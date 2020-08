Vappuäijä (kohde 6) oli Suur-Hollolassa isojen poikien joukossa väkevällä esityksellä komeasti neljäs. Seinäjoella ori palasi voittokantaan keulajuoksulla. Nytkin se päässee piikkiin tai ainakin kärkiporukkaan. HS rastaa ravikuningas Evartin tallikaverin varmaksi.

Kova nousukas Le Gros Bill (kohde 7) on avoimessakin sarjassa toinen varmamme. Ori voitti tämän kisan karsinnan vaivatta kärjestä. Nyt siltä riisutaan vielä kaikki kengät pois. Se tuo lisää ruutia heti kiihdytykseen. Koko matkan johto on lähellä.

Idearasti on Fast Time (kohde 2). Ruuna on parantanut paljon. Se on kilpaillut jatkuvasti kivikovissa lähdöissä esittäen hyvää virettä. Viimeksikin Arsi Skytän valmennettava kiri vaikeista asemista vauhdilla viidenneksi. Nyt se saanee helpon reissun ja on yllätysvalmis.

Toto75-kierros 32 Tampere, HS:n vihjesysteemi:

1. lähtö: 8,7 (2,4)

2. lähtö: 7,9,2,1,8 (12,11)

3. lähtö: 1,6 (11,16)

4. lähtö: 9,3,1,4,2,10,5 (12,6)

5. lähtö: 2,7,1,3,4,9 (5,6)

6. lähtö: 7 (1,9)

7. lähtö: 1 (2,4)

42 euroa. Varahevoset suluissa. Peliaika päättyy lauantaina (8.8.) klo 15.

Kari Linna