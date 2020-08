Columbus Blue Jacketsin Joonas Korpisalo oli yön NHL-kierroksen jälkeen suurimman huomion keskellä torjuttuaan itsensä ennätyskirjoihin.

Korpisalo pysäytti peräti 85 laukausta, kun Tampa Bay otti pudotuspelien avauskierroksella 3–2-voiton yli 150 minuuttia kestäneen maratonottelun päätteeksi.

Ottelun jälkeen Columbuksen kakkosvahti Elvis Merzilikins lähetti vitsikkään tervehdyksen Korpisalolle Twitterissä.

”Hei veliseni, ajattelin, että tarvitsisit muutaman... 88 laukausta ja 85 torjuntaa, oikeasti Korpi? Mikä on huoneesi numero? Olen tulossa”, latvialaismaalivahti kirjoitti julkaistuaan kuvan, jossa on useita lavoja pullovettä.

Korpisalolla oli ottelun jälkeen pullovedelle taatusti käyttöä, kuten jatkopeleissä tähänkin asti.

Suomalaisvahti on torjunut selvästi eniten laukauksia kaikista maalivahdeista, sillä viiden ottelun jälkeen hän on ehtinyt kiekon tielle peräti 202 kertaa. Maaliviivan yli on mennyt vain kahdeksan kiekkoa. Torjuntaprosentti on erinomainen 96,0.