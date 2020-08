FC Honka–SJK 0–0

Pahimman korona-ajan jälkeen Veikkausliigan tiivis otteluohjelma rutistaa kaikki mehut joukkueista näin loppukesästä. FC Honka pelasi maanantaina kolmannen ottelunsa kahdeksan päivän sisällä, mikä näkyi ottelun tempossa pahasti. Jos maalinteko oli alkukaudesta ollut muutenkin vaikeata espoolaisille, niin nyt se oli entistäkin vaikeampaa.

Lisäajalla Hongan viimeisellä vaihtopelaajalla Elmo Heinosella oli tilaisuus pelastaa voitto kotiin, mutta laukaus osui SJK:n maalin tolppaan. Maalittomalla tasapelillä Honka putosi neljänneltä sijalta viidenneksi, kun samaan aikaan Töölössä TPS:ää vastaan pelannut HIFK nousi voitolla neljänneksi.

Tapiolassa avausjaksolla näki hyvin, miten kentällä oli kaksi joukkuetta, joille maalinteko on ollut vaikeata alkukaudella. Vain neljä takaiskumaalia kokenut Honka on päästänyt vähiten maaleja kaikista joukkueista, mutta tehnyt toisaalta neljänneksi vähiten maaleja kaikista joukkueista. Ennen SJK-ottelua tekemistään yhdeksästä maalista peräti neljä on ollut rangaistuspotkumaaleja.

SJK:ta vastaan Honka sai ja loi viisi hyvää maalintekopaikkaa avausjaksolla, mutta kerta toisensa jälkeen yritykset epäonnistuivat.

Kymmenen minuutin jälkeen Arlind Sejdiu laukoi ohi hyvästä paikasta saatuaan kärkipelaaja Jean-Marie Dongoulta syötön puolustuslinjan taakse. Puolen tunnin kohdalla hyökkääjä Borjas Martin heittäytyi hienoon syöksypuskuun, mutta pallo osui tolppaan ja kimposi takaisin peliin.

Kuusi minuuttia myöhemmin Duarte Tammilehdon hyvästä vapaapotkusta toppari Dani Hatakka puski ohi maalista. Juuri ennen taukoa Jerry Voutilainen laukoi hyvästä paikasta kohti maalia, mutta SJK:n puolustaja sai blokattua vedon.

Seitsemässä ensimmäisessä ottelussaan vain kuusi maalia tehnyt SJK oli tehnyt toiseksi vähiten maaleja TPS:n jälkeen ja päästänyt toiseksi vähiten maaleja liigassa. Sen tehottomuus näkyi myös Tapiolan urheilupuistossa. Seinäjokelaiset saivat vain yhden maalipaikan, joka tuli kulmapotkun jälkeen.

SJK:n joukkue näytti Tapiolassa varsin tasapaksulta joukkueelta, josta ei oikein yksikään pelaaja erottunut sen kummemmin edukseen. Vasemmalla laidalla entinen Glasgow Rangersin junioripelaaja Serge Atakayi kuljetti palloa vauhdilla, mutta keskitykset olivat luokattomia.

Kun SJK:n kapteeni Mehmet Hetemaj oli pelikiellossa varoitustilin täyttymisen takia, puuttui SJK:lta selkeästi peliä rytmittävä pelaaja keskikentältä.

Honka jatkoi toisen jakson alussa hyvien maalipaikkojen tuhlaamista. Dongou syötti pallon tyhjään tilaan Demba Savagelle, joka laukoi lopulta melko pienestä kulmasta karkeasti maalin yli.

Atakayi paransi keskitystensä laatua toiselle jaksolle ja tarjosi hyvän paikan Ariel Nguekamille, joka laukoi kuitenkin ohi takatolpalta. Minuutti myöhemmin Atakayi yritti itse laukoa maalin, mutta Tim Murray torjui varmasti laukauksen.

Tunnin kohdalla Hongan päävalmentaja Vesa Vasara oli katsonut ilmeisesti tarpeeksi joukkueensa alati hidastuvaa peliä ja vaihtoi kerralla kolme pelaajaa kentälle. Macoumba Kandji, Javi Hervas ja Lucas Kaufmann tulivat vaihdosta Dongoun, Savagen ja Tammilehdon tilalle.

Kymmenen minuuttia ennen täyttä aikaa Atakayi tarjoili toisen hyvän keskityksen, ja Denis Oliniyk puski hyvin kohti maalia, mutta Tim Murray torjui puskun kulmaksi.

Maanantai ottelu ei lupaa hyvää Hongalle seuraavaan otteluun, jossa se kohtaa vieraskentällä HJK:n.