Suomalainen tennistähti Emil Ruusuvuori pääsee vihdoin ammattilaistenniksen pariin. Ruusuvuori ja hänen valmentajansa Federico Ricci matkaavat New Yorkiin elokuun puolivälissä.

Kauden toinen grand slam -turnaus US Open on ykköstavoite, ja siihen Ruusuvuori pääsee nykyisellä ATP-sijoituksellaan (101.) suoraan sisään.

Ruusuvuori olisi saanut paikan Ranskan avoimista kesän alussa, mutta Roland Garrosin turnaus siirtyi syksyyn. Australian avoimissa Ruusuvuori ei selviytynyt karsinnoista jatkoon, joten uran ensimmäinen grand slam -turnaus odottaa.

US Open käynnistyy 31. elokuuta New Yorkissa Billie Jean Kingin nimeä kantavassa tenniskeskuksessa.

Ennen US Openia pelataan Cinninatin masters-turnauksen, joka on siirretty koronaviruspandemian takia pelattavaksi samaan paikkaan New Yorkissa.

”Emil on erittäin lähellä päästä myös Cincinnatiin. Hän on vain yhden sijan ulkona”, Ricci viestitti.

Ruusuvuori ei pääse mastersiin suoraan pääsarjaan, vaan paikka näyttäisi olevan tulossa karsintoihin. US Openissa hän on takuuvarmasti pääsarjassa.

Heinäkuun alussa Ricci kertoi, että kaksikon arki on pelkkää harjoittelua ilman tietoa tulevista turnauksista. Puuduttavaan harjoitusrytmiin tulee iso muutos, kun Cincinnati ja US Open pelataan.

Koronavirus on sotkenut koko urheilumaailman ja ammattilaistenniksen erityisesti. Maailmanlaajuinen laji joutui pitkäksi aikaa keskeyttämään toimintansa, eikä vieläkään pelata yleisön edessä.

Sekä New Yorkiin siirretty Cincinnatin turnaus että US Open pelataan tyhjille katsomoille eräänlaisessa tenniskuplassa, jotka ovat tuttuja jääkiekosta ja koripallosta.

”Olemme Yhdysvaltain turvallisuusviraston [Homeland Security] erikoislistalla ja sen takia emme joudu karanteeniin, mutta meidän testituloksemme pitää olla negatiivinen ennen kuin saamme tehdä mitään. Sen jälkeen meidät testataan kahden päivän välein”, Ricci selvitti.

Ruusuvuori pelasi viimeksi Itä-Euroopan epävirallisissa mestaruuskisoissa kesäkuun puolivälissä, mutta virallisia ATP:n alaisia kisoja hän pelasi helmikuussa Dohassa.

US Open pelataan tänä vuonna poikkeuksellisesti ilman karsintoja eli vain suoraan pääsarjaan selviytyvät pelaajat ovat mukana. Ensimmäisen kierroksen palkintopottia on nostettu naisten ja miesten kaksinpeleissä 58 000 dollarista 61 000 dollariin eli noin 51 600 euroon. Kaksinpelien voittajat kuittaavat kolme miljoonaa dollaria eli noin 2,54 miljoonaa euroa.

Kun karsintoja ei pelata maksaa turnauksen järjestäjä Yhdysvaltain tennisliitto kompensaatiota pelaajille. Wimbledon esimerkiksi maksoi yli 600 pelaajalle korvauksia, kun turnausta ei pystytty pelaamaan ollenkaan. Suurimmillaan kaksinpeleihin selviytyneet pelaajat saivat 25 000 puntaa eli noin 28 000 euroa.

Maailman ykköspelaaja Serbian Novak Djoković pelaa US Openin, mutta Espan Rafael Nadal on ilmoittanut jättävänsä turnauksen väliin. Naisten ykkönen Australian Ashleig Barty jättää myös tapahtuman väliin.

Sveitsin Roger Federer jää loukkaantumisen takia pois US Openista. Edellisen kerran US Open pelattiin ilman joko Federeriä tai Nadalia vuonna 1999.

Kauden kolmas grand slam -turnaus, Ranskan avoimet, on aikomus saada pelattua Pariisissa pian US Openin jälkeen.