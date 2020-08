Alfa Romeo -tallin Kimi Räikkönen rikkoi sunnuntaina Silverstonen osakilpailussa yhden Michael Schumacherin F1-ennätyksistä. Räikkönen on nyt eniten F1-kisoissa kilpailukierroksia ajanut kuljettaja.

Schumacherin ennätys oli 16 825 kappaletta. Räikkönen ohitti saksalaisen 20 kierroksella, suomalainen ajoi kisassa 51 kierrosta eli yhden alle täydet 52 kierrosta, sillä hän hävisi kisan voittajalle Max Verstappenille yli kierroksella.

Kolmantena tilastossa on Fernando Alonso, joka on palaamassa ensi kaudella F1-sirkukseen. Jos Räikkönen lopettaa uransa kauden jälkeen, ennätys on vaihtamassa jälleen omistajaa ensi vuonna.