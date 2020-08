Mikäli jääkiekon Liigaa päästään syksyllä pelaamaan, saatetaan varsinkin alkukaudesta jäällä nähdä tavallista kovatasoisempaa kiekkoilua.

Erityisesti Pohjois-Amerikan sarjoissa vallitseva epävarmuus sarjojen ensi syksyn aikatauluista ja ylipäätään järjestämisestä on saanut aikaan sen, että kovimpien eurooppalaissarjojen työpaikat kiinnostavat pelaajia nyt kenties enemmän kuin koskaan. Tarjolla on huippupelaajia sekä lyhyemmille lainoille että koko kaudeksi.

”Pelaajamarkkinoiden tilanne on täysin poikkeuksellinen. Olen tehnyt näitä hommia reilut 20 vuotta, enkä ole kokenut koskaan vastaavaa”, kertoo nykyään Wassermanin agenttitoimiston palkkalistoilla työskentelevä kokenut pelaaja-agentti Simo Niiranen.

Tulijoiden virta on jo alkanut. Ilves ilmoitti viime viikolla, että sen viime kauden avainpelaajat Arttu Ruotsalainen ja Lukáš Dostál aloittavat molemmat kautensa tamperelaisseurassa.

Muista liigaseuroista Kärpät puolestaan julkaisi sarjan kirkkaimpiin tähtipelaajiin kuuluneen Jesse Puljujärven yksivuotisen jatkosopimuksen. Aiemmin KalPa ilmoitti Montrealissa NHL-debyyttinsä viime kaudella tehneen Otto Leskisen aloittavan kautensa Kuopiossa.

Myös KHL:n Jokerit vahvistui jo lainapestin turvin palaavalla Mikko Lehtosella. Nuorista suomalaislupauksista Aleksi Heponiemi valitsi Suomen sijaan Ruotsin kakkostasolla pelaavan Modon.

Siirtohuhuista ehkä hurjin on kantautunut kuitenkin Sveitsistä, jossa NHL-legenda Joe Thorntonin on kerrottu harkitsevan mahdollisuutta aloittaa kautensa työsulkukausilta hänelle tutussa HC Davosissa. Kesäisin maassa aikaa viettävä Thornton on jo harjoitellut Davosin kanssa.

NHL:n harjoitusleirien on näillä näkymin tarkoitus alkaa 17. marraskuuta, mikä tarkoittaisi reilun kymmenen ottelun pätkää NHL-lainoille.

”Tietysti jokainen joukkue arvioi itse lyhytaikaisten sopimusten mielekkyyden. Saatavilla on kuitenkin todella mielenkiintoisia nuoria ja nousevia pelaajia sekä jopa NHL-pelaajia, joten itse suhtautuisin asiaan hyvin positiivisesti sekä urheilullisen panoksen että markkinointiarvon kannalta”, Niiranen toteaa.

Helsingin IFK on ollut toistaiseksi rauhassa pelaajamarkkinoilla. Toukokuussa seurasta kerrottiin HS:lle, ettei pandemian ja lomautusten keskellä ollut oikea aika uusille pelaajahankinnoille.

Nyt, noin kaksi ja puoli kuukautta myöhemmin HIFK:n urheilujohtaja Tobias Salmelainen toteaa, että kärsivällisyys ja maltti ovat yhä avainasemassa. Hän kuvailee pelaajamarkkinoita hyvin poikkeuksellisiksi.

”Tilanne on hieman samanlainen kuin työsulkukausina. Pohjois-Amerikassa sarjat tulevat siirtymään, ja monet pelaajat etsivät nyt Euroopasta pelipaikkoja. Uskon, että tavallista parempia pelaajia tullaan näkemään Euroopassa selvästi enemmän”, Salmelainen sanoo.

Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt vahvistaa pelaajamarkkinoiden tilanteen.

”Pelaajia on tarjolla todella paljon kahta edellistä vuotta enemmän. Heidän joukossaan on myös todella laadukkaita pelaajia, sellaisia nimiä, joita ei tavallisesti olisi mitään toivoa saada Suomeen”, Sahlstedt kertoo.

Ruotsin SHL:ssä lainapelaajia on julkistettu jo runsaasti. Odottamattomampiin uutisiin on kuulunut 20-vuotiaan NHL-lupauksen Jack Druryn siirto Harvardin yliopistosta Växjöön.

HIFK:n Salmelainen kertoo, että yliopistopelaajien rooli onkin tämänhetkisillä pelaajamarkkinoilla merkittävä.

”NHL-pelaajista yli kolmasosa on yliopistotaustaisia. Varattujen pelaajien kohdalla NHL-seurat miettivät nyt, mikä on heidän kehityksensä kannalta paras vaihtoehto.”

Lukon Sahlstedt uskoo myös, että Euroopassa tullaan näkemään paljon sellaisia kokeneempia pelaajia, jotka ovat aiemmin tehneet sopimuksen suoraan AHL-joukkueen eikä NHL-joukkueen kanssa.

”Saatavilla on kuitenkin todella mielenkiintoisia nuoria ja nousevia pelaajia sekä jopa NHL-pelaajia, joten itse suhtautuisin asiaan hyvin positiivisesti sekä urheilullisen panoksen että markkinointiarvon kannalta.”

Joidenkin tietojen mukaan SHL olisi jo kieltämässä lyhytaikaisten lainasopimusten tekemisen. Tämä vahvistaisi Liigan kiinnostavuutta syksyllä entisestään myös ruotsalaispelaajien silmissä.

”Suomen ja Ruotsin asemaa parantaa myös ulkomaalaiskiintiöiden puute verrattuna vaikka Saksaan tai Sveitsiin, joissa ulkomaalaispelaajan paikkaa ei välttämättä haluta käyttää lyhytaikaiseen lainaan”, Niiranen huomauttaa.

Salmelaisen mukaan HIFK perehtyy kaikkiin tarjolle tuleviin pelaajiin mutta keskeisin tarve olisi uusi keskushyökkääjä. Leksandiin siirtyneen Otto Paajasen korvaajaksi hankittiin jo AHL-meritoitunut Alex Broadhurst, joka on HIFK:n ainoa kesällä julkaistu selvästi liigatason vahvistus.

Ruotsalaisen ja Leskisen kaltaisista AHL-lainoista kysyttäessä Salmelainen tyytyy toteamaan, että erilaisia keskusteluja on käyty paljon.

”Huomaa, että virta kohti Suomea on suurempi. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kannattaa malttaa. Pelaajamäärämme on jo tällä hetkellä hyvä, ja hankintojen pitää olla myös taloudellisesti fiksuja.”

HIFK:n pelaajabudjetti tulee pienenemään viime kaudesta, mutta Salmelainen uskoo saman koskettavan kaikkia liigaseuroja. Voimasuhteisiin hän ei odota merkittäviä muutoksia.

Sahlstedt on samoilla linjoilla voimasuhteista. Myös Lukon budjetti pienenee koronavirusepidemian seurauksena arviolta 2,3–2,5 miljoonaan euroon.

”Ennen sitä kaikki meni hienosti ja olisimme tehneet Lukon historian parhaan tuloksen. Pelaajabudjetti olisi kasvanut ensi kaudelle, mutta korona söi sen kasvun pois”, Sahlstedt toteaa.

Lukon joukkue on Sahlstedtin mukaan ollut jo pidempään melko lailla valmis. Ulkopuolelta uuden vahvistuksen hankkiminen on hänen mukaansa mahdollista mutta vain, jos eteen tulee äärimmäisen houkutteleva pelaaja. Sen sijaan todennäköisempää on viime kaudella Lukossa pelanneiden nuorten puolustajien Ville Heinolan ja Tarmo Reunasen jatkot lainasopimuksilla.

”Heitä mietitään varmasti ensin, ja Heinola on harjoitellut joukkueen mukana. Muuten pidän todennäköisenä, että lähdemme tällä joukkueella Liigaan”, Sahlstedt linjaa.

Myös Wassermanin listoilla on monia pelaajia, joita kiinnostaa kauden aloittaminen Euroopan kaukaloissa.

”Keskusteluja on jo käyty useiden pelaajien kanssa. Päätöksiä tullaan tekemään hyvin todennäköisesti lähiaikoina sekä suomalaisten että pohjoisamerikkalaisten suhteen”, Niiranen kertoo.

Ville Heinola pääsi viime kaudella testaamaan NHL-vauhtia Winnipeg Jetsissä, mutta pelasi suurimman osan kaudesta lainalla Rauman Lukossa. Tälläkin kaudella Heinola on Lukolle potentiaalinen lainapelaaja.

Seuroja menisi toisen aallon mukana

Käytännössä kaikkeen urheilusta kirjoitettavaan pitäisi kai tällä hetkellä lisätä alaviitteeksi ”jos koronaviruksen toista aaltoa ei tule”. Sisätiloissa pelattava jääkiekko ei todellakaan ole tähän poikkeus.

”Epävarmuus leimaa yleisnäkymää aika vahvasti. Edelleenkään ei tiedetä, alkavatko sarjat oikeasti suunnitellussa aikataulussa”, toteaa kokenut pelaaja-agentti Simo Niiranen.

Pelaajille pandemia on tarkoittanut vähemmän työpaikkoja, maksukyvyltään heikompia työnantajia ja epävarmuutta koko työn tarpeesta. Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt kuitenkin huomauttaa, etteivät pelaajat yksin kärsi seurauksista.

”Lukossa päätimme olla lomauttamatta ketään, ja kaikki tiputtivat tulevan kauden palkkojaan. Tässä leikissä tällä kertaa häviävät aivan kaikki lajin parissa toimivat”, Sahlstedt harmittelee.

Sahlstedt kuitenkin huomauttaa, että kaikki sopeutustoimet on tehty siinä uskossa, että tulevalla kaudella pelataan täysi ottelumäärä yleisömääriä rajoittamatta.

”Sydän väärällään olen katsonut taas uusia tartuntalukuja. Jos toinen aalto tulee, voi tulla pahaa jälkeä. En tiedä, miten seurat pysyvät hengissä.”

Keskustelua on käyty muun muassa tyhjille katsomoille tai rajoitetuille yleisömäärille pelaamisesta. Sahlstedt myöntää, ettei ole aiheessa paras asiantuntija mutta tietää kuitenkin puolella kapasiteetillakin koko kauden pelaamisen mahdottomaksi.

”Jos 75 prosenttia kapasiteetista voitaisiin ottaa sisään, kausi pystyttäisiin ehkä pelaamaan tavalla tai toisella”, hän toteaa.