Amerikkalainen jalkapallo

Helsinki Roostersin puolustuksen koordinaattori Kalle Karppinen on amerikkalaisen jalkapallon lajiyhteisön arvostama legendaarinen strategi, perheenisä ja osakeanalyytikko. Yhdeksättä peräkkäistä mestaruutta tavoitteleva Roosters on aloittanut kautensa kahdella tappiolla.

Kestomenestyjä Roostersin ja Suomen maajoukkueen valmennustiimeihin kuuluvaa ja lajiyhteisön arvostamaa strategia kuvaillaan mieheksi, jonka päässä pyörii jatkuvasti Excel-ohjelmisto.

Vaativan työn, intohimoisen harrastuksen ja tasapainoisen perhe-elämän yhdistäminen on usein melkoista palapelin kasaamista, kun suurta määrää liikkuvia osia sovitetaan toisiinsa.

Palapeli muuttuu normaalia haastavammaksi jos harrastus on käytännössä ammattimaista toimintaa maan ja jopa maanosan huipulla. Harrastusta toiminta muistuttaa vain siinä, ettei palkkaa makseta.

Sellaista palapeliä rakentaa Kalle Karppinen, amerikkalaisen jalkapallon lajiyhteisön arvostama legendaarinen strategi, perheenisä ja osakeanalyytikko.

Karppinen työskentelee osaketutkimuksessa Nordea-pankin täysin omistamassa tytäryhtiössä Nordea Asset Managementissa. Hänen tittelinsä on Head of research, jota ei voi suoraan suomentaa.

”Teemme yritystutkimusta löytääksemme hyviä sijoituskohteita pohjoismaisista osakkeista. Se on käytännössä työn pääsisältö, ja voi sisältää paljon Excelin pyörittämistä, osakkeen arvon määritystä ja tulosennusteiden tekemistä”, Karppinen kertoo.

Työssään Karppinen lukee paljon erilaisia raportteja ja analyysejä, tapaa yritysjohtoa sekä keskustelee erilaisten asiantuntijoiden kanssa.

Näiden perusteella hän muodostaa kokonaiskuvan siitä, miten yrityksellä menee taloudellisesti ja mitä sen osakkeesta kannattaisi maksaa.

Pelikenttien laidalla Karppinen viihtyy sekä Helsinki Roostersin punavalkoisissa että Suomen maajoukkueen sinivalkoisissa väreissä.

Hiljattain 42 vuotta täyttänyt valmentaja toimii puolustuksen koordinaattorina niin Roostersissa kuin maajoukkueessa. Seuratasolla hän jakaa pestin yhdessä Sampo Rannan kanssa.

Vaahteraliigan kestomenestyjä Roosters jahtaa tällä kaudella jo yhdeksättä peräkkäistä Suomen mestaruuttaan. Karppinen on ollut valmentajana voittamassa seitsemää Vaahteramaljaa.

Eräs joukkueen pelaajista luonnehtii Karppista mieheksi, jonka päässä pyörii koko ajan Excel-ohjelmisto. Kuvaus ei ole kaukana totuudesta.

”Puolustaminen on taktisesti pitkälti geometriaa, matematiikkaa ja tilastotiedettä. Valmentajan tehtävä on saada sinne, mihin pallo tulee, enemmän puolustajia kuin siellä on hyökkääjiä.”

Lisäksi pelaajille on viestittävä yksinkertaisesti heidän vastuistaan.

”Että millä tavalla saamme puolustajamme sinne, missä niiden pitää olla ilman, että heidän tarvitsee itse ajatella mahdottomia kentällä”, hän sanoo.

Karppinen kokee työnsä osakeanalyytikkona ja harrastuksensa amerikkalaisen jalkapallon mahtiseuran puolustuksen organisoijana hyödyntävän samoja lahjakkuuksia.

”Kvantitatiivinen analyyttisyys näkyy molemmissa puolissa. En sano, että se on pakollista – varmasti jenkkifutista voi valmentaa ja järkeviä sijoituspäätöksiä tehdä vähemmänkin analyyttinen persoona.”

Karppinen toimii molemmissa hyvin analyyttisesti. Hänen mukaansa myös selkeiden ja hyvien ideoiden merkitys on nolla, ellei niitä pysty helposti ja yksinkertaisesti esittämään päätöksiä tekeville ihmisille.

”Eli työelämässä salkunhoitajille, jotka tekevät ne lopulliset sijoituspäätökset ja jenkkifutiskentällä pelaajille, jotka oikeasti ratkaisevat sen pelin.”

”Sen, mitä minä tiedän ja miten asiat pitäisi mielestäni tehdä, arvo ei kummassakaan maailmassa ole kovin suuri, ellei ole kommunikointikykyä saada viestiä sinne, missä se merkitsee ja sellaisessa yksinkertaisessa muodossa, joka on helppo toteuttaa. Se on tärkeä piirre molemmissa hommissa”, hän jatkaa.

Kalle Karppinen pelasi 2000-luvun alkuvuosina Roostersin pelinrakentajana. Kuva kesäkuun 8. päivänä 2003 pelatusta Helsingin paikalliskamppailusta Roosters–Wolverines, joka päättyi Roostersin voittoon 69–0.

Intohimon toinen puoli liittyy Karppisen mukaan siihen, että hänen oma vapaa-aikansa menee hyvin pitkälti amerikkalaisen jalkapallon opiskeluun.

”Twitter- ja internetresurssit ovat siihen ihan korvaamattomia, kun ei asusta Amerikassa eikä pääse päivittäisiin keskusteluihin ammattilaisten kanssa, valmennusklinikoille ja niin edelleen.”

Nykyisin mahdollisuudet itseopiskeluun ovat täysin toista luokkaa kuin 1980- ja 90-luvuilla.

”Silloin kaikki oppi on tullut siltä yksittäiseltä jenkkivalmentajalta, joka on joskus tullut käymään. Nyt on käytännössä koko maailma auki”, Karppinen vertaa.

Kauden aikana Karppinen nähdään kentän laidalla kolmena tai neljänä iltana viikossa. Lajin eteen tehtävä työ vie luonnollisesti aikaa ja vaatii tasapainoilua.

”Sanotaan näin, että jos ei olisi muuta elämää, niin käyttäisin helposti kymmenen tuntia päivässä. Mutta kun on aika paljon muuta, niin en kyllä pääse lähellekään sitä”, Karppinen sanoo.

Karppisen perheessä on 6- ja 8-vuotiaat lapset, jotka ovat luonnollisesti määritelleet hänen ajankäyttöään uusiksi kahdeksan viime vuoden aikana.

”Kyllä tämä on tämmöistä kolmen kokonaisuuden pyörittämistä. Yritän pitää ne aika tasapainossa. Työ täytyy hoitaa kunnolla, perheen kanssa täytyy viettää aikaa ja hoitaa oma rooli siinä hyvin, minkä haluan tehdäkin. Jenkkifutisvalmentaminen on se oma intohimo, johon täytyy myös löytää aikaa, mutta ei se voi noita muita tuhota.”

”Jos ei olisi muuta elämää, niin käyttäisin helposti kymmenen tuntia päivässä.”

Valmentamiseen käyttämänsä ajan Karppinen jakaa kahteen pilariin.

Ensimmäinen niistä on lajin loputon opiskelu ja toinen niin sanottu ”Excelin pyörittäminen”, joka tapahtuu Roosters-valmennuksen päätyökalun eli videoanalyysiohjelma Hudlin avulla.

”Sillä pyritään vastaamaan siihen, että miten juuri meidän puolustuksen pitäisi pelata vastustajiamme vastaan. Ja oikeastaan kolmantena pilarina on omien suunnitelmieni kommunikointi pelaajille, joka kuitenkin loppujen lopuksi määrää koko homman onnistumisen.”

Roostersin pelikirja on laaja. Pelkästään Karppisen vastuualueella puolustuksessa pelikirjassa on 121 sivua, joten erilaisia variaatioita ja yhdistelmiä pelikirjassa olevista termeistä voisi kuvitella satoja.

”Tyypilliseen otteluun meillä on kutsulistalla ehkä parikymmentä eri puolustusta, jotka on sillä viikolla treenattu ja kerrattu aktiivimuistiin”, Karppinen kertoo.

Pohjatyön aikana käydään lisäksi läpi, miten pelikutsut sopivat juuri seuraavaa vastustajaa vastaan.

”Tavallaan meillä on iso työkalupakki. Sieltä löytyy se, mitä tarvitaan kullekin peliviikolle, mutta eihän me millään peliviikolla sitä koko työkalupakkia käytetä”, Karppinen sanoo.

”Itsellä tai varsinkaan pelaajilla ei riitä kapasiteetti siihen, että meillä olisi joka viikko sata erilaista puolustuksen kutsua, joista valmentaja voisi koska tahansa ilmoittaa, että nyt pelataan tämä ja olettaa kaikkien osaavan sen. Eihän se niin toimi.”

”Meillä on iso työkalupakki.”

Pelaajana Karppinen voitti Roostersissa seitsemän Suomen mestaruutta eli yhtä monta kuin on toistaiseksi voittanut valmentajana.

Pelipaikat olivat monipuolisia: Karppinen pelasi puolustuksessa takakentällä ja tukimiehenä sekä hyökkäyksessä pelinrakentajana. Päävalmentajaksi hän ajautui jo 2008 vielä pelatessaan.

”Se on aika raskas yhdistelmä varsinkin tässä lajissa, kun siinä pitäisi pystyä havainnoimaan valmentajan roolissa, mitä ympärillä tapahtuu. Ei se oikein siellä kentällä pelaamassa onnistu”, hän sanoo.

30 vuotta täytettyään Karppinen päätteli olevansa joukkueelle enemmän hyödyksi valmentajana. Hän oli vuoden 2011 pois kuvioista ja palasi uudestaan seuraavalle kaudelle.

”Juha Hakala, joka on meillä nytkin päävalmentajana, tuli siihen rooliin 2012. Lähdin uudestaan mukaan, kun ei tarvinnut ottaa päävalmentajan viittaa omille harteille vaan sai keskittyä puolustukseen.”

”En ole oikeastaan koskaan ollut ihan puhtaasti pelaaja.”

Vuonna 2012 Kalle Karppinen toimi Roostersin apuvalmentajana.

Valmennuskokemusta Karppinen ehti toki hankkia aiemminkin. Hän oli jo 14–15-vuotiaana eräänlaisena pelaajavalmentajana ja toimi GS Demonsin naisjoukkueen valmentajana 1999–2006.

”En ole oikeastaan koskaan ollut ihan puhtaasti pelaaja”, Karppinen sanoo.

Monipuolinen pelaajakokemus auttaa Karppisen mukaan valmentajauran alkuvaiheessa laajempien näkökulmien vuoksi.

”Mutta kun katsoo 12 vuotta myöhemmin taaksepäin, niin se, mitä pelaaja-aikana ymmärsi taktisesta puolesta, on loppujen lopuksi pintaraapaisu siitä, mitä on oppinut valmentajauran aikana”, Karppinen vertaa.

Valmennusvuosien aikana hankkimaansa osaamista Karppinen hyödyntää myös toimiessaan Viasatin NFL-lähetysten kommentaattorina muutaman kerran kauden aikana.

”Se on ihan hauska kokemus. Kyllä minä niitä pelejä sunnuntai-iltaisin katsoisin joka tapauksessa, ja mielelläni juttelen jenkkifutiksesta ja kerron, mitä näen kentällä”, hän sanoo.

Työnjako on toimiva. Maan parhaisiin selostajiin kuuluva Mika Laurila kannattelee lähetystä, kertoo tapahtumista ja pitää huolen, että kaikki pysyvät kärryillä.

”Kommentaattorina voi paneutua enemmän erikoisuuksiin, joita jokainen ei heti huomaa kentällä, mutta jotka saattaisivat tuoda lisäarvoa seuraavalle askeleelle haluavalle katsojalle. Ja sitä kautta toivottavasti tehdä siitä mielenkiintoista seurattavaa.”

Roosters–Butchers Velodromilla torstaina 13.8. kello 18.30. Ruutu-palvelu näyttää pelin suorana.