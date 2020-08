Max Verstappenin viimekertaisen voiton takana oli strategia, josta suitsutusta on saanut Red Bullin päästrategi Hannah Schmitz. Viime sunnuntain voitto vei Verstappenin MM-sarjassa toiseksi ohi Suomen Valtteri Bottaksen. Ykkösenä on Lewis Hamilton.

Verstappen oli aika-ajon kärkikymmeniköstä ainoa, joka starttasi sunnuntaina kisaan kovilla renkailla. Mercedeksen Bottas ja Hamilton valitsivat lähtöön keskikovat renkaat, jotka heikkenivät huomattavasti nopeammin.

Verstappen pääsi johtopaikalle Mercedes-kuskien tultua varikolle.

Kovilla renkailla pääsee kisan alussa nousemaan sijoja ylöspäin, kun taas pehmeämmillä on tultava nopeammin renkaidenvaihtoon. Kovat startissa ovat hankala valinta, jos turva-auto tulee radalle. Niin ei kuitenkaan viime kisassa käynyt ja Red Bullin taktiikka toimi loppuun asti.

Schmitz on aiemminkin kerännyt kiitosta Verstappenin taustatiimissä. Esimerkiksi viime syksynä Schmitz nähtiin podiumilla yhdessä Verstappenin kanssa Brasiliassa.

Silloin päästrategi teki rohkean päätöksen ottaa Verstappen varikkokäynnille turva-auton tultua radalle. Verstappen menetti hetkellisesti johtopaikkansa, mutta taktiikka siiviitti lopulta voittoon. Silloin tiiminjohtaja Christian Horner kiitteli Schmitziä.

”Hannah on ollut strategiaosastollamme useita vuosia. Hänen omistautumisensa on uskomaton, hän on erittäin tärkeä joukkueemme jäsen.”