Tulospörssi

Amerikkalainen jalkapallo

Miesten Vaahteraliiga:

Steelers–Wolverines 70–6 (42–6)

Autourheilu

Formula ykkösten MM-sarjan 6. kilpailuviikonloppu, Espanjan gp, Barcelona:

Aika-ajot: 1) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes 1.15,584, 2) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes jäljessä 0,059 sekuntia, 3) Max Verstappen Hollanti, Red Bull –0,708, 4) Sergio Perez Meksiko, Racing Point –0,898, 5) Lance Stroll Kanada, Racing Point –1,005, 6) Alexander Albon Thaimaa, Red Bull –1,445, 7) Carlos Sainz Jr. Espanja, McLaren –1,460, 8) Lando Norris Britannia, McLaren –1,500, 9) Charles Leclerc Monaco, Ferrari –1,503, 10) Pierre Gasly Ranska, AlphaTauri –1,552, 11) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari, 12) Daniil Kvjat Venäjä, AlphaTauri, 13) Daniel Ricciardo Australia, Renault, 14) Kimi Räikkönen Suomi, Alfa Romeo, 15) Esteban Ocon Ranska, Renault, 16) Kevin Magnussen Tanska, Haas, 17) Romain Grosjean Ranska, Haas, 18) George Russell Britannia, Williams, 19) Nicholas Latifi Kanada, Williams, 20) Antonio Giovinazzi Italia, Alfa Romeo.

3. vapaat harjoitukset: 1) Hamilton 1.17,222, 2) Bottas –0,151, 3) Verstappen –0,515, 4) Sainz Jr. –0,824, 5) Perez –0,874, 6) Leclerc –0,971, 7) Gasly –0,989, 8) Stroll –1,087, 9) Albon –1,149, 10) Ricciardo –1,162, 11) Ocon –1,380, 12) Vettel –1,485, 13) Grosjean –1,488, 14) Räikkönen –1,499, 15) Norris –1,581, 16) Kvjat –1,630, 17) Magnussen –1,718, 18) Giovinazzi –1,953, 19) Russell –2,075, 20) Latifi –2,542.

Rallin EM-sarjan kilpailu 2/8 Liepaja, Latvia: Tilanne avauspäivän 4/10 erikoiskokeen jälkeen: 1) Oliver Solberg Norja/Aaron Johnson Irlanti, VW 44.25,1, 2) Mads Östberg/Torstein Eriksen Norja, Citroen jäljessä 10,0 sekuntia, 3) Aleksei Lukjanuk/Dmitri Jeremejev Venäjä, Citroen –16,2... 4) Eerik Pietarinen/Antti Linnaketo Suo- mi, Skoda –30,6,... 6) Emil Lindholm/Mikael Korhonen Suomi, Skoda –37,0.

Frisbeegolf

Amatöörien SM-kisat, 2. päivä, Oulu: Miehet: 1) Aaro Mäkinen Jämsän FG 9 alle parin, 2) Harri Lahdesmäki Ylöjärven Ryhti, Juhani Rytilä Oulun FS ja Jukka Kairala Rovaniemen Rolffarit –4.

Naiset: 1) Jenni Karppinen Disc Klupi Kuhmoinen +11, 2) Sonja Laine JyväskLK +13, 3) Suvi Ylipuranen Arctic Circle Disc Golf) +16.

Golf

Miesten Euroopan-kiertue, Newport, Britannia: Tilanne 54/72 reiän jälkeen: 198 lyöntiä (15 alle parin) Connor Syme Skotlanti 68-67-63, 199 (–14): Sam Horsfield Englanti 67-64-68, 200 (–13): Sebastian Söderberg Ruotsi 66-69-65, 201 (–12): Adrian Meronk Puola 66-71-64, Thomas Detry Belgia 67-66-68, Andrew Johnston Englanti 67-66-68... 204 (–9) mm. Sami Välimäki Suomi 71-68-65 (jakaa 14. sijaa).

Naisten Euroopan-kiertueen ja LPGA-kiertueen yhteiskilpailu, North Berwick, Britannia: Tilanne 54/72 reiän : 206 lyöntiä (7 alle parin): Azahara Munoz Espanja 68-69-69, 207 (–6): Stacy Lewis USA 71-66-70, 208 (–5): Jennifer Song USA 68-70-70, 209 (–4): Lydia Ko Uusi-Seelanti 70-72-67, Cheyenne Knight USA 72-68-69,... 221 (+8): Sanna Nuutinen Suomi 74-69-78 (63:s).

Jalkapallo

Veikkausliiga:

HJK–Honka 1–1 (0–1)

19. Jean Marie Dongou 0–1, 56. Miro Tenho 1–1.

Yleisöä: 2 448.

Ilves–SJK 0–0

Yleisöä: 2 012.

Seuraavat ottelut: 16.8. IFK Mariehamn–TPS, 18.8. Haka–HJK, RoPS–Inter, 21.8. SJK–Honka, 22.8. Ilves–FC Lahti, KuPS–IFK Mariehamn, RoPS– HJK, TPS–Inter, 23.8. HIFK–Haka.

Kansallinen liiga:

JyPK–PK-35 Helsinki 0–1 (0–1)

KuPS–Åland United 0–1 (0–1)

Miesten Mestarien liiga, puolivälierät, Lissabon: Barcelona–Bayern München 2–8 (1–4). Bayern kohtaa ensi viikolla välierissä voittajan puolivälieräparista Manchester City–Lyon.

Ruotsin liiga Allsvenskan: Örebro–Djurgården 0–3 (Ö: Albin Granlund 87 minuuttia).

Jääkiekko

NHL:n pudotuspelien 1. kierrosta (neljällä voittoa): Itälohko: Carolina–Boston 1–3. Boston johtaa otteluparia voitoin 2–1. Philadelphia–Montreal 0–5, M: Jesperi Kotkaniemi 2+0, Joel Armia 1+0. Ottelusarja tasan 1–1. Washington–NY Islanders 2–5. NY Islanders johtaa 2–0. Länsilohko: Colorado–Arizona 3–2. Colorado johtaa 2–0. St. Louis–Vancouver ja. 3–4. Vancouver johtaa 2–0. Calgary–Dallas 2–0. Calgary johtaa 2–1.

Koripallo

NBA: Toronto–Denver 117–109, Los Angeles Clippers–Oklahoma ja. 107–103, Indiana–Miami 109–92, Houston–Philadelphia 96–134.

Pesäpallo

Miesten Superpesis:

Joensuu–Tampere 2–0 (6–2, 6–4)

Naisten Superpesis:

Siilinjärvi–Seinäjoki 0–(2–6, 4–5)

Pyöräily

Maantiepyöräilyn World Tour -sarja, Lombardian ympäriajo, Como, Italia: Bergamo–Como, 231 km: 1) Jakob Fuglsang Tanska 5.32.54, 2) George Bennett Uusi-Seelanti jäljessä 31 sekuntia, 3) Aleksandr Vlasov Venäjä –51, ...25) Jaakko Hänninen Suomi –10.56.

Soutu

EM-katsastukset, Tampere:

Miehet: Yksikkö, 1. lähtö: 1) Robert Ven 7.42,5, 2) Joel Naukkarinen 7.58,0, 3) Olli-Pekka Karppinen 8.06,8. 2. lähtö: 1) Ven 8.19,8, 2) Naukkarinen 8.51,4, 3) Elias Haavisto 9.32,1.

Naiset: Yksikkö, 1. lähtö: 1) Eeva Karppinen 8.44,6, 2) Aura Forsberg 9.26,0, 3) Anni Keisanen 9.40,5. 2. lähtö: 1) Karppinen 9.12,9, 2) Forsberg 10.04,6, 3) Keisanen 10.27,1.

Yleisurheilu

113. Kalevan kisat, 3/4 päivän loppukilpailut, Turku:

Miehet: 100 m (tuuli +0,4 m/s): 1) Viljami Kaasalainen JyväskKU 10,35, 2) Samuli Samuelsson IkaalU 10,43, 3) Riku Illukka VantSa 10,49, 4) Tuukka Huuskola EsboIF 10,53, 5) Oskari Lehtonen NurmijYU 10,59, 6) Jonathan Brace EsboIF 10,71, 7) Arttu Peltola JyväskKU 10,79, 8) Willem Kajander BorgåAk 10,80.

5 000 m: 1) Konsta Hämäläinen JoensKa 14.28,54, 2) Eemil Helander JyväskKU 14.29,53, 3) Eero Saleva HKV 14.30,68, 4) Hannu Granberg LahdA 14.33,59, 5) Samu Mikkonen JoensKa 14.36,20, 6) Mika Kotiranta JoensKa 14.38,82, 7) Otto Kaario JyväskKU 14.41,36, 8) Frederic Tranchand TuTo 14.42,39, 9) Jarkko Järvenpää TampPy 14.46,06, 10) Ossi Kekki LahdA 14.47,63.

110 m aj (+1,2 m/s): 1) Elmo Lakka JyväskKU 13,70 (kkk), 2) Ilari Manninen JyväskKU 14,25, 3) Valtteri Kalliokulju LiedPa 14,36, 4) Pyry Santahuhta KanksLei 14,60, 5) Viktor Kantele BorgåAk 14,65, 6) Jere Lehto OulPy 14,68, 7) Miska Sundberg JyväskKU 15,66. –Juuso Peltola JyväskKU hylättiin.

Kolmiloikka: 1) Simo Lipsanen LappUM 16,30, 2) Tuomas Kaukolahti KU-58 16,12, 3) Topias Koukkula KangU 15,88, 4) Veikko Nugraha EspTa 15,86, 5) Arttu Tyystjärvi LappUM 15,62, 6) Iikka Alingue JanJa 15,60, 7) Aaro Davidila LapLu 15,56, 8) Antti Tiekso TurWei 15,25, 9) Daniel Ofosu TurWei 15,05, 10) Aapo Karvinen VammsVoi 14,99.

Moukari: 1) Aaron Kangas KanksLei 76,94, 2) Aleksi Jaakkola VehmU 72,77, 3) Henri Liipola SomE 72,19, 4) Tuomas Seppänen NoormNo 72,08, 5) Marco Kammer HIFK 66,65, 6) Markus Kokkonen JoensKa 66,51, 7) Roope Auvinen SjundeåIF 66,29, 8) Petri Rautio OulPy 61,19. – Oskari Lahtinen NoormNo ja Tommi Remes KiuruvU ei tulosta.

10-ottelu, lopputulokset: 1) Juuso Hassi OrivPo 7 379 pistettä, 2) Leo Uusimäki KU-58 7 288, 3) Ville Toivonen ÄhtU 7 152, 4) Petri Ihander KeskiUYU 7123, 5) Tarmo Savola LappVei 7 029, 6) Joni Heikkinen OulPy 7 014, 7) Petri Lemmetyinen KU-58 6 758, 8) Aleksi Salminen HarjavJy 6 567, 9) Otto Ylöstalo IFSibboV 6 212, 10) Jere Liskojärvi HelsTa 5 886.

11) Toma Lahtinen HIFK 5644, 12) Lassi Saarela LänsiUU 4911. – Victor Fagerholm BorgåAk ja Eetu Kangas SeinäjSU keskeyttivät

10-ottelun 110 m aj, 1. erä: 1) Heikkinen 15,55, 2) Salminen 15,62, 3) Ylöstalo 15,67, 4) Lahtinen 16,36, 5) Saarela 16,38, 6) Fagerholm 16,73. 2. erä: 1) Uusimäki 14,82, 2) Hassi 15,01, 3) Toivonen 15,18, 4) Lemmetyinen 15,19, 5) Savola 15,64, 6) Ihander 15,67, 7) Liskojärvi 15,70.

10-ottelun kiekko: 1) Hassi 41,40, 2) Toivonen 41,15, 3) Lemmetyinen 41,11, 4) Liskojärvi 39,22, 5) Heikkinen 38,84, 6) Salminen 37,50, 7) Ylöstalo 37,28, 8) Savola 35,76, 9) Ihander 35,27, 10) Lahtinen 34,89,

11) Uusimäki 32,60. – Saarela ja Fagerholm ei tulosta.

10-ottelun seiväs: 1) Uusimäki KU-58 502, 2) Lemmetyinen 472, 3) Ihander 462, 4) Savola 442, 5) Ylöstalo 442, 6) Hassi 432, 7) Liskojärvi 432, 8) Heikkinen 422, 9) Toivonen 412, 10) Salminen 402,

11) Saarela 382. – Lahtinen ei tulosta, Fagerholm ei kilpaillut.

10-ottelun keihäs: 1) Toivonen 64,77, 2) Hassi 57,82, 3) Ihander 57,56, 4) Lahtinen 55,33, 5) Liskojärvi 54,26, 6) Ylöstalo 51,23, 7) Savola 50,60, 8) Uusimäki 50,04, 9) Lemmetyinen 49,58, 10) Salminen 49,02,

11) Heikkinen 46,76, 12) Saarela 40,21.

10-ottelun 1 500 m: 1) Heikkinen 4.36,70, 2) Salminen 4.44,43, 3) Uusimäki 4.44,53, 4) Ihander 4.44,91, 5) Toivonen 4.46,42, 6) Hassi 4.47,41, 7) Liskojärvi 4.48,21, 8) Lemmetyinen 4.54,93, 9) Savola 6.00,26, 10) Lahtinen 5.06,89. – Ylöstalo ja Saarela eivät päässeet maaliin.

Naiset: 100 m (+1,1 m/s): 1) Lotta Kemppinen HIFK 11,62, 2) Anniina Kortetmaa JyväskKU 11,71, 3) Nooralotta Neziri JyväskKU 11,75, 4) Alina Strömberg LarsmoIF 11,84, 5) Sara Francis KiuruvU 11,87, 6) Elisabet Salmela VeitsilKV 11,89, 7) Johanna Kylmänen RaisKu 11,89, 8) Taika Koilahti TurWei 12,05.

10 000 m: 1) Annemari Kiekara PudasjU 34.12,33, 2) Johanna Peiponen RovanLa 34.17,31, 3) Laura Manninen KU-58 35.01,48, 4) Päivi Kauppinen HelsJuo 35.35,91, 5) Taru Häyrinen MikkKV 37.04,56, 6) Minna Syvälä EspTa 37.39,91, 7) Laura Karkkulainen PyhäsU 37.56,50, 8) Sofia Muinonen EspTa 38.44,51, 9) Laura Heikkilä RunClub 38.44,82, 10) Johanna Sällinen TuUL 38.57,19.

Korkeus: 1) Heta Tuuri LahdA 186, 2) Sini Lällä 186, 3) Jessica Kähärä 180, 4) Linda Sandblom HangöIK 177, 5) Laura Rautanen VilppVei 177, 6) Elin Pajunen IFÅsar 174, 7) Venla Pulkkanen LahdA, 8) Ilona Äyräväinen KarhKa 174, 9) Miia Lindholm HIFK 174, 10) Viivi Voutilainen TuUL 170.

Seiväs: 1) Wilma Murto SalVil 432, 2) Elina Lampela OulPy 412, 3) Saga Andersson EsboIF 404, 4) Minttu Koskiaho KarijTa 388, 5) Pinja Koivumäki LauttLu ja Essi Melender VaasVa 388, 7) Maria Kytölä NurmijYU 378, 8) Miisa Koskiaho KarijTa 378, 9) Kiia Jullenmaa PorinYU 366. – Laura Ollikainen VarkKV ei tulosta.

Keihäs: 1) Sanne Erkkola TuUL 57,04, 2) Jatta-Mari Jääskeläinen TuUL 56,50, 3) Jenni Kangas LahdA 56,16, 4) Jelena Jaakkola SoinSi 55,89, 5) Saara Lipsanen LappUM 55,77, 6) Siiri Elomaa TampPy 54,47, 7) Julia Valtanen RaumU 52,80, 8) Minna Hollanti GamlakIF 51,87, 9) Emilia Karell SjundeåIF 48,86. – Janette Lepistö LehtimJy ei tulosta.

Kuula: 1) Senja Mäkitörmä VarpVi 16,35, 2) Eveliina Rouvali KuopRei 15,75, 3) Helena Leveelahti VirtU 15,36, 4) Kaisa Kymäläinen OrivPo 15,39, 5) Henna Sallinen SavonlRie 15,23, 6) Emilia Kangas SeinäjSU 14,81, 7) Katri Hirvonen JoensKa 14,44, 8) Suvi Helin TampPy 14,43, 9) Kaisu Eskelinen MaanMa 13,55, 10) Niina Kelo KeskiUYU 13,05.

7-ottelu, tilanne 4/7 lajin jälkeen: 1) Maria Huntington TampPy 3714, 2) Saga Vanninen TampPy 3685, 3) Miia Sillman TampPy 3618, 4) Amanda Liljendal BorgåAk 3234, 5) Jessica Rautelin EsboIF 3126, 6) Janette Hanski KarhU 3115, 7) Minttu Mattinen LappUM 3079, 8) Vilma Itälinna TampPy 3042, 9) Laura Lepistö PorinYU 2999, 10) Miina Palonen ViitVie 2960,

11) Sanni Säntti IlmajKi 2952, 12) Eucabeth Kivikangas AlajA 2894, 13) Valentina Lemettinen SeinäjSU 2620. – Reeta Valve MuurY ja Maria Peura TervTe keskeyttivät.

7-ottelun 100 m aj, 1. erä: 1) Palonen 14,59, 2) Mattinen 14,69, 3) Säntti 14,77, 4) Lepistö 14,98, 5) Kivikangas 15,19, 6) Lemettinen 15,90, 7) Peura 16,66. 2. erä: 1) Huntington 13,12, 2) Sillman 13,77, 3) Vanninen 13,81, 4) Hanski 14,46, 5) Liljendal 14,53, 6) Valve 14,63, 7) Rautelin 14,77, 8) Itälinna 14,79.

7-ottelun korkeus, ryhmä 1: 1) Palonen 158, 2) Säntti 158, 3) Lepistö 155, 4) Hanski 155, 5) Lemettinen 155, 6) Kivikangas 155, 7) Valve 140. Ryhmä 2: 1) Sillman 185, 2) Huntington 182, 3) Vanninen 179, 4) Liljendal 167, 5) Mattinen 164, 6) Peura 164, 7) Rautelin 164, 8) Itälinna 161.

7-ottelun kuula: 1) Vanninen 14,32, 2) Hanski 13,04, 3) Sillman 12,66, 4) Kivikangas 12,33, 5) Liljendal 12,21, 6) Rautelin 12,18, 7) Lepistö 11,99, 8) Mattinen 11,92, 9) Huntington 11,78, 10) Säntti 10,19,

11) Palonen 10,02, 12) Itälinna 9,98, 13) Lemettinen 9,56. – Peura ja Valve eivät kilpailleet.

7-ottelun 200 m, 1. erä (+1,0 m/s): 1) Palonen 25,74, 2) Lepistö 25,77, 3) Hanski 26,05, 4) Mattinen 26,46, 5) Kivikangas 26,95, 6) Lemettinen 26,97. 2. erä (+ 0,8 m/s): 1) Huntington 24,24, 2) Vanninen 24,87, 3) Itälinna 24,89, 4) Sillman 25,28, 5) Liljendal 25,56, 6) Säntti 25,67, 7) Rautelin 25,99.

Raviurheilu

Toto75, Ylivieska:

1. ponilähtö, ponilähtö 1100 m Poni Malja: 1) Teppo Terävä/Meiju Ranta 2,25,4, 2) Joli Bruin 1451 SH 2,34,0.3) Mythical Creature 2,36,5 x.4) Broängens Le Precident 169 SH 2,36,9.

2. ponilähtö, ponilähtö 1600 m Mini Malja: 1) Bleckward C.C./Amanda Ljung 57,4 x, 2) Ricky Wee 59,4 x.3) Korall Trot 2,11,1.4) Fabled Luna 2,09,9 x.

1. lähtö, sh 2 100 m: 1) Turpeinen/Hannu Torvinen 31,4a (2,86), 2) Noriina 31,7a (9,2).3) Naapurin Kauhu 31,9a (7,12).4) Tuikkiva 32,0a (7,52). Toto (7-5-10): 2,86 1,51-2,50-2,10 10,91.

2. lähtö, lv 2 100 m: 1) She Will Be/Mika Rintala 16,1a (3,49), 2) Giant Leap 16,5a (45,03).3) See His Glory 16,6a (60,92).4) Laura Express 16,6a (27,25). Toto (3-4-1): 3,49 2,07-5,76-14,44 38,72.

3. lähtö, lv 1 600 m: 1) Starling Chick/Panu Ahonen 14,1a (4,17), 2) Moonlight Velvet 14,4a (2,04).3) Callela Kassius 14,6a (23,82).4) Amiral Ima 14,6a (46,91). Toto (1-4-3): 4,17 1,61-1,19-2,64 4,57.

4. lähtö, TROIKKA-1, sh 2 100 m: 1) Mootsartti/Tero E Mäenpää 27,0a x (4,33), 2) Hissun Feeniks 27,0a (6,21).3) Hotlinki 27,1a (9,14).4) Sorretun Voima 27,3a (3,12). Toto (3-2-1): 4,33 1,61-2,43-2,35 10,47. Troikka: 80,19.

5. lähtö, Toto75-1, lv 1 600 m: 1) M.T.Master Don/Antti Ala-Rantala 13,1a (3,17), 2) Mentha 13,4a (29,18).3) Earn n'Burn 13,4a (20,37).4) Hard To Trick 13,6a (32,5). Toto (5-1-3): 3,17 1,80-3,81-3,67 30,55.

6. lähtö, Toto75-2, sh 2 600 m: 1) Evartti/Santtu Raitala 25,1 (1,39), 2) Lakuri 26,0 (7,8).3) Uljas Suomalainen 26,2 (54,61).4) Ponnen Aatos 26,3 x (63,89). Toto (13-6-8): 1,39 1,17-1,74-3,45 4,56.

7. lähtö, Toto75-3 TROIKKA-2, lv 2 100 m: 1) Yanru/Santtu Raitala 16,5 (6,07), 2) Anni Sue 16,3 (3,8).3) Adelee 17,2 (34,13).4) Silveriina 17,3 (22,38).poissa: 4. Toto (8-15-6): 6,07 1,95-1,96-6,45 10,34. Troikka: 319,99.

8. lähtö, Toto75-4 Toto4-1, lv 2 100 m: 1) Whogonow/Janne Lukkari 13,8a (1,28), 2) Ove 15,4a (16,07).3) El Senor Deo 15,5a (30,64).4) Rose Töll* 15,5a (96,47).poissa: 8, 12. Toto (6-11-5): 1,28 1,27-2,34-4,46 8,76. Toto4 voitto-osuus: 2,10.

9. lähtö, Toto75-5 Toto4-2 TROIKKA-3, sh 2 100 m Helätin-ajo: 1) Granetta*/Jimmy Jonsson 25,8 x (6,63), 2) Naputus 25,9 (38,37).3) Sävel-Taika 26,0 (22,24).4) Lakan Leija 26,1 (17,54). Toto (12-8-11): 6,63 5,53-11,04-6,05 163,26. Toto4 voitto-osuus: 7,89. Troikka: 3869,04.

10. lähtö, Toto75-6 Toto4-3 DUO-1, lv 2 100 m Malja- Ajo: 1) Cameron Evo/Olli Koivunen 13,2a (2,9), 2) MAS Champ 13,6a (7,06).3) Regent Zet 13,7a (49,97).4) Com Milton 13,9a (1,97).poissa: 3. Toto (1-4-9): 2,90 1,70-1,97-4,38 7,67. Toto4 voitto-osuus: 12,31.

11. lähtö, Toto75-7 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-4, sh 2 600 m Ruunaruhtinas 2020: 1) Pertturi/Tuomas Pakkanen 25,8a (10,86), 2) Hvalstad Odin* 26,2a (5,11).3) Josveis 26,3a x (5,02).4) Jamir 26,4a (69,89).poissa: 1, 9. Toto (4-5-6): 10,86 2,25-1,77-1,77 27,05. Toto4 voitto-osuus: 33,34. Troikka: 159,05. Päivän Duo: 1-4, kerroin: 29,77.

TOTO75

1. lähtö: 5 M.T.Master Don, poissa: –

2. lähtö: 13 Evartti, poissa: –

3. lähtö: 8 Yanru, poissa: 4

4. lähtö: 6 Whogonow, poissa: 8, 12

5. lähtö: 12 Granetta, poissa: –

6. lähtö: 1 Cameron Evo, poissa: 3

7. lähtö: 4 Pertturi, poissa: 1, 9

Voitonjako: 7 oikein voitto-osuus 67,50 e.

Rahapelejä

Lotto 33/20

2, 3, 6, 17, 18, 28, 34. Lisänumero: 37. Plusnumero: 21

Voitonjako: 7 oikein –, 6+1 oikein 411 301,32 e, 6 oikein 2 439,42 e, 5 oikein 50,04 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.

Lauantai-Jokeri 33/20

3 4 7 2 1 5 0

Voitonjako: 7 oikein –, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.

Eurojackpot 33/20

Päänumerot: 9, 20, 27, 35, 48. Tähtinumerot: 5, 9.

Voitonjako: 5+2 oikein –, 5+1 oikein 466 635,10 e, 5 oikein 109 796,50 e, 4+2 oikein 4 990,70 e, 4+1 oikein 242,40 e, 4 oikein 104,70 e, 3+2 oikein 49,90 e, 2+2 oikein 19,60 e, 3+1 oikein 18,00 e, 3 oikein 15,10 e, 1+2 oikein 9,80 e, 2+1 oikein 7,90 e.

Perjantai-Jokeri 33/20

8 9 4 0 3 1 8.

Voitonjako: 7 oikein –, 6 oikein –, 5 oikein 32 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.

Keno 33/20

Ilta-arvonta (15.8.): 3, 4, 5, 13, 14, 25, 29, 30, 33, 39, 46, 52, 53, 58, 59, 61, 64, 67, 69, 70. Kunkkunumero: 69.

Päiväarvonta (15.8.): 2, 9, 14, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 32, 38, 42, 47, 48, 54, 55, 62, 63, 65, 67. Kunkkunumero: 62.

Myöhäisillan arvonta (14.8.): 2, 8, 12, 15, 20, 22, 23, 30, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 47, 49, 55, 63, 64, 70. Kunkkunumero: 2.

Tv-urheilua

Yle TV2

14.45 Yleisurheilu: Kalevan kisat

18.15 Beach Volleyn SM-finaalit

Kutonen

15.30 ja 21.30 Snookerin MM-finaali

C More Max

10.45 F3: Espanja

12.10 F2: Espanja

16.10 F1: Osakilpailu, Espanja

20.00 La Ligan nousukarsinta: Almería–Girona

23.00 La Ligan nousukarsinta: Real Zaragoza–Elche

C More Sport 1

13.20 ja 15.00 Moto2 ja -GP: Osakilpailut, Itävalta

22.00 Eurooppa-liiga: Sevilla–Man Utd

C More Sport 2

12.00 Moto3: Osakilpailu, Itävalta

16.00 Motocross: MXGP, Latvia

21.30 PGA Tour: Wyndham Championship

Eurosport 1

13.25 Porsche Supercup: Espanja

15.15 ja 21.15 Snookerin MM-finaali

Eurosport 2

12.00 ja 15.00 Motocross: MX2/MXGP, Latvia

16.05 Pyöräily: Critérium du Dauphiné

V sport jääkiekko

19.05 NHL Playoffs: NY Islanders–Washington 3/7

03.05 NHL Playoffs: Montreal–Philadelphia 3/7

V sport urheilu

21.05 NHL Playoffs: Calgary–Dallas 4/7

01.35 NHL Playoffs: Chicago–Vegas 4/7

05.35 NHL Playoffs: Vancouver–St. Louis 3/7

V sport golf

16.30 European Tour: Celtic Classic

02.00 US Amateur Championship

Ruutu+

08.55 Kouluratsastus: Turku

08.55 Kenttäratsastus: Ypäjä

09.55 Esteratsastus: Gp-finaali, Laakso

10.55 Beach Volleyn nuorten SM-finaalit

17.00 Superpesis: KPL–Tahko

18.30 Veikkausliiga: IFK Mariehamn–TPS

02.00 Golf: US Amateur Championship

HS.fi/live

17.00 Superpesis: KPL–Tahko