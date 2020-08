Mercedeksen F1-talli ryhtyi melko poikkeuksellisen perusteelliseen puolustuspuheeseen, kun eräs fani vaati Valtteri Bottaksen syrjäyttämistä tallista.

Mercedes kertoi viime viikolla tehneensä vuoden jatkosopimuksen suomalaisen kanssa, joka on vuodesta toiseen jäänyt tallissa selvästi kakkoskuskin rooliin kuusinkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin takana.

Eräs F1-fani lähestyi Mercedestä Twitterissä ehdottaen, että tilalle voisi ottaa esimerkiksi saksalaisen Nico Hülkenbergin, joka tuurasi Racing Pointilla koronavirustartunnan vuoksi sivussa ollutta Sergio Pereziä vakuuttavasti Silverstonessa.

”Ottakaa hänet, siirtäkää Bottas sivuun. Hankkikaa joku, joka saa jotain aikaiseksi parhaalla autolla”, Chris Treanor -nimellä Twitterissä esiintyvä fani kirjoittaa.

Mercedes puolusti kuitenkin Bottasta varsin perusteellisella vastauksella.

”Näemme tämän asenteen aika usein Chris, emmekä ole samaa mieltä. Valtteri on ollut tärkeä osa tiimiä vuodesta 2017 saakka. Hän on ottanut voittoja ja paaluja”, Mercedes-talli vastasi.

”Hän on kerännyt enemmän pisteitä kuin kukaan muu Lewisia lukuun ottamatta sitten vuoden 2017 ja auttanut tallia voittamaan kolme (valmistajien) maailmanmestaruutta.”

”Valtteri on tärkeä osa tiimiä, meistä on hienoa, että hän on työtoverimme. Hän on rikollisen aliarvostettu, koska hän ei säihky Instagramissa.”

Bottas on viiden osakilpailun jälkeen MM-pisteissä kolmantena. Eroa Hamiltoniin on 34 pistettä. Kauden kuudes osakilpailu ajetaan viikonloppuna Barcelonassa.