Mestaruutta janoava HJK tekee itselleen urakan hyvin vaikeaksi pelaamalla perättäisiä heikkoja pelejä kotikentällä. Lauantain tasapeli Honkaa vastaan oli jo kolmas perättäinen tasapeli kotikentällä. Neljästä viime ottelusta Klubi on voittanut vain yhden.

HJK on nyt neljä pistettä perässä sarjaa johtavasta Interistä, jolla on yksi peli enemmän pelattuna. Honka on neljäntenä ja kuuden pisteen päässä turkulaiskärjestä.

HJK-maalivahti Antonio Regueron avausjakson virheestä tuli kallis Klubille, joka onnistui kuitenkin toisella jaksolla nousemaan tasoihin toppari Miro Tenhon puskumaalilla.

”Meiltä lähti ilmat pihalle kuin ilmapallosta hetkellisesti. Toisella jaksolla olimme taas ylivoimaisia ja saimme tasoitusmaalin”, HJK:n päävalmentaja Toni Koskela sanoi.

Koskelan mukaan hänen joukkueensa väsähti tunnin jälkeen eikä puolustanut enää tarpeeksi kompaktisti. Se vaikutti siihen, että joukkue joutui juoksemaan pitkiä matkoja ja johtomaalin hakeminen vaikeutui entisestään.

Koskelan mukaan viime peleissä HJK:lla on ollut selvästi enemmän maalipaikkoja kuin vastustajalla.

Tilastoyhtiö MyCoazhin mukaan joukkueiden maalipaikkojen maaliodotusarvot olivat 1,75–1,50, joten sen tilaston valossa ottelun lopputulos oli oikea. Pallonhallintakin meni tasan 50–50.

MyCoazhin mukaan HJK:n onnistuneen pallollisen pelin keskinopeus oli vain 6,4 metriä sekunnissa, joten Klubin pallonhallintapeli oli melko hidasta.

Hongan puolustuksen tiiviys ei tullut yllätyksenä, sillä se on edelleen ainoa tappioton joukkue Veikkausliigassa. Vierasottelu Töölössä oli jo kauden seitsemäs tasapeli espoolaisille.

HJK hallitsi avausjakson ensimmäistä puolikasta selvästi. Neljän ensimmäisen minuutin aikana HJK:lla oli kolme tilannetta, joista olisi voinut syntyä avausmaali. Roope Riski yritti kahdesti maalia, ja sen jälkeen Tim Väyrynen laukoi rangaistusalueen takaa pallon ylärimaan.

Kymmenen minuutin jälkeen kummatkin Riskin veljekset yrittivät laukoa kohti maalia vasurilaukauksilla, mutta Roopen laukauksen Tim Murray torjui ja Riku Riski laukoi ohi.

Hongalla oli ensimmäisen kahdenkymmenen minuutin aikana yksi kaukolaukaus, josta ei ollut vaaraa HJK:n maalivahdille Antonio Reguerolle, mutta sitten hänelle tuli alkeellinen virhe.

Reguero syötti pallon omalla alueella suoraan Demba Savagelle, kun hän oli purkamassa Hongan prässiä. Savagelle oli helppo työ syöttää Jean Marie Dongoulle, joka laukoi pallon tyhjään maaliin.

Avausjakson lopussa HJK ei saanut yhtä hyviä maalipaikkoja kuin alussa, mutta Hongalla oli vielä tilaisuus kasvattaa johtoaan. Dongou tarjoili avopaikan Savagelle, mutta tämä laukoi karkeasti yli maalin rangaistusalueen oikealta laidalta.

Toisen jakson alussa HJK:n päävalmentaja Toni Koskela vaihtoi Lucas Lingmanin Bubacar Djalon tilalle. Se paransi kotijoukkueen pallonhallintapeliä. HJK aloitti toisen jakson aktiivisella hyökkäyspelillä ja nosti hieman riskitasoakin. Se avasi joitain vastahyökkäystilanteita Hongalle.

Dongou tarjoili Jerry Voutilaiselle syötön puolustuslinjan taakse, mutta se maalipaikka tuli ehkäpä väärälle pelaajalle.

Kun toista jaksoa oli pelattu kymmenen minuuttia, hankki Riku Riski HJK:lle kulman. Lingman antoi kulman jälkeen keskityksen keskelle rangaistusaluetta, ja vapaaksi jäänyt Tenho puski HJK:n 1–1-tasoituksen.

Pari minuuttia myöhemmin Väyrynen tarjoili Ferhan Hasanille maalipaikan takatolpalle, mutta Hasani sotkeutui jalkoihinsa ja hukkasi pallon.

Honka sai toisen vaarallisen vastahyökkäyksen 65. minuutilla, mutta Lingman otti hyvän taktisen varoituksen kaatamalla Dongoun ennen kuin hän pääsi karkuun.

Vartti ennen täyttä aikaa Nikolai Alho pakotti kaukolaukauksellaan Murrayn nyrkkeilemään pallon eteensä, ja Alho pääsi vielä laukomaan paluupallon vaarallisesti kohti maalia.

Kaksi minuuttia myöhemmin toisessa päässä Savage laukoi kierteisen laukauksen vähän ohi maalista. Ja hieman myöhemmin Honka sai nopean hyökkäyksen, mutta Dongou laukoi ohi maalin takakulmasta.

83. minuutilla Reguero paikkasi avausjakson virhettään torjumalla lähietäisyydeltä Dongoun laukauksen.

Ottelun jälkeen parhaana pelaajana palkittu Rasmus Schüller käveli vaivalloisen näköisesti haastattelualueelle iso jääpussi reiteen teipattuna.

”Emme pelaa 90 minuuttia tasapainoisesti. Olemme hetkittäin hyviä. Tuntuu, että emme oikein löydä toisiamme tasapainoisella tavalla”, Schüller sanoi. Hän meinasi aloittaa ensimmäisen lauseensa sanomalla, että joukkue on kuriton.

Schüller soimasi koko joukkuetta sanomalla, että HJK:n prässääminen oli tosi huonoa.

”Alun pelasimme hyvin, ja toisen jakson alun tulimme hyvin ja olimme aggressiivisia. Tasoituksen jälkeen loppui jo jalat, kun prässääminen ei ollut tarpeeksi tehokasta. Meille tuli liikaa juoksemista edestakaisin.”