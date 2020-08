Novak Đoković on tenniksen maailmanlistan ykkönen ja 17-kertainen grand slam -voittaja.

Tenniksen miesten maailmanlistan ykkönen, serbialainen Novak Đoković aikoo pelata Yhdysvaltain avoimissa. Hän kertoi päätöksestään viestipalvelu Twitterissä torstaina.

”Voin ilokseni vahvistaa, että osallistun turnauksiin #CincyTennis ja #USOpen tänä vuonna”, Đoković kirjoitti.

”Tämä ei ollut helppo päätös tehdä, sillä monelta kantilta tässä on vaikeuksia ja haasteita. Mutta ajatus kilpailemisesta jälleen saa minut innostuneeksi.”

Yhdysvaltain avoimet pelataan 31. elokuuta alkaen New Yorkissa. Turnausta ennen pelataan Cincinnatin master-turnaus, joka on siirretty pandemian vuoksi pelattavaksi samaan tennishalliin New Yorkissa. Đoković vahvisti osallistumisensa molempiin.

Moni muu pelaaja on kertonut jättävänsä Yhdysvaltain avoimet väliin pandemian vuoksi. Joukkoon on liittynyt myös suomalainen Henri Kontinen.

”Vallitsevan tilanteen johdosta olen päättänyt, etten matkusta Yhdysvaltoihin. Toivottavasti tilanne paranee, ja sen myötä tarkoitukseni olisi aloittaa kausi Euroopassa”, kommentoi 30-vuotias Kontinen Tennisliiton nettisivuilla.

Aiemmin poisjäänneistään ovat kertoneet esimerkiksi espanjalainen Rafael Nadal ja naisten maailmanlistan ykkönen Ashleig Barty.

”Maailmanlaajuinen tilanne on monimutkainen, Covid-19-tapauksien määrä kasvaa. Näyttää siltä, että me emme vieläkään hallitse sitä”, Nadal sanoi elokuun alussa Twitterissä.

Roger Federer ei pelaa Yhdysvaltain avoimissa loukkaantumisen vuoksi.

33-vuotias Novak Đoković sai koronavirustartunnan kesäkuussa. Tuolloin virusta levisi tennisväen keskuudessa hänen järjestämässään Adria Tour -turnauksessa Balkanilla.

Turnaus sai kovaa kritiikkiä. Osa jopa vaati Đokovićia eroamaan ATP:n pelaajaneuvoston puheenjohtajuudesta.

Kymmenen päivää tartunnan toteamisen jälkeen Đoković antoi negatiivisen testinäytteen.