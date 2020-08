Yleisurheilu

Antti Ruuskasen kausi alkaa lauantaina Kalevan kisoissa. Syksyllä hän päättää, miten ura jatkuu eteenpäin. Raju laji on vaatinut veronsa, kun kroppaa on leikattu kymmenen kertaa.

Kuopio/Turku

”Vuosi vielä, vuosi vielä.”

Keihäänheittäjä Antti Ruuskanen vain naurahtaa, kun valmentaja Jyrki Blom patistaa suojattiaan jatkamaan uraansa vuodella eteenpäin.

Vain Ruuskanen itse tietää ja päättää, miten leikkausten sävyttämä ura jatkuu syksyn jälkeen. Silmissä siintää kultamitali vuodella eteenpäin siirtyneissä Tokion kesäolympialaisissa.

Mahdollista kuitenkin on, että koronaviruspandemian takia Tokiossa ei kilpailla lainkaan. Sitä ei tiedä vielä kukaan, eikä se ole urheilijan päätettävissä.

”Tiimini ainakin on kannustanut jatkamaan. Päätöksissä ei kannata hutiloida. Ne ovat tärkeitä päätöksiä loppuelämän kannalta. Keihäänheitossa ei tehdä comebackia 37–38-vuotiaana”, nyt 36-vuotias Ruuskanen sanoo.

Blomin lisäksi Ruuskasen ydintiimiin kuuluvat managerit Juha ja Jarno Lindblom sekä fysioterapeutti, hieroja ja lääkäri.

Yksi asia on kuitenkin varmaa. Ainakaan rahan takia Ruuskasen ei tarvitse jatkaa uraansa.

Keihäänheitto on antanut hänelle pesämunan, jonka päälle Ruuskanen voi rauhassa rakentaa tulevaisuuttaan. Suuntautui se sitten mihin tahansa.

”Se oli jo lapsuuden unelma, että urheilulla pärjää ja elää”, Ruuskanen sanoo vaatimattomasti.

Ruuskaselta kysytään tämän tästä, mitä hän alkaa tehdä, kun 800 gramman keihäs ei enää lennä? Valmentaa? Perustaa yrityksen? Vai mitä muuta?

Pielavetisellä on takataskussaan monta ammattia. Kouluja on käyty. Hän on personal trainer, koulutettu hieroja ja liikuntaneuvoja. Rakas harrastus on metsäkoneen ajaminen.

Metsässä saa olla rauhassa ja ajatella asioita, kuten ”Ronssi-Ruuskasella” on tapana.

”Terolla [Pitkämäki] on Ponssen logo, mutta minulla on Ponssen metsäkone”, Ruuskanen räjähtää nauruun.

Ronssi-Ruuskasestakaan ei oikein voi enää puhua, sillä palkintokaapissa on olympiahopeaa Lontoosta 2012. EM-pronssia hän heitti Amsterdamissa olympiakesänä 2016.

”Se oli jo lapsuuden unelma, että urheilulla pärjää ja elää.”

Antti Ruuskanen heitti ennätyksensä 88,98 Kalevan kisoissa Porissa vuonna 2015.

Aiemmin päivällä Ruuskanen on heittänyt nelisenkymmentä harjoitusheittoa Itkonniemen harjoituskentällä Kuopiossa.

Suurin osa heitoista oli kevyitä, mutta kymmenen heittoa lähtee napakasti kentän Mondo-pinnoitteelta.

”70–80-metrisiä. Ainakin Viipurin Urheilijoiden ennätys”, sanoo Ruuskanen, joka vaihtoi viime syksynä seuraa edustettuaan siihen asti Pielaveden Sampoa.

Viime syksynä MM-kisoissa Dohassa pettänyt ja sittemmin operoitu polvi kestää heittämisen pitkällä vauhdilla.

Dohassa Ruuskanen putosi loppukilpailusta, kun heittoa tukevasta polvesta petti hermotus.

Ruuskanen takoi jalkaansa kovaan Mondoon lähes epätoivoisesti, mutta polvi oli pumpulia.

Peli oli pelattu ennen kuin se Ruuskasen kohdalta ehti edes kunnolla alkaa. Maailmanmestaruuteen olisi riittänyt 87 metrin heitto.

Vuoden 2014 Euroopan mestari oli heittänyt tuon 87-metrisen lähes mennen tullen valmistavalla leirillä Belekissä.

”Siellä heittopaikan Mondo oli pehmeä, Dohassa kivikova. En osaa sanoa, sekö vaikutti. Polvi alkoi ’vuotaa’ jo verryttelyheitoissa harjoituskentällä. On hirveä tunne, kun huomaa, että on housut kintuissa. Kyykystä on vaikea heittää”, Ruuskanen palaa Dohan tapahtumiin.

Valmentaja Jyrki Blom otti Ylen haastattelussa epäonnistumisen omaan piikkiinsä, vaikka siitä ei ollut kyse.

”No, enhän minä voinut Anttiakaan syyttää. Oli hankala ymmärtää, kun edellinen viikko oli mennyt hyvin. Antti oli heittänyt yli 80 metriä, ja sitten ei tule mitään. Antti pehmeni. Mietin, että oliko hän treenannut liikaa, mutta ei ollut ihan niinkään”, Blom kertoo.

Sama polvi oli oireillut jo heinäkuussa eliittikisoissa Lapinlahdella. Lääkärin mukaan polven piti kestää heittämisen Dohassa.

”Kalevan kisoissa polvi oli hyvä, mutta siellä meni sitten kantapää. Dohassa polvi petti viikkoa liian aikaisin”, Ruuskanen sanoo.

Leikkauksessa polvesta putsattiin irtonaisia ruston palasia.

”Terolla [Pitkämäki] on Ponssen logo, mutta minulla on Ponssen metsäkone.”

Antti Ruuskanen oli huippukunnossa ennen viime syksyn MM-kisoja, jossa polvesta petti hermotus ratkaisevalla hetkellä.

Leikkauspöytä on käynyt Ruuskaselle tutuksi. Ensimmäisen kerran hän oli sen päällä viisivuotiaana, kun vasen kyynärpää leikattiin.

”Minusta piti tulla mäkihyppääjä, mutta siitä alkoi leikkauskierre”, Ruuskanen sanoo.

Kaikkiaan Ruuskasta on leikattu kymmenen kertaa. Olkapää, kyynärpää, molemmat polvet ja tukijalan nilkka kahdesti.

Operaatioiden määrässä Ruuskanen ja valmentaja ja itsekin huipulla heittänyt Blom ovat tasoissa.

”Kaikilla entisillä keihäänheittäjillä on vammoja. Jos en jatkuvasti liikkuisi, vanhat vammat vaivaisivat vielä enemmän”, liikunnanopettajana Kuopion klassisessa lukiossa työskentelevä Blom sanoo.

Ruuskaselle ei siis kannata olla kateellinen.

Työllä on ollut hintansa. Keihäänheitto on ehkä yleisurheilun rampauttavin laji, josta ei siirrytä eläkkeelle kovin terveenä.

Kalevan kisoihin Turkuun Ruuskasen ei pitänyt ensin tulla ollenkaan. Päätös osallistumisesta kypsyi kesän aikana, kun heitto alkoi kulkea.

”Huhtikuussa näytti koronaviruksen takia, ettei kilpailla koko kesänä. Jyrkin kanssa päätettiin, että jos syksyllä on kisoja, niin kilpaillaan. Tylsäähän se on vain treenata”, Ruuskanen sanoo.

Ruuskanen lähtee Kalevan kisoihin haastajana viime vuoden kakkosena. Lassi Etelätalo puolustaa mestaruuttaan Lappeenrannasta.

”Mestaruuden voittaminen on aina vaikeaa. Se on helpompaa, kun sen on kerran voittanut. Voi olla, että itseäni jännittää kuin nuorta poikaa”, Ruuskanen sanoo.

Keihäskarsinta on lauantaina. Suomen mestaruudesta heitetään sunnuntaina.

Vuosi sitten Etelätalo heitti finaalissa 84,11. Ruuskanen otti hopeaa, 82,57. Ruuskasen edellinen mestaruus on jo viiden vuoden takaa, jolloin hän heitti Porissa ennätyksensä 88 metriä 98 senttiä.

Toisena ollut Tero Pitkämäki onnitteli Ruuskasta, vaikka hänellä oli itsellään vielä viimeinen heitto heittämättä.

”Se ei ollut Terolle tyypillistä. Hänellä taisi olla vähän nivunen kipeä”, Ruuskanen muistaa.

Mihin voittotulos asettuu sunnuntaina?

”On arvoitus, miten kisa lähtee liikkeelle. Voittaja heittää 82–84 metriä. Kaksi tai kolme voi heittää yli 80 metriä. Itsellä kauden aloitus voi olla 74 metristä 88 metriin”, Ruuskanen sanoo.

Mutta ensin pitää selvittää lauantain karsinta.