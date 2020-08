Roope Riski on pelannut niin Saksassa, Italiassa kuin Itävallassakin. Nyt hän sanoo tulleensa HJK:hon jäädäkseen. ”Minun ei tarvitse lähteä enää mihinkään.”

Harvemmin, jos koskaan, kuulee jalkapalloammattilaisen siteeraavan Tommy Tabermannia.

Tässä sitä ollaan HJK-hyökkääjä Roope Riskin, 28, kanssa puhumassa runoudesta ja Tabermannista jalkapallokentän laidalla. Riski siteeraa suosikkirunoaan.

Olisipa kaipaus viiniä

ympäripäissäni

minä odottaisin sinua

(Tommy Tabermann, Tähtiä kämmenellä, Gummerus 1974)

Jalkapalloammattilaisen elämä kentän ulkopuolella saattaa käydä tylsäksi. Riski halusi tappaa tylsyyttä kirjoilla, mutta huomasi, ettei hänen keskittymiskykynsä riittänyt kavereiden suosittelemiin kirjoihin.

Muutama vuosi sitten hän näki sosiaalisessa mediassa runon, joka osui hermoon. Hän rupesi miettimään pystyisikö lukemaan runoteoksia helpommin kuin romaaneja.

”Hankin Charles Bukowskin Love Is a Dog from Hell -teoksen, ja sen jälkeen jotenkin kaikki loksahti paikalleen. Siinä ei ollut mitään järkeä, mutta samalla kaikki kävi järkeen.”

Riski sanoo lukeneensa Saksassa pelatessaan paljon Bukowskia, vähän Leonard Cohenia ja jonkin verran Rupi Kauria, Lang Leavia ja Michael Faudetia. Teokset antoivat hänelle jotain, minkä takia hän jatkoi lukemista.

Hän luki suomeksi Tommy Tabermannia, ja se oli menoa. Samaistuvuus nousi seuraavalle tasolle.

Nyt Riskillä on paria kirjaa vaille kaikki Tabermannin runokirjojen ensimmäiset painokset. Hän etsi niitä verkosta ja tilasi äitinsä nimellä ja osoitteella Suomeen. Nyt kirjapinot ovat kotona Helsingissä.

Riski näyttää kuvan, jossa on puolisen sataa Tabermannin ensipainosta. Riski kutsuu suosikkiaan ”hemmetin hyväksi runoilijaksi”.

”Olen aika hyvä kirjoittamaan. Olen nuori Tommy Tabermann.”

Tabermannin innoittamana Riski rupesi kirjoittamaan vuonna 2017 Wienissä, kun hän pelasi St. Pöltenissä Itävallan liigaa. Hän rakastui Wieniin, elämään siellä ja runosuoni rupesi sykkimään.

”Olen aika hyvä kirjoittamaan. Olen nuori Tommy Tabermann. Olen tosi romanttinen ja kirjoitan vain rakkaudesta, ikävästä ja kaipuusta.”

Wienissä aloittamansa runoteoksen hän viimeisteli Kreetalla viime vuonna. Hän antoi sen tyttöystävälleen syntymäpäivälahjaksi.

”Se on aika hyvä. Olisin voinut julkaista sen, mutta en kehdannut. Runoja on viitisenkymmentä. Teos on satasivuinen, sen joka toisella sivulla on runo. Painatin teoksia kolme kappaletta.”

Roope Riskin kotona on kymmenien runokirjojen pinoja nykyään sen jälkeen, kun hän innostui runoudesta.

Ehkä runojen aika tulee vielä myöhemmin. Hänen jalkapallouransa on vielä kesken. Se onkin niin monipolvinen ja äkkivääriä käänteitä täynnä, että siinä riittäisi aineksia proosarunoteokseen.

Viime talvena hän palasi Suomeen kyllästyttyään kiertämiseen ulkomailla ja jatkuvaan häviämiseen. Riski pelasi ulkomailla seuroissa, jotka hävisivät enemmän kuin voittivat.

Oli aikoja, jolloin hän pelasi vain, koska oli pakko pelata. Nyt hän on pitkästä aikaa voittavassa joukkueessa ja nauttii taas pelaamisesta.

Riskin varhaisimmat lapsuusmuistot ovat Karibialta Puerto Ricosta, jossa perhe asui yhdessä pari vuotta. Perhe oli muuttanut Karibialle isän työn perässä.

Riskin isä oli Wärtsilällä töissä Karibialla huoltamassa voimalaitoksia ja risteilijöitä.

Hän muistaa auringon lämmön, rannat ja sademetsät. Amerikkalaisessa koulussa oli uima-allas ja perjantaisin pizzaa ruoaksi.

Ekaluokkalainen Roope skeittasi kaksi vuotta vanhemman veljensä Rikun kanssa ja vietti paljon aikaa ulkona.

Parin Karibian vuoden jälkeen vanhemmat erosivat, ja äiti muutti kolmen lapsen kanssa Turun pohjoispuolelle Nousiaisiin.

”Isä kävi kerran vuodessa kesäisin Suomessa. Talvisin hän ei tykännyt tulla. Tänä vuonna hän tuli käymään talvella. Se oli ensimmäinen kerta, kun näimme seitsemään vuoteen. Nyt hän on lakannut käymästä täällä, koska hänellä on uusi perhe siellä.”

Riski sanoo, että heidän äitinsä teki uskomattoman työn kasvattaessaan yksinhuoltajana Rikun, Roopen ja Roopea vuotta nuoremman siskon.

”Kaikki lapset harrastivat jalkapalloa. Siinä on hommaa riittänyt. Siitä pitää olla kiitollinen.”

Nousiaisissa Riski pelaili jalkapalloa kavereidensa kanssa ja koulussa välitunneilla. Hän liittyi vasta 10-vuotiaana Maskun Palloseuran joukkueeseen. Hän kulki nuorempana isoveljensä Rikun perässä, mutta sanoo, että silloin he eivät olleet kovin läheisiä.

”Se on aika hyvä. Olisin voinut julkaista sen, mutta en kehdannut.”

Jotain samaa heissä silti on. Roopesta tuli runoileva hyökkääjä ja Rikusta tuli kirjoja ahmiva lukutoukka, joka puolustaa ihmisoikeuksia.

Vuoden 2019 alussa Rikusta tuli hetkellisesti maailmankuulu jalkapalloilija, kun hän kieltäytyi maajoukkueen Qatarin-leiristä eettisten syiden ja arvojen takia.

” Norjassa pelasimme Rikun kanssa Hönefossissa yhdessä. Se lähensi meitä paljon, vaikka se menikin pelillisesti penkin alle minulta.”

Riski sanoo, että isän poissaolo ei vaikuttanut häneen. Hän ei ehtinyt tulla niin läheiseksi isän kanssa, että olisi myöhemmin ikävöinyt häntä. Väleissä he ovat silti.

”Hän välillä kyselee, miten pelit menevät. Hän ei ole aiheuttanut mitään kärsimystä, ainakaan minulle.”

Riskin mukaan oman isän sijasta jalkapallovalmentajista tuli hänelle nuoruudessa isähahmoja, kuten Turun Palloseuran valmentajasta Marko Rajamäestä ja junioripäällikkö Leo Tommilasta.

”He ovat olleet sellaisia tyyppejä, joille olen voinut huutaa, kun on ollut paha mieli.”

Marko Rajamäki sanoo viettäneensä junioreiden kanssa paljon aikaa, mikä vaikutti läheisten välien syntymiseen. Välillä hän ajoi vastentahtoisia poikia kouluun.

”Olin vähän kuin Rapan [valmentaja Marko Rajamäki] poika. Rapa tykkäsi minusta paljon ja näki varmaan paljon itseään minussa”, Roope Riski sanoo nuoruusvuosistaan TPS:ssä.

Yläasteen jälkeen Riski muutti kesällä Kaarinaan asumaan yksin, kun hän oli aloittamassa syksyllä opiskelun kauppaoppilaitoksessa Turussa.

Kentän ulkopuolinen elämä rupesi kiinnostamaan niin paljon, että jalkapallo jäi sinä kesänä. Riski meni sanomaan Rajamäelle, että lopettaisi jalkapallon.

Sinä kesänä Riski vietti aikaa kavereidensa kanssa tehden kaikkea, mitä hän ei ollut aiemmin saanut tehdä, kun jalkapallo oli vienyt kaiken ajan. Riski kutsuu sitä aikaa ”junnumaiseksi toilailuksi”.

”En olisi tässä, jos en olisi sitä tehnyt silloin. Uskon, että se teki minusta tällaisen kuin olen tänä päivänä. Siten tajusin sen, että futis on minun juttuni.”

Rajamäki muistaa tarinan hieman toisin. Hänen mielestään kyse oli vain tauosta.

”Ei se polte kadonnut. Hän oli tosi lahjakas pienestä pitäen. Teemu Pukki ja Roope tekivät mielettömän määrän maaleja poikamaajoukkueissa, vaikka joukkueen tulokset eivät aina olleet niin hyviä.”

Pukki ja Riski pelasivat samaan aikaan muun muassa alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa ja tekivät otteluissa vuoron perään maaleja. Rajamäen mukaan Riski oli aina positiivisella fiiliksellä ja pilke silmäkulmassa.

Leo Tommila onnistui houkuttelemaan Riskin pelaamaan Naantaliin VG-62:n B-juniorien kakkosjoukkueeseen. Tommila lupasi, että Riski saisi vain pelata, eikä harjoituksissa tarvinnut edes käydä. Maaliverkot heiluivat taas.

Riski halusi ja lopulta pääsi takaisin TPS:ään.

Kymmenen vuotta sitten Roope Riski oli Suomen suurin hyökkääjälupaus. 19-vuotias Riski teki vuonna 2010 kaksitoista maalia ensimmäisellä Veikkausliiga-kaudellaan, ja nousukiidossa oleva nuori lupaus myytiin Serie A -seuraan Cesenaan. Tähteyden sijasta tuli karu pudotus maan pinnalle.

”En ollut valmis siihen maailmaan, siihen tasoon ja siihen työmäärään, jota se olisi vaatinut.”

”Siellä tuli raja vastaan. Olin liian raakile”, Riski sanoo nyt.

Kun Riski nousi TPS:ssä kotimaisen jalkapallon huipulle, auttoi siirrossa ulkomaille italialainen agentti Roberto De Fanti, joka vei lukuisia suomalaispelaajia maailmalle.

”Yhtenä iltana TPS:n toimitusjohtaja Marco Casagrande soitti minulle ja sanoi, että huomenna aamulla lähdet Italiaan, jos haluat lähteä. Jos olet huomenna aamulla lentokoneessa, saat diilin. Otin bussin Helsinki-Vantaalle ja laitoin äidille viestiä, että tässä kävi nyt näin.”

Riski piti itsestäänselvyytenä, että pääsisi harjoittelemaan ja pelaamaan Serie A -joukkueessa. Italia osoittautui raadolliseksi. Hän huomasi, miten kaikki ympärillä olevat pelaajat olivat monta kertaa parempia.

”En ollut valmis siihen maailmaan, siihen tasoon ja siihen työmäärään, jota se olisi vaatinut. Se opetti paljon.”

Hänelle heräsi taas tunne siitä, ettei jalkapallo enää kiinnosta. Sitten Cesenalta loppuivat rahat, eikä se pystynyt maksamaan TPS:lle. Riskin oli siirryttävä takaisin TPS:ään.

”Pelasin, kun ei ollut mitään muuta. Pelit olivat kivoja. Hauskuus oli kadonnut.”

”Urani vastaa hyvin tasoani. Suomessa olen pärjännyt hyvin.”

Roope Riski sanoo olevansa tyytyväinen siitä, että on pystynyt jättämään ammattimaisen ja mukavan jäljen itsestään uransa lukuisiin seuroihin ulkomailla.

Serie A:ssa hän pelasi vain yhdessä ottelussa parikymmentä minuuttia. Lopulta hänestä tuli pienempien sarjojen maalitykki uralla, joka vei hänet Norjaan Hönefossiin ja Haugesundiin, Saksaan Paderborniin, Itävaltaan St. Pölteniin ja Kreikkaan PAE Chaniaan.

Keväällä 2012 hän kävi Norjan pääsarjaseura Hönefossissa, mutta ei päässyt pelaamaan ja palasi takaisin Turkuun. Kauden 2013 jälkeen TPS:ltä loppuivat rahat, ja Riski päätyi sopimuksettomien pelaajien turnaukseen kauden jälkeen etsimään uutta työnantajaa. Hän pääsi testin kautta takaisin Hönefossiin.

Hän kuitenkin jatkoi pelaamista.

”Olin tajunnut, ettei kannata luovuttaa, vaikka aina ei olisikaan niin kivaa. Ei minulla nytkään ole aina kivaa. Jaksan silti painaa.”

Riski sanoo, ettei hän ollut huolissaan muiden mielipiteistä.

”En tiedä, olisinko pystynyt elämään itseni kanssa, jos olisin luovuttanut. Se puski minua eteenpäin.”

Ennen kauden alkua Norjassa Riski sanoi toimittajalle, että hänen tavoitteenaan on nousta kauden jälkeen Norjaan pääsarjaan.

”Niin siinä kävi. Norjassa pallo alkoi mennä verkkoon. Yhtäkkiä jalkapallo olikin taas hauskaa.”

Riski teki Norjan divarissa 12 maalia ja sai siirron kauden jälkeen pääsarjaseura Haugesundiin, jossa hän vaille kunnon roolia.

”Minun ei tarvitse lähteä enää mihinkään. Olen tullut tekemään jäljen tänne.”

Uusi koti löytyi Seinäjoelta kauden 2015 puolivälissä. Aluksi SJK:n päävalmentaja Simo Valakari suhtautui vähän epäilevästi Riskiin. Loppukaudesta Riski teki kahdeksan maalia, ja SJK voitti mestaruuden.

Riski sanoo olevansa kiitollinen SJK:lle ja Valakarille siitä, että löysi pelaamiseensa uuden vaihteen.

”Minulla oli sairaan kivaa siellä. SJK:ssa vietin enemmän aikaa valmentajien kopissa kuin pelaajien kopissa. Minusta tuli läheinen koko valmennusryhmän kanssa. Vaihdoin kamat kopissa, otin kahvikupin ja menin juttelemaan koutsien kanssa.”

Puolitoista vuotta SJK:ssa kuitenkin riitti. Pian kaupunki vaihtui Saksaan Paderborniin ja sen jälkeen Itävaltaan St. Pölteniin.

”Urani vastaa hyvin tasoani. Suomessa olen pärjännyt hyvin. Täällä pystyn sitten pelaamaan HJK:ssa. Futis on niin pienistä asioista kiinni. Uskon, että olen saanut sitä, mitä olen ansainnut.”

Itävallassa Riski oli joukkueensa paras maalintekijä. Sitten hän joutui uuden päävalmentajan, Itävallan maajoukkueen legendan Dietmar Kühbauerin hampaisiin. Riskin mukaan Kühbauer sanoi, ettei pidä Riskistä sen enempää pelaajana kuin ihmisenä.

”Olen parhaimmillani silloin, kun nautin ja olen onnellinen. Silloin olin onnellinen. Joka viikko Kühbauer pyysi minut toimistoonsa ja sanoi, että minun pitää lähteä muualle. Sanoin, etten aiheuta draamaa, teen kaikkeni harjoituksissa ja haluan olla täällä. He yrittivät saada minua pois. Lopulta en päässyt edes treeneissä pelaamaan.”

Itävallan jälkeen hän lähti Kreikkaan. Siellä hän koki kaikkein hulluimmat kokemuksensa. Riskin mukaan Kreikan divarissa lahjotaan tuomareita, seuroja ja pelaajia. Häntä itseään ei yritetty ostaa.

Kuudesta ensimmäisestä pelistä joukkue voitti vain yhden. Seuran puheenjohtaja tuli läksyttämään pelaajia harjoituksiin.

”Hän sanoi, että te ette ole kauden kuudesta ensimmäisestä pelistä voittaneet yhtään. Minä olen voittanut yhden, te ette ole voittaneet yhtään. Se oli vihjaus siitä, että hän osti sen voiton. Jos te ette voita, ette saa rahoja. Sitä jatkui tammikuuhun asti.”

Kreikan jälkeen Riski kyllästyi kiertämiseen.

”Kreikkaan lähdin seikkailun ja rahan takia. Siellä mietin, etten enää lähde Ranskan divariin tai Slovenian pääsarjaan. Se merkitsi, että Riku pelasi HJK:ssa, ja Klubi haluaa minut.”

Nyt pelaaminen on taas kivaa. Seitsemässä ensimmäisessä liigaottelussa Riski on tehnyt viisi maalia.

Marko Rajamäki sanoo toivovansa, että Riski löytäisi vielä absoluuttisesti oikean sarjan ja joukkueen. Rajamäen mukaan Riski voisi olla kova tekijä ulkomailla.

Riski sanoo kuitenkin tulleensa HJK:hon jäädäkseen.

”Minun ei tarvitse lähteä enää mihinkään. Olen tullut tekemään jäljen tänne. Tein 2+1-vuotisen sopimuksen. Annan kaikkeni täällä, ja yritän voittaa niin paljon kuin mahdollista. Sunnuntaina täytän 29 vuotta. Muutama vuosi on jäljellä. Haluan voittaa ja menestyä.”

jos puhelujen sijaan

voisin käsi kädessä kertoa

jos viestien sijaan

voisin korvaasi kuiskata

jos kuvien sijaan

voisin vieressä katseella palvoa

ja

jos todellisuuden sijaan

voitaisiin unelmissamme elää

(Roope Riski)

Veikkausliigassa HJK–FC Honka kello 17.00 Bolt-areenalla. Ruutu.fi näyttää ottelun.