Judd Trump on snookerin viimeisin maailmanmestari, joka on joutunut kokemaan Crucible-teatterin kirouksen. 18 ensimmäistä kertaa maailmanmestariksi yltänyttä pelaajaa on epäonnistunut mestaruuden uusimisessa sen jälkeen, kun snookerin MM-kisat siirtyivät Englannin Sheffieldissä Crucible-teatteriin vuonna 1977.

Maailmanmestari Trump kärsi sokkitappion tiistaina MM-kisoissa, kun hän hävisi puolivälieräottelun lukemin 9–13 Kyren Wilsonille.

Trump oli maanantain jälkeen lukemin 6–10 tappiolla. Hän teki tiistaina neljässä ensimmäisessä freimissä kolme yli 50 pisteen breikkiä ja onnistui kaventamaan eron kahteen pisteeseen.

MM-kisojen kahdeksanneksi sijoitettu Wilson eteni kuitenkin yhden freimin päähän voitosta voitettuaan 21:nnen freimin. Wilson viimeisteli voiton 104 pisteen breikillä.

Kolminkertainen maailmanmestari Mark Selby, 37, myönsi epäilleensä pääsisikö hän koskaan enää Cruciblessa kisojen viimeisiin peleihin. Tiistaina hän kuitenkin voitti lukemin 12–7 Australian Neil Robertsonin ja varmisti näin ollen paikkansa välierissä kuudetta kertaa.

Selby voitti kolmannen maailmanmestaruutensa vuonna 2017 ja kärsi sen jälkeen itseluottamuksen puutteesta. Hän menetti paikkansa maailmanlistan ykkösenä, kun hän voitti vain kaksi turnausta kahtena seuraavana vuonna kolmannen maailmanmestaruuden jälkeen.

Selby uskoo kuitenkin, että tiistain voitto Robertsonista osoitti, että hän on matkalla kohti parasta tasoaan.

”Viimeisen vuoden puolentoista aikana olen epäillyt itseäni. Olin niin tottunut voittamaan turnauksia, että turnausten häviäminen vahingoitti itseluottamustani”, Selby sanoi.

”Olin tyytyväinen esitykseeni Neiliä vastaan. Tuntui siltä, että tilanteen tullessa pystyin tekemään pisteitä ja peruspelini oli sillä tasolla kuin mitä se oli muutama vuosi sitten.”

Selby sanoi huomanneensa muutoksia itsessään ja kehonkielessään ja toivoi hyvän vireensä jatkuvan pitkään.

Robertson oli ensimmäisen pelipäivän jälkeen 5–11 tappiolla, eikä pystynyt enää kampeamaan itseään voittoon tukalasta tilanteesta.

”Tämä oli todella rankka peli. Muutamaa freimiä lukuun ottamatta jokainen freimi ratkesi viimeisillä punaisilla tai väreillä.”

Robertson kehui Selbyn puolustuspeliä uskomattomaksi.

”Hän piti pelin todella tiukkana enkä pystynyt saamaan lainkaan vapaita pisteputkia.”

Lähde: AFP.