Ferrari-uransa viimeisiä kuukausia viettävä Sebastian Vettel oli yksi sunnuntaina ajetun F1:n 70-vuotisjuhlakilpailun suurimpia epäonnistujia. Saksalaiskuljettaja pyörähti heti ensimmäisellä kierroksella ja jäi lopulta 12:nneksi.

Vettel kritisoi kilpailun aikana tiimiradiossa kärkkäästi Ferrarin hänelle määräämää taktiikkaa ja varikkopysähdysten ajoitusta.

”Roikun mukana, mutta te tiedätte mokanneenne”, Vettel sanoi yhdessä monista piikikkäistä viestienvaihdoista.

Ferrarin tallipäällikkö Mattia Binotto kuittasi kuljettajansa puheet uutistoimisto AFP:n mukaan jokseenkin perusteettomina.

”Mielestäni strategiassa ei ole hirveästi puheenaihetta. Päätimme kerran pysähtyä ehkä muutamaa kierrosta liian aikaisin, minkä vuoksi hän putosi [Kimi] Räikkösen taakse, mutta tiesimme hänen pystyvän korjaamaan tilanteen menettämättä aikaa”, Binotto totesi Sky Italian haastattelussa.

Binotto sanoi, että Vettelille valittu strategia mahdollisti tallin toisen kuljettajan Charles Leclercin nousun neljännelle tilalle ja oli siksi oikea valinta. Ferrari-päällikön mielestä talli ei rangaissut Vetteliä ratkaisuillaan.

”Hänen kisansa meni pilalle lähdössä, mielestäni avainasemassa oli se eikä strategia”, hän totesi.

Vettel jättää Ferrarin tämän kauden jälkeen, ja hänen paikkansa ottaa McLaren-kuljettaja Carlos Sainz.

Vettelin itse on huhuttu siirtyvän Aston Martiniksi nimensä muuttavaan nykyiseen Racing Point -talliin. Italialaislehti La Gazzetta dello Sportin mukaan osapuolten välinen sopimus olisi jo allekirjoitettu.

Nelinkertaisen maailmanmestarin alkukausi on ollut valtaisa pettymys. Viiden osakilpailun jälkeen Vettel on vasta 13. sijalla kymmenellä MM-pisteellään. Hänen tallikaverinsa Leclerc on kerännyt samaan aikaan neljänteen tilaan riittävät 45 MM-pistettä.