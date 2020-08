Italian Serie A:ta pelaava Juventus on erottanut päävalmentajansa Maurizio Sarrin. Asiasta kertoo The Guardian, jolle seura on vahvistanut tiedon.

Italialaisvalmentaja sai lähteä vain päivä sen jälkeen, kun Juventus putosi jalkapallon Mestarien liigan jatkopeleistä perjantai-iltana. Sarrilla oli Juventuksen kanssa kesällä 2019 solmittu kolmivuotinen sopimus.

Muun muassa Cristiano Ronaldon tähdittämän Juventuksen putoaminen Mestarien liigasta varmistui perjantaina, kun se pelasi ranskalaisen Lyonin kanssa voittolukemat 2–1.

Vaikka Juventus voitti ottelun Ronaldon kahden maalin turvin, joukkue jäi vierasmaalisäännön vuoksi rannalle puolivälieristä.

Juventus voitti tällä kaudella yhdeksännen perättäisen Serie A:n mestaruutensa. Nyt Juventus etsii uutta päävalmentajaa.

Vielä perjantaina Sarri kommentoi kysymyksiä erottamisesta puolustellen.

”En usko, että huipputason urheilujohto tekee päätöstä yhden ottelun perusteella. He arvioivat koko kautta”, Sarri sanoi BBC:n mukaan.

”Mielestäni tällainen kysymys on hyökkäävä, mutta ei minua kohtaan, vaan urheilujohtajia. Minulla on sopimus, kunnioitan sitä”, enkä odota mitään.

Juventuksen virettä tauon jälkeen on pidetty vaisuna Serie A -mestaruudesta huolimatta.

Viime vuoden Mestarien liigassa Juventus putosi Ajaxille. Tuolloin lopullisen mestaruuden vei Liverpool.