Maastohiihtäjä Kerttu Niskanen, 32, on mennyt naimisiin puolisonsa Juho Mikkosen, 29, kanssa. Kihloissa pari on ehtinyt olla jo kymmenen vuotta.

Niskanen julkaisi sunnuntaina Instagram-tilillään persoonallisen hääkuvan, jossa Mikkonen auttaa häntä nousemaan maalaismaisemassa olevan kallion päälle.

Mikkonen on toiminut edellisen vuoden ajan Niskasen valmentajana. Mikkonen on itsekin kansallisen kärkitason hiihtäjä. Lue lisää: Kerttu Niskasella on nyt todellinen lähivalmentaja, jonka kanssa erimielisyyttä tulee lattialle jääneistä pyykeistä

Niskanen on Mikkosen ensimmäinen valmennettava, tosin Mikkonen vastaa myös omasta valmennuksestaan. Etenkin sprintteriksi profiloitunutta Mikkosta ei ole viime vuosina valittu maajoukkueeseen.

Niskanen on voittanut urallaan olympiahopeaa parisprintissä sekä viestijoukkueessa Sotshin olympialaisissa vuonna 2014. Hän on voittanut myös kahdesti MM-viestipronssia.