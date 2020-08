Formula ykkösiä viime vuodet ja myös alkukautta hallinneella Mercedes-tallilla on iso ongelma, renkaiden raju kuluminen.

Silverstonen nopealla radalla ongelma kärjistyi: viikko sitten molemmista Mersuista kulunut eturengas hajosi, kun radalla oli hiukan hiilikuidun palasia. Nyt sunnuntaina renkaat eivät hajonneet, mutta niiden kuluminen on rajua verrattuna esimerkiksi Redbulliin ja Ferrariin.

Mercedeksellä on aiemminkin ollut ongelmia kulumisen kanssa, mutta koska tulokset ovat olleet hyviä, asiaan ei ehkä ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Jos on, ongelma on vielä pahempi eikä aivan nopeasti ratkea.

Se oli etukäteen tiedossa, että sunnuntaina Pirellin renkaissa on pehmeämpi rengasseos kuin viikko sitten. Koska tällä tavoin kisaan tuli uutta jännitystä, pehmorenkailla ajettaneen myös ensi viikonloppuna Barcelonassa, jossa varmasti lämpöä myös riittää.

Onko tässä käännekohta F1-kaudessa? Redbullin Max Verstappen ajaa autolla, jossa renkaat kestävät ja alkaa ottaa kiinni Hamiltonia ja Bottas joutuu sivustaseuraajaksi?

Näin yksinkertaista se ei ole. Vähitellen mennään kohti syksyä ja kylmempiä kelejä. Vaikka Mercedes ei kovin paljon keksisikään renkaiden kestävyyden parantamiseksi, kisakalenteri kääntyy mustien Mersujen eduksi.

Kun vielä Mercedeksen oma taktiikka hieman suosisi myös Valtteri Bottasta, suomalainen kyllä nousee takaisin ohi Verstappenin MM-pisteissä. Tylsää on toistaa, mutta repaleiset renkaatkaan eivät estä Hamiltonin seitsemättä mestaruutta.