NBA-kauden jatkuessa Portland Trail Blazersin pelintekijä Damian Lillard on noussut Orlandon koripallokuplan kuumimmaksi pelaajaksi.

Portland taistelee länsilohkon viimeisestä pudotuspelipaikasta tiukasti kolmen muun joukkueen kanssa, ja joukkueen ykköstähti on ottanut playoff-paikan tavoittelun äärimmäisen tosissaan. Seitsemässä ottelussa Lillard on tehnyt keskimäärin 37 pistettä ja antanut 9,3 koriin johtanutta syöttöä.

”Hän on ollut kuplan paras pelaaja”, tiivistää Ruudun NBA-selostaja Kristian Palotie.

Dallas Mavericksia vastaan Lillard ylsi harvinaiseen saavutukseen tekemällä jo kolmatta kertaa tällä kaudella yli 60 pistettä ottelussa. Edellisessä ottelussa Philadelphia 76ersiä vastaan hän oli johtanut joukkueensa voittoon 51 pisteellä.

”Kuten jo aiemmin sanoin, en tullut tänne haaskaamaan aikaani”, totesi Lillard heti Mavericks-ottelun jälkeen.

Yhtä moneen 60 pisteen otteluun samalla kaudella on koko NBA:n historiassa kyennyt aiemmin vain kaikkien aikojen koripalloilijoihin kuuluva Wilt Chamberlain. Vuosikymmeniä aikaansa edellä ollut 216-senttinen jätti teki yli 60 pistettä 15 kertaa kaudella 1961–1962 ja yhdeksän kertaa seuraavallakin kaudella.

Palotie toteaa, että Lillard kuuluu Stephen Curryn ja Trae Youngin kanssa niihin kolmeen pelaajaan, jotka pystyvät ottamaan jatkuvasti erittäin pitkiä kolmen pisteen heittoja korkealla onnistumisprosentilla. Tämä vaatii heittotaidon lisäksi myös poikkeuksellista itseluottamusta ja persoonaa.

”Kertoo aika paljon kaverista, että hän ottaa heittoja yli kymmenestä metristä, eikä joukkuetovereilla ole ongelmaa sen kanssa. Silloin pitää myös olla helkkarin hyvä johtaja ja hyvä jätkä”, Palotie kertoo.

Palotie muistuttaa, että kaukoheittojen lisäksi Lillard kykenee tekemään pisteitä monipuolisesti myös korin läheltä ja keskipitkillä heitoilla sekä löytämään vapaat joukkuetoverit syötöillä.

Koripallotähteyden lisäksi Lillard on luonut uraa myös toisaalla.

Rap-artistina aitelijanimellä Dame D.O.L.L.A. tunnettu Lillard on julkaissut kolme studioalbumia, jotka ovat kaikki menestyneet vähintäänkin kohtuullisesti. Albumien kappaleilla ovat vierailleet muun muassa Lil Wayne, 2 Chainz ja Jamie Foxx, joista erityisesti ensin mainittu on tehnyt Lillardin kanssa yhteistyötä useaan otteeseen.

Lillardin suosituinta kappaletta Money Ball on striimattu Spotifyssä jo noin 8,2 miljoonaa kertaa, ja toiseksi suosituin tuotos Run It Up yltää sekin yli 5,3 miljoonaan suoratoistokertaan.

Damian Lillard eli Dame D.O.L.L.A. esiintyi NBA:n tähdistöviikonlopun lauantaina, ja pelasi sunnuntaina tähdistöottelussa.

NBA:n helmikuussa pelatussa tähdistötapahtumassa Lillard hoiti todellista kaksoisroolia. Hän pelasi itse tähdistöottelussa LeBron Jamesin valitsemassa joukkueessa, ja oli peliä edeltäneen illan tapahtuman musiikkiesiintyjä yhdessä Lil Waynen ja Jeremihin kanssa.

”Jatkan ylpeänä muurien murtamista näyttääkseni, että olemme enemmän kuin urheilijoita, ja että meidän pitäisi tavoitella muita intohimojamme. Täytyy olla rohkea ja tehdä asioita, joita ihmiset eivät välttämättä hyväksy ja tue välittömästi, mutta joiden tietää inspiroivan monia”, Lillard kirjoitti esityksensä jälkeen sosiaalisessa mediassa.

Musiikki sivubisneksenä ei ole täysin tavatonta nykyurheilijoille. Musiikillisia lahjojaan ovat viime vuosina esitelleet muun muassa Lillardin kollega Victor Oladipo, F1-maailmanmestari Lewis Hamilton ja jalkapalloilija Memphis Depay.

Pudotuspeleissä Lillard on aiempina vuosina usein loistanut ratkaisuhetkillä, vaikka joukkueena suurempi menestys onkin jäänyt puuttumaan. Tukijoukoista on ensin puuttunut liikaa heittotaitoa ja sittemmin liikaa puolustusosaamista.

”Heillä ei ole missään vaiheessa ollut joukkuetta, jolla pitäisi voittaa edes pudotuspelisarjoja, saati mestaruuksia. Viime kaudella pääsy konferenssifinaaleihin oli todella hurja temppu”, Palotie toteaa.

Keväällä 2014 Lillard pudotti viimeisen sekunnin heitollaan Houston Rocketsin ja varmisti samalla Trail Blazersille ensimmäisen pudotuspelisarjan voiton 14 vuoteen.

Viime keväänä Lillard ylsi samaan temppuun, mutta vielä häikäisevämmällä heitolla Oklahoma City Thunderia vastaan. Harkittu kolmen pisteen heitto lähti lähes keskiympyrässä olleen logon päältä.

”Tuo saattoi olla paras esitys minkä olen ikinä nähnyt ilmielävänä”, Trail Blazersin päävalmentaja Terry Stotts hämmästeli ottelussa 50 pistettä Lillardin pelaamista ottelun jälkeen.

Lillardista tuli Thunder-sarjan ratkaisun myötä toinen pelaaja NBA-historiassa, joka oli katkaissut niin sanotulla ”buzzer beater” -heitolla kaksi pudotuspelisarjaa. Hänen lisäkseen temppuun on yltänyt vain Michael Jordan.

Portlandin viimeisin tappio NBA-kuplan otteluissa tuli viime lauantaina Los Angeles Clippersia vastaan. Lillard epäonnistui loppuhetkillä kolmen pisteen heitossa sekä kahdessa vapaaheitossa, mikä teki hänestä vastustajan pelaajien Paul Georgen ja Patrick Beverleyn pilkan kohteen.

Lillard muistutti ottelun jälkeen tehdyssä haastattelussa, että George oli pudonnut hänen käsittelyssään Thunderissa ja Beverley Rocketsissa pelatessaan.

”He käyttäytyvät näin vain minuun kohdistuvien odotusten vuoksi, mikä on kunnioituksen osoitus. Se myös kertoo lähinnä siitä, kuinka paljon heitä sattui käydä läpi se, minkä heille aiemmin aiheutin”, Lillard tylytti.

Sanasota jatkui sosiaalisessa mediassa. George kommentoi haastattelusta tehtyyn uutiseen, että nyt on Lillardin vuoro tulla lähetetyksi kotiin.

”Cancún kolmannella”, Beverley säesti viitaten Meksikon suosittuun rantalomakohteeseen.

Lojaalina Trail Blazersille pysynyt Lillard vastasi ivaamalla Georgea siitä, että tämä on viimeisen kolmen vuoden aikana pelannut kolmessa eri joukkueessa ja ”paennut työntekoa”.

Edellä mainittu kiivas taistelu tuskin jatkuu pudotuspeleissä.

Trail Blazers voi yltää korkeintaan kahdeksanneksi sijoitetuksi joukkueeksi, jolloin se kohtaisi heti ensimmäisellä kierroksella mestarisuosikkeihin kuuluvan vastustajan, LeBron Jamesin ja Anthony Davisin tähdittämän Los Angeles Lakersin. Palotie arvioi, että tuossa sarjassa Portlandilla olisi ehkä 15 prosentin mahdollisuudet jatkoon.

”Niin hyvä kuin Lillard onkin, mahdollisesti tuon sarjan kaksi parasta pelaajaa ovat silti Lakersilla”, toteaa Palotie.

Lähteet: ESPN, NBA.com