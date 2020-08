Norjalainen Johannes Thingnes Bø on poikkeuksellinen huippu-urheilija, ainakin kahdella tavalla.

Bø on maailman viime vuosien menestynein ampumahiihtäjä. Lisäksi Bø erottuu muista siinä, että hän ei käytä ollenkaan harjoituspäiväkirjaa, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK.

Sellainen on maailman terävimmällä huipulla ainakin ampumahiihdossa ja maastohiihdossa hyvin harvinaista.

Bø on myöntänyt, että hän harjoittelee vähemmän kuin monet muut huiput. Se on myös yksi syy, miksi hän ei välitä harjoituspäiväkirjasta.

”En ole koskaan peitellyt sitä, että harjoituspäiväkirjan pitäminen on helpompaa niille, jotka harjoittelevat paljon. Silloin saa positiivisia vastauksia ja elämyksiä kirjoittamalla muistiin, miten on harjoitellut”, olympiavoittaja ja moninkertainen maailmanmestari Bø sanoi NRK:lle.

Bøn mielestä vähempi harjoittelu voisi näkyä ikävästi harjoituspäiväkirjan yhteenvedoissa.

”Sen takia voisi tulla tunne, että ei ole tehnyt tarpeeksi”, 27-vuotias Bø perusteli linjaansa.

Norjan maastohiihdossa vaatimus käyttää harjoituspäiväkirjaa sisältyy maajoukkuesopimukseen.

”Luulen, että Johannes on vähän kuin jalkapalloilija Lionel Messi. Hän on leikkisä, tuntee elimistönsä läpikotaisin ja tietää tarkkaan, mitä tekee. Kaikilla ei ole sellaista kykyä”, hiihtäjä Emil Iversen sanoi NRK:lle.

Suomen hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen arvioi, että hiihdon kestävyyslajeissa Suomen huipputasolla kaikki käyttävät vähintään jossakin muodossa harjoituspäiväkirjaa.

”Voi sanoa, että 99-prosenttisesti kaikki käyttävät sillä tavalla, että sykemittarista tulee data ja sen lisäksi kirjataan kommentteja. Sitten voi olla joku, joka ei kirjoita kommentteja, mutta data tulee kuitenkin”, sanoo Pasanen, joka taitavana koodaajana on kehittänyt Suomessa noin 20 yksilölajissa käytössä olevan eLogger-harjoituspäiväkirjan.

Hiihdossa se on sataprosenttisesti käytössä.

Pasasen mukaan hiihdossa ei ole Norjan tapaan määritelty maajoukkuesopimuksessa harjoituspäiväkirjan käyttöä.

”Sopimuksessa on varmaan maininta, että maajoukkuevalmentajalla pitää olla pääsy urheilijan harjoitustietoihin, mutta ihan pakkoa käyttää harjoituspäiväkirjaa ei ole”, Pasanen sanoo.

Pasasen kokemuksen mukaan urheilijoissa on selviä eroa harjoituspäiväkirjan täyttämisessä.

”Osa on todella tarkkoja ja kirjaa kaiken, ja osa ei ihan niin tarkasti, mutta tärkeintä on se, että tiedetään mitä on tehty. Mutta nykyään se on helppoa, koska kaikilla on sykemittarit, ja sieltä data menee suoraan pilveen, ja sieltä sen näkee.”