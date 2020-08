Sisäliikuntakausi on kohta käsillä. Urheilusyksyyn kohdistuu koronaviruksen suhteen vielä paljon epävarmuutta, arvioi Suomen olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen.

”Tulevien viikkojen tilanne on tietysti vielä spekulaatiota. Mutta totuus on se, että sisäliikunnassa riski on suurempi kuin ulkoliikunnassa”, hän sanoo.

”Ja kun kelit huononevat ja marraskuun räntäsateet odottavat, se laittaa meidät erilaiseen tilanteeseen kuin missä olimme keväällä ja kesällä.”

Maailmalla viruksen tiedetään levinneen esimerkiksi tiiviillä ryhmäliikuntatunneilla. Valtonen toivoo kuitenkin erityisesti, että lapset ja nuoret saisivat syksyllä urheilla.

”Tietysti haluamme toimia vastuullisesti, mutta myös pitää puolia sen suhteen, että lapsiamme ei ajeta liian herkin perustein sisälle pelaamaan kännykkäpelejä. Siitäkin tulee negatiivisia seurauksia.”

Suomi on lisäksi täynnä erilaisia liikuntahalleja ja sisätiloja, joilla on omat erityispiirteensä. Kaiken sisäliikunnan kieltämistä Valtonen pitäisi ylimitoitettuna.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kilpa- ja huippu-urheilun keskus ja Olympiakomitea selvittävät seura- ja kilpailutoiminnassa tapahtuneita tartuntoja. Toistaiseksi Valtosen mukaan on ilmennyt vain yksittäistapauksia. Heille ei ole toistaiseksi aiheutunut taudista pysyvää haittaa terveydelle tai suorituskyvylle.

Kansainvälisen olympiakomitean työryhmä kerää tällä hetkellä tietoa taudinkuvasta urheilijoilla. Selvityksessä on, voiko koronavirus jättää urheilijoihin pysyviä jälkiä tai vaarantaa uran jatkon. Valtonen kuuluu työryhmään.

”Vahvoja viitteitä sellaisesta ei tällä hetkellä maailmaltakaan tule. Tartunnan terveydellinen riski ei näytä olevan urheilijoilla suurempi kuin muilla nuorilla aikuisilla”, hän sanoo.

”Mutta toki yksilön kohdalla meillä jokaisella on pienempi tai suurempi riski myös vakavaan taudinkuvaan.”

THL valmistelee tällä hetkellä uutta suositusta kasvomaskien käytöstä. Vielä ei ole tiedossa, mitä suositus tarkoittaisi, joten sen mahdollisia vaikutuksia urheiluun on vaikea ennakoida.

Tähän mennessä urheilukatsomoissa tartuntariskiä on vähennetty turvaväleillä. Valtosen uskoo tämän säilyvän pääkeinona jatkossakin, mutta kasvomaskeistakin saattaisi olla hyötyä.

”Maski lisäisi riskinhallintaa, jos katsomossa kuitenkin ajauduttaisiin jossain tilanteessa lähikontaktiin.”

Yksi mahdollisuus voisi nykyisessä tartuntatilanteessa myös olla, että maskeja käyttävää yleisöä voisi sallia katsomoon nykyistä enemmän.

Maskisuositusta odotetaan tällä hetkellä erityisesti paikkoihin, joissa turvavälien pitäminen on hankalaa, kuten julkiseen liikenteeseen tai kauppoihin. Urheilussa lähikontaktia syntyy urheilijoiden välille väistämättä, mutta asia ei ole yksinkertainen.

”Urheilun näkökulmasta maskit ovat haaste”, Valtonen sanoo.

Suoritusten ulkopuolella maskeja voidaan hänen mukaansa käyttää täysin ohjeistusten mukaan.

”Mutta kyllä se tietenkin on vaikea harjoituksiin maskin kanssa mennä, varsinkin lajeissa, joissa ventiloidaan paljon tai maski ei pysy paikoillaan. Urheilussa maski käy hengitysesteeksi.”

Yhtenä varotoimenpiteenä urheilijoiden lähikontaktien määrää urheilussa ja sen ulkopuolella on rajattu. Tartunnan mahdollisuus on pienempi ja niiden jäljittäminen helpompaa.