Finnairilla liikennelentäjänä työskentelevä Ari Huusela on pian elämänsä suurimman seikkailun edessä.

Huusela nousee ensi viikon torstaina veneeseensä, purjehtii Ranskaan ja jää valmistautumaan yksinpurjehtijoiden kuninkuusluokaksi kutsuttavan Imoca 60:n kovimman kisan Vendée Globen starttia.

Suomeen hän palaa maaliskuussa, jos kaikki menee hyvin.

Vendée Globessa purjehditaan maailman ympäri yksin, pysähtymättä ja ilman ulkopuolista apua. Vuonna 1962 syntynyt Huusela on ensimmäinen pohjoismaalainen kippari, joka on hyväksytty kilpailuun.

Unelmaansa vuosien ajan valmistautunut Huusela on kohdannut edennyt kohti tavoitettaan suunnitelmien mukaan. Kovimman työmäärän on vaatinut projektin haastavin osuus eli rahoituksen kerääminen.

Viime kuukausina pohdittavaa on tarjonnut myös koronavirus.

”Pitää olla huolellinen ja varovainen, ettei sairastu ennen lähtöä. On suojauduttava hyvin, ettei lähde matkaan altistuneena ja mahdollisesti sairastu alkumatkasta”, Huusela sanoo.

Hän ei halua kovan työkuorman parissa puurtavien terveydenhuollon organisaatioiden rasittuvan purjehtijoiden vuoksi.

”Pidetään huoli siitä, että olemme ajatelleet kaikkea mahdollista, olemme turvallisesti liikkeellä ja suojaamme sekä muita ihmisiä että yhteiskunnan järjestelmiä.”

Yksinpurjehtija ja lentokapteeni Ari Huusela on tottunut kiipeämään Imoca 60 -luokan veneensä mastoon.

Huusela lentää työkseen Finnairin laivaston lippulaivaa, Airbusin A350 -laajarunkokonetta. Koronavirus on vaikuttanut merkittävästi hänen työhönsä: huhtikuusta lähtien Huusela on lentänyt vain kolmesti Shanghaihin ja takaisin.

Se on paitsi mahdollistanut purjehdusprojektin viimeistelyn, myös tarjonnut erikoisia kokemuksia. Lennot ovat olleet rahtilentoja, ja kyydissä ollut rahti pääasiassa suojamaskeja.

”Kaksi ensimmäistä reissua olivat semmoisia, että meillä oli tuplamiehistö. Olimme pari tuntia maassa eli sen verran kuin lastaus kesti ja lensimme takaisin. Tämä viimeinen reissu oli sitten jo vähän erikoisempi”, Huusela kertoo.

Kiinaan saapuvat joutuvat tällä hetkellä kahden viikon pakkokaranteeniin huoneessa, jonka ovikin on teipattu umpeen. Ulosteetkin on desinfioitava.

Myös Huusela pääsi kokemaan lähes vastaavat olot yhden yön visiitin aikana.

”Valkohuppuiset avaruuspukuiset ihmiset hakivat meidät koneelta, mittasivat kuumeen ja veivät meidät valtion karanteenilaitokseen, joka oli lentokenttähotelli”, Huusela aloittaa.

Miehistö vietiin hotelliin takakautta, ja heiltä mitattiin jälleen kuume sisäänkirjautumisen yhteydessä. Sen jälkeen heidät vietiin huoneisiinsa.

”Avaruuspukumiehet saattoivat meidät sinne, eikä sieltä saanut poistua. Oveen koputettiin, kun ruoka oli tuotu oven taakse pikku pöydälle, ja sen verran sai ovea raottaa, että otti ruoka-annoksen. Sitten takaisin huoneeseen – se oli kunnon vankilameininkiä.”

”Kun lähdimme aamulla, samanlainen avaruuspukuihminen tuli hakemaan ja talutti lentokoneelle ihan omia reittejä sermien takana. Sitten mitattiin kuumeet ja lähdettiin kotiin, se oli kyllä aikamoinen elämys ja kokemus”, Huusela jatkaa.

Ari Huusela ja hänen tiiminsä työskentelevät Huuselan Stark-nimisen veneen parissa saadakseen veneen kisakuntoon ennen marraskuista Vendée Globe -maailmanympäripurjehdusta.

Huuselan vene rakennettiin vuonna 2007 brittiläiselle naiskipparille Denise ”Dee” Caffarille, joka purjehti veneellä kuudenneksi marraskuussa 2008 startanneessa Vendée Globessa.

”Minun tapauksessa on valtava saavutus ja iso menestys päästä lähtöviivan yli, ja suuri voitto selviytyä maaliin. Keskimäärin noin puolet on jäänyt välille syystä tai toisesta”, Huusela kertoo.

”Tavoitteena on päästä kierros ympäri sadassa päivässä. Se on huippuluokan suoritus tälle veneelle, itselleni, projektilleni ja resursseille, jotka meillä on käytössä.”

Imoca 60 -luokkaan valmistuu uusi vene neljän vuoden välein eli aina Vendée Globea varten. Huusela siis kisaa ”valtamerten formula ykkösissä” ammattilaisia vastaan F1-kielellä ilmaisten pikkutallin kalustolla.

”Tässä tuli iso hyppäys perinteisistä evistä kantosiipiin, jotka sallittiin 2016”, Huusela kertoo.

”Nyt on menossa kantosiipien kolmas sukupolvi, ja hyödyt ovat kiistattomat. Vene kulkee jopa 30 prosenttia tehokkaammin kuin tämmöinen perinteinen vene, ja kantosiivillä varustettuja veneitä on yli puolella porukasta.”

Imoca 60 -luokan purjevene on Ari Huuselan koti yksinpurjehduksella maailman ympäri.

Pohjoishelsinkiläisestä yksinhuoltajaperheestä ponnistanut Huusela on edennyt kovan työn kautta lentomekaanikosta lentokapteeniksi ja kaverinsa gastista maailman ympäri kiertäväksi yksinpurjehtijaksi.

”Pitkäjänteistä työtä on tehty kymmeniä vuosia, että ollaan tässä pisteessä. Helpolla se ei ole tullut, eikä kukaan ole sitä tarjonnut millään hopeavadilla. Olen saanut tehtyä sen kaiken hyvien tukijoukkojen, kaverien, läheisten ja sukulaisten kanssa, mistä olen erityisen iloinen”, Huusela kertoo.

Starkiksi nimetty vene puretaan vielä ennen starttia ”käytännössä atomeiksi” ranskalaisella telakalla: köli vaihdetaan, masto kuvataan murtumien varalta ja pohja hiotaan sekä maalataan.

Sähköntuoton varalaitteena oleva moottori vaihdetaan jo Suomessa.

”Minulla on hyvä fiilis, että olen saanut homman tähän vaiheeseen. Tiedän tarkasti, mitä tulee tapahtumaan ja minkälaisilla varusteilla pääsen liikkeelle”, Huusela kertoo.

”Elän siinä toivossa, ettei minun tarvitse viimeisenä yönä ennen starttia olla siellä ruuvari kädessä jotain virittämässä.”