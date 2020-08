Snookerin MM-kisojen ”unelmafinaali” maailmanlistan ykkösen Judd Trumpin ja Ronnie O´Sullivanin välillä näyttää jo epätodennäköiseltä. Molemmilla on vaikeuksia päästä jatkoon puolivälierävaiheesta Sheffieldissä pelattavissa kisoissa.

MM-kultaa puolustavan Trumpin peli ei ole sujunut koko turnauksen aikana kuin hetkittäin. Hän voitti ensimmäisen ottelunsa erin 10–8 ja toisen eli neljännesvälierän 13–11.

Puolivälieräottelu Kyren Wilsonia vastaan on maanantain jälkeen tilanteessa 6–10 eli Wilson on kolmen erän päässä välieräpaikasta. Trump on tosin aiemminkin noussut hankalista tilanteista, mutta esimerkiksi erän 12 kaltaisiin virheisiin Trumpilla ei juuri ole varaa. Pöydällä oli enää musta pallo, ja Trump pääsi pussittamaan sitä lähes suoralta linjalta: epäonnistui. Lopulta Wilson pussitti pallon ja otti niukan erävoiton.

Trumpille MM-kulta oli viime vuonna hänen ensimmäisensä. Ensimmäisen mestaruuden jälkeen kukaan pelaaja ei ole uusinut mestaruuttaan heti seuraavana vuonna sen jälkeen, kun MM-turnausta on pelattu Sheffieldissä vuodesta 1977 alkaen.

O´Sullivan on tilanteessa 2–6 entisten maailmanmestareiden kohtaamisessa, sillä vastassa on Walesin Mark Williams. O´Sullivan on voittanut MM-kultaa viidesti, Williams kolmesti.

O´Sullivan johti ottelua 2–1, mutta sen jälkeen Williams vei viisi erää putkeen.

Williams on nyt pelattavan MM-turnauksen kolmanneksi sijoitettu pelaaja ja O´Sullivan kuudenneksi. O´Sullivanin rankingia on pudottanut muun muassa se, että hän ei ole osallistunut kaikkiin rankingturnauksiin.

Muissa puolivälierissä Anthony McGill johtaa Kurt Maflinia 7–1 ja Mark Selby Neil Robertsonia jo 11–5.

Puolivälierät jatkuvat tänään tiistaina kello 15. Eurosport ja Eurosport Player näyttävät ottelut suorina lähetyksinä.