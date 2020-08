Autourheilu

Jani Hjerppe on kesän Imatralla, jossa hänet kuvattiin Imatran ajojen lähtösuoralla Vuoksentiellä.

Jani Hjerppe hankki aitoja Formula 1 -autoja ja vei ne Dubaihin, jossa turistit maksavat 2 300 euroa ajokerrasta. Hjerppe on myös itse kilpa-ajaja Radical-sarjassa, jota Suomessa ei juuri tunneta.

Imatralainen Jani Hjerppe hankki 2010-luvun aikana neljä Formula 1 -autoa. Sittemmin hän on kahdesta luopunut, mutta jäljelle jääneille, vuoden 2000 Jaguarille ja vuoden 2002 Arrowsille, oli mietitty liikeidea jo hankintavaiheessa: turistit pääsevät ajamaan aidoilla F1-autolla.

”Niillä tehdään ajoelämyksiä”, Hjerppe kertoo.

Ajoelämysten paikkana ei ole suinkaan Imatra, sillä liikeideansa Hjerppe toteutti Arabiemiraattien Dubaissa, joka oli hänelle tuttu paikka jo entuudestaan. Hjerppe vei F1-autot viisi vuotta sitten Dubaihin.

”Olin havainnut, että Dubaista puuttui tällainen tarjonta. Lisäksi minulla on muutenkin kiinnostusta moottoriurheiluun, sillä ajan itsekin kilpaa. Siitä se lähti.”

Aivan helppoa toiminnan käynnistäminen ei ole ollut. Dubaissa tarvitaan oikeita suhteita ja lisäksi sopimuksia ratojen kanssa.

”Hommaa käynnistettiin monta vuotta. Vihdoin ja viimeinen viime talvena saimme asiat rullaamaan ja asiakkaita oli hyvin. Kaikki tietää, mitä keväällä kävi. Toiminta loppui kuin seinään”, Hjerppe toteaa koronaviruspandemian seurauksista.

”Toivottavasti syys-lokakuussa pystyisi jatkumaan. Dubaissahan on nyt rajat auki.”

Vuoden 2000 Jaguar on toinen Dubaissa käytössä olevista F1-autoista.

Hjerppe kertoo, että asiakkaat ovat pääosin ”ihan tavallisia turisteja”.

”Ei se nyt ihan älyttömän hintaista ole, mutta reppureissaajan budjetilla ei ajeta näitä autoja.”

Päivän aikana tapahtuva ajaminen maksaa 9 900 dirhamia eli noin 2 300 euroa.

”Sillä hinnalla saa ensin harjoitella radalla radical-luokan autoilla ja muilla kilpa-autoilla. Jos osaa hyvin käyttäytyä radalla, pääsee ajamaan formula ykköstä noin neljä kierrosta.”

Koska F1-autot ovat sähäköitä menopelejä, herää kysymys, onko turisteja varten autoihin tehty muutoksia.

”Kyllä niillä kovaa pääsee. Vääntö on laitettu siten, että autolla on hieman helpompi ajaa. Jos on kilpailuviritteinen moottori, kierrokset pitää olla niin kovat, että sillä ei pysty hiljaa ajamaan. Näillä pystyy ihan köröttelemäänkin.”

Köröttely ei kuitenkaan ole ajokerran tarkoitus.

”Dubain radalla pystyy ajamaan 270 kilometriä tunnissa. Se on ihan riittävä. Kukaan ei ole sanonut, että ei saanut tarpeeksi nopeutta”, Hjerppe nauraa.

Joskus nopeutta on kokemattomalla kuskilla liikaakin etenkin mutkien jälkeen.

”Pyörähdyksiä tulee usein. Etenkin kaasun käyttöä korostetaan: sitä ei voi lämätä pohjaan, kun kurvista lähtee tai auto pyörähtää välittömästi.”

Sen sijaan varsinaisia kolareita tapahtuu Hjerpen mukaan harvoin, mutta niiltäkään ei ole vältytty.

”Joskus pyörähdyksen jälkeen auto törmää seinään, mutta kenellekään ei ole mitään koskaan sattunut. Autoista on ripustuksia hajonnut.”

Jani Hjerppe toivoo, että hän pääsisi palaamaan Dubaihin syys- tai lokakuussa.

Viime talvena paikan päälle asteli Hjerpen hämmästykseksi F1-maailmanmestari Fernando Alonso ja myös F1-kisoja ajanut Pedro de la Rosa. Kaiken lisäksi de la Rosa on ajanut juuri sitä Jaguaria, jolla turistit nyt ajavat.

”He tulivat niin yllättäen, että emme ehtineet valmistaa autoja ajamista varten”, Hjerppe harmittelee.

Pääosin F1-ajelut tapahtuvat juuri Dubain radalla, mutta jotkut asiakkaat haluavat päästä myös oikealle F1-radalle, joka löytyy Abu Dhabista. Hjerppe toimii myös Abu Dhabin radan ajoelämyskeskuksessa ajo-ohjaajana.

”Melko varmasti olen siellä myös F1-kisojen aikana hommissa, mutta en vielä tiedä, mitä ne hommat ovat.”

F1-kisakalenteri on vielä loppuvuoden osalta avoin, mutta todennäköisesti Abu Dhabissa ajetaan joulukuussa yksi tai kaksi osakilpailua.

Turistien ajoelämysten lisäksi Hjerppe myös itse ajaa rata-autoilun Radical-sarjan kisoja sekä antaa ajo-opetusta kilpa-ajajille. Hjerppe on voittanut Euroopan, Skandinavian ja Lähi-idän Radical-sarjojen mestaruudet.

Itse asiassa Hjerppe on nykyisin yhdistänyt oman ajamisensa ja ajo-opetuksen. Radical-sarjassa on pakollinen varikkopysähdys, jossa myös kuskia saa vaihtaa. Hjerpen kouluttama kuski ajaa toisen osan ja Hjerppe itse toisen.

”Se on aina hienoa, kun saa opastettua kuskeja nopeammiksi ja palkintosijoja alkaa tulla.”

Hjerppe kehuu Radical-sarjaa, sillä siinä kuskin taidot ratkaisevat enemmän kuin useissa muissa sarjoissa. Autot kun tulevat kaikki samalta tehtaalta.

”Rahalla ei voi ostaa nopeaa autoa”, Hjerppe korostaa.

Radical-sarjassa kilpailubudjetti kuljettajalle on 10 000–15 000 euroa kisalta.

Radical-luokan autoja EM-sarjan osakilpailussa Barcelonassa vuonna 2015.

45-vuotiaan Hjerpen haaveena on ollut ajaa myös F2-sarjan osakilpailussa tai Yhdysvalloissa Indie-sarjaa. Ongelmana on rahoitus.

”Autourheilu on niin vaikeaa, sillä se vaatii paljon rahaa. Vaikka nopeutta olisi, jonkun pitää ajaminen maksaa. F2 on korkein ja nopein luokka, mihin tällä iällä enää voisi päästä.”

Aivan halpaa ei ole ollut myöskään yritystoiminnan aloittaminen Dubaissa. Hjerppe on käyttänyt siihen omia varojaan, joita hän sai muun muassa aiemmasta yritystoiminnastaan FinFX Tradingista. Lisäksi yhtiökumppanit ovat sijoittaneet varoja.

Kun koronavirus laittoi ajotoiminnat tauolle, Hjerppe tuli kesäksi Imatralle. Siellä hän kertoo olevansa ystävänsä ravintolassa auttamassa, kun ”toimettomanakaan ei osaa olla”.

Myöhäisemmällä iällään Hjerppe on lisäksi löytänyt uuden liikunnallisen harrastuksen, suunnistuksen.

”Aina kun olen Suomessa, käyn suunnistamassa. Se on hyvä ja haastava kuntoilulaji.”

Hjerppe osallistui myös viime vuonna Jukolan viestiin kaveriporukassa, kun yksi paikka vapautui sairastumisen takia.

”Sain juostua oman osuuteni enkä tehnyt virheitä. Taidettiin pudota osuuteni aikana 22 sijaa, mutta taitoihini nähden se oli huippusuoritus. Joukkueella oli tavoitteena olla 500 joukossa ja olimme 467:s.”