansioihin.

Olosuhteet Tapiolassa ovat yhä ala-arvoiset, eikä minkäänlaisesta ottelutapahtumasta ole tietoakaan. Kun kotijoukkue ei myöskään voita tai viihdytä, ei ole yllättävää, että neljän ensimmäisen kotiottelun yleisökeskiarvo on vain 1 105.