Pitkään näytti siltä, että tuhkimotarina saa jatkoa, ja rahalla turvotettu jättiläinen kaatuu.

Jalkapallon Mestarien liigan kolmella tappiolla maalierolla 3–11 aloittanut italialainen Atalanta johti Ranskan mestaria Paris Saint-Germainia maalein 1–0, kun puolivälierän varsinainen peliaika oli umpeutumassa.

Lopulta jalkapalloromantikot joutuivat kuitenkin pettymään, kun PSG:n tähdet tarjoilivat, ja rivimiehet panivat pallon kahdesti verkkoon.

Ensin muutaman avopaikan ottelussa aiemmin hukannut Neymar sai keskityksen rangaistusalueen sisälle ja laukoi pallon maalin edustalle, josta brasilialaistoppari Marquinhos ohjasi tasoituksen. Peliä oli takana sekunteja vaille 90 minuuttia.

Koko toisen puoliajan ottavana osapuolena ollut Atalanta ei ehtinyt toipua järkytyksestä, kun PSG:n toinen supertähti Kylian Mbappé väläytti parasta asettaan.

Loukkaantumisesta toipunut Mbappé tuli kentälle tunnin pelin jälkeen ja piinasi nopeudellaan Atalantaa viimeisen puolen tunnin ajan taukoamatta. Voittomaalissa hän livahti vartijansa selustaan ja tarjoili poikittaissyötön 79. minuutilla kentälle tulleelle Eric Maxim Choupo-Motingille.

Näin Pariisin ylpeys selvitti tiensä Mestarien liigan välieriin ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun seura siirtyi qatarilaisomistukseen vuonna 2011.

Joukkueeseen on pumpattu rahaa viime vuosina melkoisia summia. Neymar hankittiin 222 miljoonan euron maailmanennätyssummalla vuonna 2017 ja Mbappésta maksettiin Monacolle noin 135 miljoonaa euroa vuotta myöhemmin.

Atalanta-ottelussa molemmat olivat jatkuvasti vaarallisia, vaikka Neymarin sihti olikin pahasti vinossa mainioissa maalipaikoissa.

PSG:n maalintekijöistä Marquinhos hankittiin AS Romasta noin 30 miljoonalla vuonna 2013, mutta Choupo-Moting siirtyi ilmaiseksi Valioliigan Stokesta vuonna 2018.

Vaikka Ranskan mestaruuspyttyä on nostettu Pariisissa peräti seitsemän kertaa edellisen kahdeksan kauden aikana, vasta nyt Mestarien liigan menestys on käden ulottuvilla.

Neymar on näin askeleen lähempänä tavoitettaan PSG:n viemisestä Mestarien liigan voittoon. Hän oli avainroolissa Barcelonan paidassa, kun Katalonian ylpeys nousi sensaatiomaiseen 6–1-voittoon vuoden 2017 neljännesvälierissä.

Nyt PSG on jatkossa, mutta Barcelonalla on edessään kauden vaikein ottelu. Välieräpaikan tiellä on nimittäin Saksan mestari Bayern München.

Bayern on ollut kauden Mestarien liigassa ylivoimainen. Alkulohkossa se voitti kaikki ottelunsa maalierolla 24–5, ja ensimmäisellä jatkokierroksella Chelsea sai taipua yhteismaalein 7–1.

Puolalaiskärki Robert Lewandowski iski Bundesliigassa 34 osumaa, ja mies johtaa Mestarien liigan maalipörssiä 13 maalillaan.

Koko Barcelonan joukkue on tehnyt yhteensä 13 maalia tämän kauden Mestarien liigassa. Luis Suárez on osunut neljästi ja Lionel Messi kolmesti.

Neymarin paluuhaluista Barcelonaan on huhuttu jo pitkään, mutta tämän kauden esitysten perusteella Pariisi saattaa sittenkin tarjota enemmän menestystä.