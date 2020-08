Elokuun ilta on hämärtymässä Vätsärin erämaa-alueella Lapin perukoilla. Tihuttaa vettä, ja lämpöä on noin kahdeksan astetta.

Surnujärvellä etenee kummallinen retkue. Mies makaa vatsallaan puhallettavalle retkeilypatjalle asetetun repun päällä ja kauhoo käsillään vettä.

Miehen nilkoista pitää kiinni nainen, joka niin ikään makaa repun päällä omalla retkeilyalustallaan.

Tällaisella menetelmällä Juha Lehtonen ja Kaisa Reinius tekivät yhteensä noin 600–700 metrin järvenylityksen osana huimaa kestävyyssuoritusta, joka vei heidät ylivoimaiseen voittoon torstaina päättyneessä Lapland Wilderness Challenge -kilpailussa.

Kaikkiaan voittajat etenivät vajaan viiden vuorokauden aikana 215 kilometriä linnuntietä mitattuna, ja se oli heidän kilpailutuloksensa.

Ratamestari ja kilpailun johtaja Jouni Junkkaala arvioi, että Reiniuksen ja Lehtosen Marsut-joukkueen kulkema todellinen matka oli kaikkine maaston vaatimine mutkitteluineen oli noin 300 kilometriä.

Oikaisulla Surnujärven poikki kaksikko saavutti jo kilpailun ensimmäisen vuorokauden aikana huomattavaa etua verrattuna kovimpaan vastustajaansa Omjakon-joukkueeseen, joka lähti kiertämään järveä.

Reinius ja Lehtonen kertoivat jo ennen kisaa HS:lle, että he olivat valmistautuneet myös uimiseen. Etukäteen oli selvää, että kilpailussa tulisi eteen kymmeniä kahlaamista vaativia tunturipuron tai joen ylityksiä.

”Olin käyttänyt paljon puhallettavia makuualustoja seikkailukisoissa ja lastenkin kanssa. Päätettiin käyttää niitä Surnujärvellä. Ehkä siinä oli vähän sellaista pelonsekaista tunnetta tai hirvitystä, kun oltiin lähdössä uintiin”, Lehtonen sanoo HS:lle.

Hänen mielestään olosuhteet olivat melko hyvät, vaikka veden lämpötila oli ilmeisesti vain 16 astetta.

”Vesi oli siedettävän lämmintä, mutta siellä tuuli sivusta ja oli aallokkoa. Se keikutti helposti.”

Kaksikko oli suojannut huolella kaikki varusteensa muun muassa niin sanotuilla kuivapusseilla, ja kaikki varusteet olivat kiinni repuissa.

Matkaa järven yli yhdestä sen kapeimmasta kohdasta kertyi Lehtosen arvion mukaan 600–700 metriä, ja se jakautui neljään pätkään. Välillä kaksikko rantautui hetkeksi luodoille, mutta heti oli jatkettava.

”Se vei tosi paljon aikaa, noin puoli tuntia. Se pienensi siitä saatua hyötyä, mutta toisaalta olimme poissa jalkojen päältä. Monet muut tekivät yli kymmenen kilometrin kierron. Mutta välttämättä en tekisi sitä uudelleen, mutta en myöskään osaisi muuttaa sitä päättelyä, jonka perusteella siihen ajauduimme”, Lehtonen sanoo.

Reinius muistuttaa, että uintipäätös oli osa tällaisen kilpailun kulkua.

”Se oli iso riskinotto, ja se onnistui. Joskus sellainen voi mennä myös pieleen.”

Kaksikon suunnistamisesta vastannut Lehtonen noudatti läpi kisan melko suoraviivaista reitinvalintaa. Surnujärvi oli lopulta kuitenkin ainoa vesistönylitys, jossa jalat eivät yltäneet pohjaan vaan piti ryhtyä uimista muistuttavaan suoritukseen.

Kymmenillä kahluupaikoilla vettä riitti enimmillään kaulaan asti.

”Kartasta ei pystynyt etukäteen arvioimaan, pystyikö kahlaamaan vai pitikö uida.”

Lehtosen mukaan yli 100 tunnin skarppaaminen suunnistuksen kanssa oli todella vaikeaa.

”Virheiden määrä oli lopulta hyvin minimaalinen, mutta kyllä niitä koukeroita sieltä gps-seurannasta löytää.”

Kaisa Reinius ja Juha Lehtonen saapuivat maaliin torstain vastaisena yönä noin 300 kilometrin taipaleen jälkeen.

Kilpailu oli pitkään käytännössä Marsujen ja Omjakonin välinen kaksinkamppailu, joka sitten ratkesi siihen, että Omjakonille (Jaakko Soivio ja Heikki Hihnala) tuli jalkojen kanssa ongelmia.

”Nyt kävi tällä kertaa niin, että meillä kesti jalat paremmin”, Reinius sanoo.

Jo ennen kisaa Marsut painotti sitä, että toimintakyvyn pitää säilyä. Oleellinen osa toimintakykyä tällaisessa suorituksessa on se, että jalat pysyvät riittävässä kunnossa.

”Noudatimme tiukasti sitä, että pidimme jalanhuoltotaukoja ja söimme hyvin. Meillä oli ruokavarastot paremmin hallussa. Toimintakyky säilyi, ja se oli tällaisessa kilpailussa pohja koko tekemiselle. Se murenee hetkessä, jos jalka ei kanna”, Lehtonen sanoo.

Reiniuksen mukaan he olivat myös onnekkaita, että jalat pysyivät ”todella hyvässä kunnossa” siihen nähden, mitä olisi voinut tapahtua.

”Kyllä se oli silti kivuliasta ja tuli rakkoja, kengät olivat märät ja hautuivat mudassa ja suossa. Hankausta tuli, ja jalkaterät ja nilkat turposivat. Onneksi ei tullut niin pahoja rakkoja tai muuta, mikä olisi estänyt etenemisen. Kynnet pysyivät ehjinä”, Reinius kertoo ja lisää, että jalkapohjien lihakset alkoivat väsyä ”ihan tolkuttomasti”.

”Sitä ei voi harjoitella, että on lähes 20 tuntia vuorokaudessa jalkojen päällä.”

Lehtonen kertoi, että he osasivat teipata jalkoja, ja se teippaus uusittiin kahden päivän jälkeen.

Yksi ongelma oli se, että Reiniuksella kengät alkoivat hangata kehräsluita. Tämä ratkaistiin niin, että kenkien ulkoreunoista saksittiin palat pois.

”Suurennettiin tavallaan kenkiä. Paine laski heti. Se olisi voinut olla merkittävä asia.”

Kaksikon varustukseen kuuluivat sauvat.

”Ne rytmittivät menoa ja ottivat kuormaa pois jaloilta. Kivikossa, suossa tai kaltevalla pinnalla sauvoista on kummasti apua, mutta niitä pitää osata käyttää”, Lehtonen sanoo.

”Joen ylityksissä sauvat on hyvä olla mukana ihan turvallisuussyistä. Niillä saa pohjasta lisää tukea”, Reinius lisää.

Eteneminen oli Lehtosen kuvauksen mukaan pääasiassa pikamarssia, mutta silloin tällöin mentiin alamäkeen juoksemalla. Sen tarkoitus oli avata paikkoja.

Yksi kilpailun taktiikkaan kuukuvista seikoista olivat eväskätköt, jotka olivat yleinen käytäntö.

Reinius ja Lehtonen jättivät alkumatkalla osan ruokapusseistaan kätköön 12. rastin tuntumaan, koska tiesivät palaavansa sinne myöhemmin radalla, jolla rastivälejä kulki ristikkäin.

Tällä haettiin kevennystä reppuun. Molempien reput painoivat kisan alussa enemmän kuin he etukäteen arvioivat, Reiniuksella 8,6 ja Lehtosella 11,8 kiloa.

”Se oli kisan kevein reppupari.”

Säännöt sallivat kätkön jättämisen maastoon kisan aikana, kunhan sen toi sieltä pois. Lehtonen ja Reinius jättivät maastoon noin kuusi kiloa ruokaa kuivapussissa, joka ripustettiin puuhun yhden lammen rantaan.

”Kaikkiaan meidän kätköstrategiamme toimi hyvin.”

Parivaljakko pystyi pitkälti noudattamaan kisan aikana suunnittelemaansa leporytmitystä niin, että nukkumista kertyi noin kolme tuntia vuorokaudessa.

Ruoanlaittoineen, tankkauksineen ja jalanhuolto- ja muine taukoineen paikallaan oloa tuli noin kuusi tuntia vuorokaudessa.

”Liikkeelle lähdettiin kello 6–7 aamulla puurosetin jälkeen.”

Reinius ja Lehtonen ovat sitä mieltä, että he valikoituivat kilpailupariksi osittain koronapandemian takia, koska polkujuoksussa paljon kilpailleelta Reiniukselta tyhjeni kilpailukalenteri.

Juha Lehtonen ja Kaisa Reinius pitävät koronapandemiaa osatekijänä, että heistä tuli Facebookin kautta kilpailupari.

Sen seurauksena hän vastasi Facebookissa polkujuoksijoiden ryhmässä Lehtosen kyselyyn, löytyisikö kiinnostuneita kovaan kestävyyshaasteeseen Suomen syrjäisimmälle alueelle.

”Tämä oli yksi kohokohta, mitä olen kokenut kestävyysurheilun saralla. Meillä onnistui kaikki tosi hienosti. Tämä oli kaikin puolin täydellinen juttu”, Lehtonen sanoo.

Reinius kokee, että kisa oli hänelle tartu hetkeen -juttu.

”Oli mahtava matka. Onni kävi, että satuin näkemään Juhan ilmoituksen siellä Facebookissa”, Reinius sanoi.

Näillä näkymin kilpailu järjestetään seuraavan kerran vuonna 2022. Lehtonen ilmaisi jo kiinnostuksensa lähteä uudelleen, mutta yhdessä kilpailemisesta jatkossa kaksikko ei ole kuulemma puhunut.

Lehtosen seuraava kestävyyshaaste on kahden viikon päästä Kalevan kierrokseen kuuluva pyöräily, joka on 70 km:n aika-ajo Lemillä. Lehtonen on voittanut Kalevan kierroksen viisi vuotta sitten.