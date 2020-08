Hiihdon olympiavoittajan Sami Jauhojärven perheessä tarkastellaan lähiaikoina kalenteria aivan erityisestä näkökulmasta.

Jos Jauhojärven opettajana työskentelevän vaimon jatko-opiskelun aikataulu antaa myöten, Jauhojärvi ryhtyy suorittamaan valmentajan ammattitutkintoa.

”Olemme käyneet rouvan kanssa keskusteluja siitä, että miten se aikataulullisesti passaa. Jos aikataulut menee yksiin, se on mahdollista. Päätös täytyy tehdä lähiaikoina”, Jauhojärvi kertoi lauantaina HS:lle.

Jauhojärvelle on tarjolla paikka Kuortaneen urheiluopiston entisille huippu-urheilijoilla räätälöidyssä ammattivalmentajakoulutuksessa.

Tulevalla kurssille ovat lähdössä muun muassa komeat uransa lopettaneet Tero Pitkämäki (keihäänheitto) ja Petra Olli (paini).

Hiihtäjistä saman koulutuksen ovat hankkineet muun muassa Virpi Sarasvuo, Pirjo Muranen ja Ville Nousiainen.

Jauhojärvi on parin vuoden ajan toiminut Hiihtoliiton alle 23-vuotiaitten valmennusryhmään kuuluvan Aleksi Parttimaan valmentajana. Enempään hänellä ei ole aikaa, koska perheessä on kolme lasta.

”Kun lapset ovat kasvaneet, valmentaminen voisi olla mahdollista, mutta ei vielä. Se on erittäin sitovaa työtä, joka olisi täysi laiminlyönti perheelle”, Jauhojärvi sanoi HS:n haastattelussa Seefeldin MM-kisoissa puolitoista vuotta sitten.

Onko tilanne valmentamisen suhteen nyt muuttunut?

”Ei ole mieli muuttunut. Lähinnä tässä on kysymys oman osaamisen kartuttamisesta eikä vain siitä, että saa ammattitutkinnon. Kun on tekemisissä muiden lajien urheilijoiden kanssa, se antaa apuja omaankin toimintaan”, sanoi Jauhojärvi, joka on muun muassa vuosia kirjoittanut selkeitä ja huolella tehtyjä valmennusjuttuja Hiihto-lehteen.

”Ja jos tulevaisuudessa tekee valmennushommia, onpahan siihen ihan pätevyyskin.”

Kurssin koordinaattori, entinen moukarinheittäjä Olli-Pekka Karjalainen houkutteli Jauhojärveä valmentajakoulutukseen alkukesällä.

”Silloin sanoin, että aika varmalta vaikuttaa, että voisin tulla. Onneksi siinä ei ole paljon paikallaolovelvoitteita. Se on yksi viikonloppu kuukaudessa, joten se voisi olla töittenkin puolesta mahdollista.”

Koronaepidemia on tyhjentänyt keikkatöitä tekevän Jauhojärvenkin työkalenteria.

”Aika hiljaista on ollut likemmäs viisi kuukautta.”

Viime vuosina Jauhojärvi on toiminut myös Ylen hiihtolähetysten erittäin arvostettuna lajiasiantuntijana. Siihen tehtävään hänellä on sopimus myös ensi talveksi.