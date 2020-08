Antero Mertaranta liittyy C Moren Liigan tekijätiimiin.

Kotimaisen kiekkoliigan tv-otteluiden selostajiksi paluun tekevät Antero Mertaranta ja Mika Saukkonen, C More kertoo tiedotteessaan.

Mertaranta selosti uransa alkuvaiheessa jääkiekkoliigan otteluita lahtelaisessa paikallisradiossa ja sen jälkeen jonkin aikaa myös television puolella. Saukkonen kuului MTV:n ”oranssitakkeihin” eli selostajatiimiin, joka takavuosina vastasi liigan selostuksista.

”Tämä on kuin paluu juurille. Tauko on ollut pitkä, joten fiilikset on kovat päästä jälleen selostamaan suomalaista huippujääkiekkoa”, Mertaranta toteaa tiedotteessa.

Kiekkoliigan otteluiden selostajina jatkavat muun muassa Jani Alkio, Oskari Saari ja Sebastian Waheeb.

C More on pitkin viikkoa julkistanut lokakuussa alkavan Liigan tv-lähetysten kasvoja. Asiantuntijoina ovat muun muassa Sami Kapanen, Lasse Kukkonen ja Karri Kivi.

MTV:n maksullinen C More näyttää kaikki liigaottelut. Lisäksi viikoittain näytetään yksi ottelu Sub-kanavalla.