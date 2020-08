Siilinjärveläisen Vuorelan Veikkojen seuratoverukset Niklas Anttila ja Jesse Nieminen kävivät ankaran kisan Suomen frisbeegolfmestaruudesta Sipoossa. Kaverukset eivät saaneet toisistaan eroa 72 väylän aikana, vaan mestaruuden ratkaisemiseksi tarvittiin uusinta.

Vasta 18-vuotias Anttila näytti lopulta taidokkuutensa ja hyvähermoisuutensa. Hän heitti SM-ykköseksi uusinnassa kahdella heitolla. Nieminen kiri sunnuntaina kolmen heiton takaa tasoihin Anttilan kanssa, mutta käytti uusinnassa kolme heittoa.

Helteisessä säässä ja ukkoskuuron siivittämänä Sipoon vaativa rata erotti jyvät akanoista.

”Rata oli tosi vaikea, etenkin alkuväylät. Loppupuolella oli sitten jo hitusen helpompaa”, Anttila sanoi.

Tyylikäs ja eleetön Anttila on kilpaillut vahvasti tänä kesänä. Ennen Sipoon SM-kisaa Anttila ehti ottaa nimiinsä kovat Tour-koitokset Helsingin Talissa ja Tampereella. Viime vuonna Anttila oli osana ryhmää voittamassa Suomelle frisbeegolfin joukkuemaailmanmestaruuden.

”Tämä kesä on minulla mielestäni mennyt paljon paremmin kuin mitä vielä keväällä osasin itseltäni odottaa”, ensimmäisen miesten Suomen mestaruutensa voittanut Anttila tuumiskeli.

Nyt Anttilalla on hieman kilpailutaukoa, koska EM-kisat siirtyivät ensi vuoteen. Seuraavan kerran hän kisaa syyskuun alussa Nokia Openissa.

Yhdysvallat on frisbeegolfissa suurin ja kaunein, ja Pohjois-Amerikassa myös moni suomalainen frisbeegolftaituri on käynyt isoissa rahakisoissa. Nyt Yhdysvallat pitää unohtaa joksikin aikaa. Korona on liitokiekkoa väkevämpi, SM-mitalistien keskuudessa todettiin.

Miesten SM-pronssit vei Laukaan Puskaputtaajien 21-vuotias Väinö Mäkelä.

Naisten ykköseksi pystyi 20-vuotias raumalaistarjoilija Henna Blomroos. Mestaruus oli hänelle neljäs, ja se irtosi viiden heiton erolla Valkeakosken Eveliina Saloseen.

”Nyt tuntuu tosi hyvältä. Alkukauteni oli todella hyvä, mutta kauden keskivaiheen pelasin huonosti. Nyt kahdella viimeisellä kierroksella tuntui, että peli on taas löytynyt”, Blomroos kertoi.

Naisten SM-pronssille nousi päätöspäivänä Mikkelin Heidi Laine.