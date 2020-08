Koronavirus katkaisi monien kamppailulajien kisakauden keväällä eikä kilpailuja ole juuri järjestetty kesänkään aikana, koska monissa kamppailulajeissa kansallinen kilpailukausi hiljenee kesäksi.

Syksyn ensimmäiset nyrkkeilykilpailut iskettiin viime viikonloppuna Kiimingissä, jossa käytiin viikonlopun aikana 18 ottelua. Ylä-Tikkurilan Kipinä puolestaan järjestää Etelä-Suomen ensimmäiset nyrkkeilykilpailut syyskuun alussa. Yhden päivän aikana käydään peräti 30 ottelua.

”Ei tällaista ole ennen nähty. Olemme päätyneet jopa lyhentämään junnujen ja noviisien matseja, niin saimme lisäaikaa ottaa muutaman matsin enemmän”, Petri Kananen järjestävästä seurasta kertoo.

Enemmänkin ottelijoita olisi ollut tulossa, mutta yhden päivän aikana ei ollut mahdollista läpikäydä enempää matseja järkevästi.

”Kilpalisenssien painotus on Etelä-Suomessa, joten painetta on. Varmaan 15 ottelua jää ottamatta.”

Koronaviruksen takia päivä on suunniteltu huolella etukäteen. Ottelut viedään läpi kolmessa jaksossa, joiden välissä sali tyhjennetään ja desinfioidaan.

Ottelulistat on laadittu etukäteen, niin että samojen seurojen ottelijat ottelevat samoissa jaksoissa. Katsojien määrää rajoitetaan jakamalla ottelijoille tietty määrä lipukkeita kannustajia varten.

”Lipukkeet ovat pakkokeino, mutta otteluiden sijoittelu on luonnollinen tapa saada porukat ajelemaan kotiin päin, kun matsit on vedetty läpi. Kulma-avustajilla ovat käsineet ja kehätuomareilla ovat käsineet ja hengistyssuojaimet”, Kananen kertoo.

Potkunyrkkeilyn Suomen mestaruuksista kisataan syyskuun alussa Espoossa. Osanotto on runsas ja turnausmuotoinen ottelutapahtuma on kerännyt kiinnostusta yli lajirajojen.

”Helsinki Thaiboxing Club liittyi potkunyrkkeilyliittoon ja tulee isona seurana mukaan. Pontena on se, että oman lajin puolella on vähän kisoja ja etenkin turnauksia”, potkunyrkkeilyliiton hallituksen puheenjohtaja Petteri Maunu kertoo.

Potkunyrkkeilyn kansainvälisiä arvokisoja on siirretty ja peruttu muiden lajien tapaan. Ajatuksissa on kuitenkin tehdä yhteistyötä niiden maiden kanssa, joissa koronavirustilanne on samankaltainen kuin Suomessa, esimerkiksi Viron, Latvian ja Liettuan kanssa.

Nyt vain toivotaan ettei koronaviruksen toinen aalto tulisi kovin vahvasti Suomeen, jotta kilpailuja voidaan järjestää.

”Näkee, että motivaatio on kova, omalla salilla ainakin kysellään kisojen perään. Ilmassa on patoutunutta itsensä mittaamisen tarvetta. Jos kisat taas peruuntuvat, se vie motivaatiota. Mutta toki urheilu tulee toisena, ensisijaisesti koitetaan pysyä hengissä”, Maunu toteaa.

Painimatolla kisataan elokuun lopussa ensimmäiset koronavirustauon jälkeiset kisat. Junnujen ja aikuisten SM-kisat pyritään pitämään syksyn aikana.

”Usein kesän jälkeen elokuukin on vielä ollut taukoa, mutta nyt seuroissa on kova into päästä takaisin matolle”, painiliiton urheilukoordinaattori Antti Pekkala toteaa.

Painiliitossa seurataan kansainvälisen liiton ja viranomaisten ohjeita ja kilpailujen peruuntumisiin on varauduttu. Silti edelleen järjestellään alle 23-vuotiaiden MM-kisoja Tampereelle. Kilpailut olisi tarkoitus pitää marraskuussa

”Niiden järjestäminen on erittäin epävarmaa ja se on tiedossa. Menemme taudin ehdoilla. Painiliitto oli viimeisenä purkamassa koronavirusrajoituksia ja olemme myös ensimmäisenä niitä tiukentamassa, jos on tarve”, Pekkala toteaa.