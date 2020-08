Turku

TPS:n uusi päävalmentaja, Huuhkaja-legenda Jonatan ”Tintti” Johansson, 44, ei ota suurta kunniaa siitä, että sarjajumbo löi hänen valmennuspestinsä alkajaisiksi Veikausliigassa Rovaniemen Palloseuran.

Taktisia muutoksia ei viikossa tehdä, henkiseen puoleen uusi valmentaja sen sijaan auttoi.

”Halusin toki selkeyttää mahdollisimman paljon pelaamistamme. Kummassakaan päässä kenttää boksipelaamisessamme ei ollut tarpeeksi uskallusta. Halusin, että voitamme kaksinkamppailuja”, kiteyttää Johansson haluamaansa nopeaa muutosta.

TPS vaihtoi Tommi Pikkaraisen Johanssoniin vain neljän kierroksen jälkeen, kun joukkue oli ilman pisteitä ja tehtynä oli vain yksi maali.

Johansson on TPS-legenda, eikä hänen tarvitse ensimmäiseksi selitellä auktoriteettiaan tehdäkseen selväksi, kuka hän on ja mitä hän haluaa.

Jonatan Johansson veti ensimmäisiä harjoituksiaan TPS:n liigavalmentajana Kupittaan harjoituskentällä.

”Totta kai taustani auttaa, mutta kunnioitus loppuu nopeasti, jos työn jälki on huonoa. Uuden päävalmentajan täytyy tuoda joukkueeseen piristystä. Pienet muutokset ovat välttämättömiä.”

Koronakaranteenin takia Johansson on joutunut pitämään TPS:n joukkueeseen rajoitusten mukaista etäisyyttä, eikä hän ole ollut Kupittaan pukukopeissa, vaan hänen toimistonsa on ollut erillään niin sanotussa Hippoksentien Mutterissa.

”Kun saavuin Suomeen, käytössämme ei ollut muita koronaohjeita kuin valtion yleiset ohjeet. Myöhemmin saimme myös Veikkausliigan ohjeet. Olemme seuranneet niitä, enkä halunnut tulla Suomeen huonona esimerkkinä.”

Vähitellen TPS:ssä alkaa normaali arki, kun Johanssonin omaehtoinen karanteeni päättyy.

”Kupittaalla ohjeita on pelissä helppo noudattaa, koska pukukopit ovat eri puolella kuin Olympiakatsomon vaihtopenkit.”

Nettijulkisuudessa on kritisoitu paljon sitä, että TPS palkkasi vain brändin ja Johansson on päävalmentajana kirjoittamaton kortti.

Toisaalta hän on työskennellyt valmentajana eri tehtävissä jo lähes kymmenen vuotta.

”Valmentajana pystyy keskittymään vain omaan tekemiseen ja siihen viestiin, jonka antaa ulospäin. Päätöksessäni tulla auttamaan Tepsiä oli mukana paljon sydäntä. Aloitin aikoinaan nimenomaan juniorivalmentajana sen takia, että näen koko jutun ruohonjuuritasolta alkaen.”

Jonatan Johansson pelasi Suomen paidassa 105 A-maaottelua ja teki 22 maalia.

Suomessa ei oikein tajutakaan, millainen pesti on esimerkiksi skottijätti Glasgow Rangersin apuvalmentajan rooli.

”Olin hoitamassa Rangersissa esimerkiksi Alfredo Moralesin siirtymisen HJK:sta Rangersiin. Rangersissa oli kova mediamylly päällä ja olin koko ajan huippujätkien kanssa tekemisessä. Greenock Mortonissa olin koko porukan johtaja. Skotlannissa managerin hommassa on pikkuseurassa vastuussa aivan kaikesta.”

Johansson sanoo oppineensa, että kompromisseja ei voi tehdä liikaa. Omien päätösten takana pitää seisoa. Pelaajakeskeisyys on tärkeää, sillä muuten pelaajia on voi olla vaikea saada uskomaan asiaan.

Johansson on saamassa Skotlannissa Uefan pro-lisenssin valmiiksi.

”Toivon, että valmistun uudeksivuodeksi, vaikka korona-aika on estänyt vierailun Uefan päämajaan. Joka tapauksessa kokemuksia itselläni on jo loistavan paljon, vaikka TPS on vasta toinen duunini päävalmentajana.”

Tepsin kanssa 2+1-vuotisen sopimuksen tehnyt Johansson korostaa sitä, että pelaajien luonne on Skotlannissa varsin erilainen kuin Suomessa, ja teknologia jalkapallonkin parissa menee koko ajan eteenpäin.

”En ole tullut tähän vain kolmeksi tai neljäksi kuukaudeksi. Tämä on perheellekin iso muutos. Kymmenvuotias poikani Jonatan junior jatkaa koulussa syksyllä Paraisilla ja pelaa Piffenin junioreissa. Hänen on hyvä päästä yläkoulussa ruotsinkieliseen kouluun. Vaimollani on työ, jota voi tehdä mistä käsin vain.”

Johanssonilla on ollut jo vuosikausia oma talo Paraisten Mutaisissa. Perheellä on myös loma-asunto Ruotsin Gotlannissa.

”Tiesin tarkalleen, mihin tulen. Aikaa ei mene asunnon ja auton ynnä muun hankkimiseen, vaan kaikki on valmiina. Pystyn keskittymään valmentamiseen. Jos tilanne olisi ollut toinen, en olisi ehkä ottanut paikkaa vastaan.”

Ykkösprioriteettina on TPS:n sarjapaikan säilyttäminen, mutta Johansson haluaa kehittää seuraa pitkäjänteisemmin.

”Tuleva budjetti riippuu paljon tulevasta sarjatasosta. Fokus on tässä hetkessä, ja täytyy olla realistinen.”

Skotlannista Johansson osti talon jo silloin, kun hän pelasi 2006–2008 Ruotsissa Malmö FF:ssä, mutta hän on avoin haasteille.

Johanssonissa oli seikkailijan luonnetta jo 1990-luvun puolivälissä, kun hän teki suomenruotsalaisena sopimuksen silloin vielä eksoottisen Tallinna Floran kanssa.

”Kasvoin Tallinnassa ihmisenä paljon. Sieltä oli helpompi lähteä Skotlantiin.”

Entisenä maajoukkueen apuvalmentajana Johansson osaa iloita Suomen EM-kisapaikasta.

”Mahtava juttu, mutta ei harmita, etten ollut enää henkilökohtaisesti mukana. Mahdollisuus päästä Rangersin valmennusportaaseen oli niin hienoa, että sitä ei voinut jättää käyttämättä. Piti kehittyä omillani, eikä maajoukkueessa duuni ollut jokapäiväistä.”