Jalkapallon miesten Veikkausliigaa johtava Inter Turku on vahvistanut hyökkäystään. Joukkueeseen palaa maajoukkueessakin esiintynyt Benjamin Källman.

Sopimus on voimassa kesään 2022 asti, mutta 22-vuotias hyökkääjä tuskin viihtyy niin pitkään Suomessa, arvioi Interin tekninen johtaja Vesa Mäki.

”Omasta mielestäni osassa lainaseuroista Benin mahdollisuudet onnistumiseen eivät ole olleet aivan optimaaliset esimerkiksi putoamistaistelujen ja valmentajavaihdosten takia”, Mäki kommentoi seuran verkkosivulla.

”Interillä on edessään Eurooppa-liigan karsintaa ja Veikkausliigan kärkipään otteluita, joissa mahdollisuudet onnistumiseen ovat paremmat. Talvella tulemme kuitenkin jälleen arvioimaan Benin parasta kehittymisympäristöä uudelleen.”

Viime vuosina kaikkiaan neljässä eri seurassa lainasopimuksilla pelanneella Källmanilla oli kuluvan vuoden mittainen lainasopimus Norjan liigan Haugesundiin, mutta osapuolet päätyivät lainan ennenaikaiseen päättämiseen.

Päävalmentaja José Riveirolle Källmanin paluu on mieluinen uutinen. Riveiro uskoo hyökkääjän pääsevän sisälle Interin tapaan pelata jalkapalloa.

”Uskon ja toivon sen olevan hyvin helppoa Benjaminille. Hänen kykynsä ja meidän tapamme pelata hyökkäysvoittoista jalkapalloa sopivat hyvin yhteen, joten uskon hänen löytävän itsensä pelitavassamme helposti.”

”Benjamin tuo omat erilaiset ominaisuutensa hyökkääjiemme ryhmään. Hän on voimakas ja nopea pelaaja. Hänen maalintekokykynsä perustuu esimerkiksi pääpelivoimaan ja erittäin hyviin juoksujen ajoituksiin. Pelejä on tulossa paljon ja on mukavaa saada Benjaminin kaltainen uusi ase käyttöömme.”

Källmann debyoti maajoukkueessa EM-karsinnoissa viime vuonna ja teki heti ensimmäisessä ottelussaan Liechtenstein-voiton varmistaneen osuman.

Jos kansainvälinen pelilupa tulee ajallaan, on Källman käytettävissä jo tiistain RoPS-vierasottelussa.