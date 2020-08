”Mä olen vähän miettinyt sitä, jos Manchester City voittaisi Mestarien liigan. Keitän jotain erikoiskahvia ja otan hyvää konjakkia. Taloyhtiön mattotelineeseen olen aina vetänyt City-lipun, kun tulee jokin pytty”, sanoo turkulainen 48-vuotias Manchester Cityn kannattaja Jarmo Nevalainen.

Nevalainen on myös Manchester Cityn Suomen kannattajayhdistyksen, Cityzens of Finlandin, perustajia. Vuonna 2015 perustetussa yhdistyksessä on hiukan alle 80 jäsentä.

Seuraava lipunnostopäivä voisi olla 23. elokuuta, sillä silloin pelataan Mestarien liigan loppuottelu. Sitä ennen on pelattava vielä useita otteluita, sillä turnaus jäi kesken, kun koronaviruspandemia pysäytti lähes kaiken urheilutoiminnan keväällä.

Osa neljäsvälieristä ehdittiin pelata jo kokonaan, kuten viruslingoiksi kutsutut Liverpoolin ja Atlético Madridin sekä Atalantan ja Valencian kohtaamiset. Otteluissa oli vielä tuolloin, maaliskuussa, yleisöä stadionit täynnä. Nyt pelataan tyhjille katsomoille.

Kesken jääneistä neljännesvälieristä nousee esille juuri Manchester Cityn ja Real Madridin kohtaaminen tänään perjantaina. City haki 2–1-vierasvoiton ensimmäisestä osaottelusta.

Cityn joukkueeseen on käytetty runsaasti rahaa, jotta Pep Guardiolan luotsaama joukkue voittasi Valioliigan mestaruuksien lisäksi myös Mestarien liigan.

”Nyt on hyvät mahdollisuudet. Gary Neville totesi Manchester Evening Newsissä osuvasti, että Cityllä on maailman paras mahdollisuus koskaan”, Nevalainen sanoo.

Kahtena edellisenä kautena englantilaisjoukkueet (Liverpool ja Tottenham) ovat pudottaneet manchesterilaiset puolivälierissä.

”Kun Pool [Liverpool] pudotti meidät, se oli aivan kauheaa. Mä olin jo lapsena traumatisoitunut Liverpoolista, koska kaikki kannattivat Liverpoolia.”

Liverpool tietyllä lailla kuitenkin liittyy siihen, että Nevalainen kannattaa Cityä: hän ”löysi” oman seuransa vuonna 2001, jolloin Kevin Keegan tuli Cityn manageriksi.

”Keegan toki oli Poolin pelaaja, mutta hänestä tykkäsin vain henkilönä. Buster-lehdessä oli paljon Keeganin kuvia. Lyhyenä käkkärätukkana hän teki vaikutuksen.”

Lisäksi Nevalaista kiehtoi Cityn maine työläisseurana ja altavastaajan aseman Manchester Unitediin nähden. Seuraa piinasivat myös ainaiset epäonnistumiset.

”Aina ryssii tilanteet, hyytyy kalkkiviivoilla ja tyhjän maalin edessä vedetään yli ja jos olisi mahdollista vetää ali, niinkin olisi käynyt”, Nevalainen nauraen kuvaa Cityn pelaamista takavuosina.

Kaikki muuttui, kun abudhabilainen šeikki Mansour bin Zayed al-Nahyan tuli yhtiöineen seuran omistajaksi.

”Aurinko näköjään joskus paistaa risukasaankin. Se oli huikea muutos. Vaikea olisi löytää parempia omistajia. Fanina tämä on ihanaa. Jos puhutaan muusta kuin urheilusta, siellä on varmasti isojakin ongelmia. Faneista varmaan yksi prosentti kyseenalaistaa nykyiset omistajat”, Nevalainen toteaa.

Nevalaisen luotto ei horjunut edes alkukesästä, kun seuraa uhkasi kahden vuoden porttikielto Mestarien liigaan reilun pelin sääntöjen rikkomisesta. Lopulta Urheilun välitystuomioistuin (Cas) kumosi Euroopan jalkapalloliitto Uefan tekemän päätöksen.

”Mä tiesin heti, että tämä oli pelkkää teatteria. Jos se olisi mennyt läpi, se olisi muuttanut työsuhdeasioita ynnä muita Euroopassa. Se oli leipää ja sirkushuvia kansalle.”

Kun ensimmäinen Valioliigan mestaruus oli jo tuloillaan keväällä 2012, City näytti taas hyytyvän kalkkiviivoilla. Mestaruuteen tarvittiin voitto viimeisestä ottelusta, ja se tuli lukemin 3–2 Queens Park Rangersista, mutta viimeiset kaksi maalia syntyivät vasta erotuomarin määräämällä lisäajalla.

”Olin tuolloin Manchesterissa, mutta en saanut lippua otteluun. Lopulta katsoin pelin tupaten täynnä olleessa hotellin ala-aulassa. Kun mestaruus ratkesi, koko aula repesi. Itse pyörin lattialla ja huusin kovaa. Se oli järjetön euforian tunne”, Nevalainen muistelee.

Nyt hän hämmästelee, miten reagointi oli niin voimasta.

”Henkinen finaali syntyi vain siitä, että olin katsonut jalkapalloa. Olen miettinyt, mitä sitten kävisi, jos tapahtuisi jotain oikeasti järkyttävää. Menisikö ihan rikki?”

Hän ei usko vastaavaa enää tapahtuvan jalkapallon takia.

”Jalkapallo ei ole enää maailman tärkein asia.”

Mutta lippu nousisi mattotelineeseen.