Mikael Forssellin entinen joukkuekaveri pelaa jalkapalloa kaveriporukan perustamassa seurassa, joka ei harjoittele koskaan ja jolla ei ole valmentajaa.

Sanapari alasarjojen maalitykki istuu kuvauksena täydellisesti pääkaupunkiseudun jalkapallokentillä pian kahden vuosikymmenen ajan kovaa jälkeä tehneeseen Mikko Aroon.

Ensi vuonna nelikymppisiään juhliva Aro on vain parantunut vanhetessaan. Hän teki maaliennätyksensä muutama kausi sitten ja viimeistelee edelleen tehokkaasti.

Palloliiton verkkosivujen tilastojen mukaan Aro saavutti 300 maalin rajapyykin heinäkuun viimeisellä viikolla. Samat tilastot kertovat merkkipaalun rikkomisen vaatineen 268 ottelua.

Matka kohti seuraavaa tasalukua jatkui heti elokuun alussa.

Tahti on siis kova, mutta todellisuudessa Aro on saanut verkot heilumaan vielä reilusti useammin. Sähköinen tilastointi alkaa jalkapallon osalta vasta kesästä 2013, futsal tuli mukaan edeltävänä talvena.

”Siinä on molemmat lajit mukana, ja tilastot alkavat vasta, kun olemme tulleet joukkueena alaspäin”, Aro kertoo.

Todellista maalimäärää ei taida tietää kukaan, sillä Aro ei ole itsekään pitänyt maaleistaan lukua. Sähköisten tilastojen ulkopuolelle on jäänyt maaleja yli kymmeneltä kaudelta.

FC Degiksen maalitykki Mikko Aro viimeistelee sekä jaloilla että päällä. Kuvassa Aro puskee kohti maalia SAPAn kakkosjoukkuetta vastaan pelatussa ottelussa Degiksen Kari Eerolan sekä vieraiden Joonas Ojalan, Sami Helpin ja Mika Airaksen ympäröimänä.

Jalkapallokentiltä Aro tunnetaan erityisesti FC Degiksen riveistä. Pääosin Laajasalosta kotoisin ollut kaveriporukka perusti seuran vuonna 2002.

FC Degis on saanut nimensä itähelsinkiläisen kaupunginosan ruotsinkielisestä nimestä Degerö, ja kenttien laidalla Degiksellä on maine joukkueena, joka keskittyy harjoittelun sijaan pelkkään pelaamiseen.

Aro vahvistaa tarinat todeksi.

”Emme ole treenanneet oikeastaan ikinä. Pelasimme neljä kautta Kolmosessakin, emmekä treenanneet silloinkaan. Kävimme toki silloin tällöin vähän höntsäilemässä kerran viikossa”, hän sanoo.

”Treenejä ei ole pidetty, eikä meillä ole ollut ulkopuolista valmentajaa.”

Aro on edustanut Degistä koko seuran historian ajan. Jaksoon mahtuu pelejä Kolmosen ja Kutosen välillä. Tänä kesänä seura pelaa Vitosessa eli maan kuudenneksi korkeimmalla sarjatasolla.

Vitosen urheilullisimpiin pelaajiin kuuluva Aro on pelannut alkukauden maali per peli -tahtiin. Futsalissa ja ikämiessarjassa verkot heiluvat Toukolan Teräksen nimissä pelaavassa ToTe/US Hanuri -joukkueessa.

US Hanuri on Degiksen tapaan kaveriporukka.

”Emme ole treenanneet oikeastaan ikinä.”

Kovat pelaajat kokevat joskus kovia. FC Degiksen Mikko Aro loukkasi jalkansa SAPAn kakkosjoukkuetta vastaan maalinedustan kamppailutilanteessa. Vierasjoukkueen pelaajista tilannetta seuraa Kimmo Hyttinen, joka on Aron joukkuekaveri ikämiesjoukkue US Hanurista.

Pelkkien tilastojen ja aiemmista pelivuosista tihkuneiden tietojen perusteella on helppo päätellä Aron heiluttavan verkkoja kovalla prosentilla. Jälki on lähes murhaavaa, mutta voisi olla vieläkin tehokkaampaa.

”Alkuun ei ehkä voi hirveästä prosentista puhua”, Aro sanoo 2000-luvun ensimmäisestä vuosikymmenestä.

”Pelasin silloin jääpalloa SM-sarjassa Vestassa ja Botniassa, ja olin Kolmoseenkin hyvässä fyysisessä kunnossa: olin nopea ja pärjäsin fyysisesti muutenkin. Kun juoksi vaan, niin sai paikkoja, mutta silloin ei kyllä prosentti ollut niin hyvä kuin viime vuosina.”

Bandyliigassa Aro pelasi lopulta 13 kautta. Pääsarjaura päättyi kevääseen 2011 juuri ennen 30-vuotissyntymäpäiviä.

Uransa viimeiset kaudet Aro toimi Botnian kapteenina. Vuosittain ilmestyvä Jääpallokirja listaa Aron seuran historian tunnetuimpien pelaajien joukkoon.

”Lajeinahan nämä ovat hyvin samanlaisia, esimerkiksi kenttä on samankokoinen ja miehiä yhtä paljon kentällä. Tietysti liikkumistapa vaikuttaa taktiikkaankin”, hän sanoo.

”En kuitenkaan osaa sillä tavalla verrata jääpalloa alasarjafutikseen. Pääsarjassa treenataan eri tavalla, ja se oli paljon ammattimaisempaa jo kymmenen vuotta sitten.”

”Olin nopea ja pärjäsin fyysisesti muutenkin.”

Mikko Aro pelasi jääpallon Bandyliigassa 13 kautta. Pääsarjatasolla Vestaa ja Botniaa edustanut Aro toimi uransa viimeiset kaudet Botnian kapteenina. Kuva marraskuulta 2010 Mikkelin Kamppareita vastaan.

Neljässä nuorten maaottelussa Suomea jääpallokentillä edustanut Aro ei ollut jalkapallossa mikään lapsitähti. Pelipaikkakin oli alussa hyökkääjän sijaan puolustaja, mutta vaihtui jo varhaisina juniorivuosina.

”Kyllä minä itse asiassa pelasin jalkapalloakin Klubissa ja FinnPassa semitosissaan, mutta valitsin silloin jääpallon ykköslajiksi ja siirryin SAPA:n B-junnuihin”, hän muistelee.

Vuonna 1981 syntynyt Aro jalkapalloili FinnPan junioreissa samaan aikaan Mikael Forssellin kanssa.

”Olin puolustajana pääasiassa vaihtopenkillä ja Forssell oli ykköshyökkääjä.”

Forssellin tie vei jalkapalloammattilaiseksi asti, mutta Arostakin kuoriutui juniorivuosien jälkeen maalitykki.

Aikuisura alkoi Kolmosessa Laajasalon Palloseurassa, jossa Aro pelasi vuosituhannen vaihteessa parin kolmen kauden ajan ennen FC Degiksen perustamista. Noiden vuosien jälkeen hän ei juuri ole jalkapalloa ohjatusti harjoitellut.

”Olen ehkä vähän miettinyt sitä, mutta en mitenkään harmitellut”, Aro sanoo ja lisää, ettei ole kaivannutkaan harjoituksia.

”Jos on ollut tarvetta treenata, niin treenaan itsekseni. Ei olisi hirveästi muuhun aikaakaan.”

”Forssell oli ykköshyökkääjä.”

Mikko Aro loukkaantui lievästi, kun FC Degis kohtasi SAPAn kakkosjoukkueen. Joukkueissa pelasi paljon toisilleen tuttuja pelaajia.

Entisen joukkuekaverinsa Forssellin tapaan Arokin on päässyt pelaamaan ulkomailla. Diplomi-insinööriksi opiskellut Aro oli keväällä 2006 vaihdossa Prahassa ja pelasi paikallisessa alasarjajoukkueessa jalkapalloa.

”Siellä treenattiin pari-kolme kertaa viikossa, ja pelit olivat lauantaisin. Se oli tosi mielenkiintoinen kokemus. Voitti opiskeluhommat ihan mennen tullen.”

FC Tempo Praha vihjasi jo verkkosivujensa siirtouutisessa seuran saaneen maalinälkäisen hyökkääjän. Pari kuukautta myöhemmin samoilla sivuilla komeili otsikko V hlavní roli Mikko Aro, pääosassa Mikko Aro.

Tempo Praha oli pelannut 3–3-tasapelin FSC Libušin kanssa. Nopeaksi ja suoraviivaiseksi kehuttu Aro teki 120 katsojan edessä pelatussa ottelussa joukkueensa kaikki maalit.

Tietenkin teki. Hän oli sarjan tehokkaimpia pelaajia Tšekissäkin.

”Siellä se minun fyysinen pelitapani toimi vielä paremmin. Tuntuu, että se kevät siellä meni aika hyvin”, Aro sanoo paikallisen nelosen eli viidenneksi korkeimman sarjatason peleistä.

”Pelasimme sillä kaudella Suomessa samalla tasolla, ja kyllä se Tšekin sarja oli kovempi. Pelaajat olivat taitavampia ja taktisempia. Tai no, kun oli valmentaja, niin taktisiin asioihin kiinnitettiin enemmän huomiota.”

”Se oli tosi mielenkiintoinen kokemus.”

FC Degiksen Mikko Aro on Vitosen tehokkaimpia hyökkääjiä. Myös SAPAn kakkosjoukkueen maalivahti Kalle Nummelin ja Mika Airas saivat huomata Aron vaarallisuuden.

Pelikaverit kuvailevat Aroa isoksi, nopeaksi, fyysiseksi, kovakuntoiseksi ja vaatimattomaksi persoonaksi. Aro kuuntelee listausta hetken ja räjähtää sitten nauruun.

”No kovakuntoinen on nykyään vähän suhteellista”, hän kertoo.

Maaleja Aro iskee niin päällä kuin jaloilla. Salaisuudekseen vaikeasti puolustettava hyökkääjä kertoo sijoittumisen ja oikea-aikaisuuden.

”Tärkeintä on osata olla oikeassa paikassa, haistaa paikat ja ehkä yrittää semmoisia ratkaisuja, mitä kaikki eivät keksi yrittää”, Aro sanoo.

Se ei kuitenkaan ole koko totuus. Aro on myös hyvä tekemään juoksuja linjan taakse ja tarjoamaan läpisyöttöpaikkoja. Siksi hän pääsee niin usein tekopaikkoihin.

Hyökkääjän vahvuudet eivät ole taitopuolella, vaikka pallot jäävätkin haltuun ja tilanteet yhdellä yhtä vastaan hoituvat.

”No yhden pakin jos pystyy haastamaan”, maalitykki kuittaa vaatimattomasti.

”Ei se tekniikka kyllä ole vahvuus, vaikka onkin riittävä.”

”Yhden pakin jos pystyy haastamaan.”

Maalitykki Mikko Aro veti hetken happea FC Degiksen vaihtopenkillä.

Työkseen Aro suunnittelee led-valaisimia Greenluxilla. Yritys valmistaa valaisimet omalla tehtaallaan Espoossa, ja Aro vastaa muun muassa tuotekehityksestä.

”Valaisimet on tarkoitettu julkisiin tiloihin, myymälöihin, toimistoihin, teollisuuteen ja varastoihin”, hän kertoo.

Alasarjafutis on ollut osa pian 40-vuotiaan perheenisän arkea koko kuluvan vuosituhannen ajan. Miten jalkapalloilu on muuttunut Helsingin alueen alemmissa divareissa sinä aikana?

”Kyllä tuntuu, että on mennyt eteenpäin. Oman jengin taso menee alaspäin kun ikää tulee, mutta luulen, ettei Kolmoseen ole enää mitään asiaa treenaamatta. On se parempi sarja kuin silloin, kun me olimme siellä kymmenen vuotta sitten”, Aro vastaa.

”Nelonenkin on nykyisin tosi hyvä. Aiemmin oli yksittäisiä hyviä jengejä, mutta nyt taso on laajempi.”

Arolla ei ole vastausta siihen, kuinka kauan maalitehtailu jatkuu. Degiksen kanssa pelaajat menevät kauden kerrallaan, eikä tulevasta ole vielä keskusteltu. Ikämiespalloilua voi tarvittaessa jatkaa pitkäänkin.

”Ehkä se on niin päin, että pelaan niin kauan kun maaleja tulee”, hän sanoo.

”Luulen, ettei Kolmoseen ole enää mitään asiaa treenaamatta.”

Henry Tikkanen (8) kiitti Mikko Aroa esityöstä osumaansa. Tikkanen teki ottelun viimeisen maalin, kun FC Degis kaatoi SAPAn kakkosjoukkueen 6–2 tuttujen kaverien kohtaamisessa.

Mikko Aro seuraa taustalla, kun Leo Niemeläinen laukoo FC Degikselle maalin rangaistuspotkusta. SAPAn kakkosjoukkueen pelaajista kuvassa Mika Airas, Mikko Kohtala ja Ville Hatara.

FC Degiksen Mikko Aro on osunut tänä kesänä myös SAPAn kakkosjoukkueen maaliin. Kuvan tilanteessa maalivahti Kalle Nummelin saa kuitenkin kätensä pallon tielle.

Kari Eerola (oik.) auttoi Mikko Aron kentän laidalle lievän loukkaantumisen jälkeen SAPAn kakkosjoukkuetta vastaan pelatussa ottelussa. Joukkueissa pelaa paljon toisilleen tuttuja pelaajia.