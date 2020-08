Englannin jalkapallomaajoukkueessa 62 ottelua pelannut Chris Waddle kertoi Britannian yleisradioyhtiön BBC:n radiokanavalla pitävänsä Manchester Cityn putoamista Mestarien liigasta seuran päävalmentajan Pep Guardiolan virheenä.

City hävisi myöhään lauantai-iltana puolivälieränsä ranskalaiselle yllättäjälle Olympique Lyonnaisille 1–3 ja putosi jatkosta.

Koronaviruspandemian keskeyttämä Mestarien liiga pelataan pikatahtia loppuun Portugalin Lissabonissa, ja City sotki Lyon-tappionsa vuoksi parhaan mahdollisuuden voittaa maanosan arvostetuin seurajoukkuepokaali.

”Pep Guardiolan pitäisi nostaa kätensä pystyyn ja sanoa, että hän teki virheen”, Waddle vaatii.

”Kyllä, ranskalaisjoukkue oli hyvin organisoitu, mutta he eivät olleet loistava joukkue. Silti Guardiola kohteli heitä ikään kuin he olisivat ja maksoi siitä hinnan.”

Cityn Raheem Sterlingillä oli ottelun lopussa loistopaikka tasoittaa peli 2–2:een, mutta hän nosti pallon avopaikasta yli maalin. Hetkeä myöhemmin Lyon paketoi kamppailun kolmannella maalillaan.

”Tuo hetki tiivistää tämän kilpailun. Meidän piti tasoittaa peli, mutta päästimmekin sen sijaan kolmannen maalin”, Guardiola harmitteli uutistoimisto Reutersin mukaan.

Waddlen mukaan Cityn on turha piiloutua tappion hetkellä Sterlingin epäonnistumisen taakse.

”Kyllä, Sterling oli hukannut loistopaikan tasoittaa ottelu vain sekunteja aiemmin, mutta se ei ole syy siihen, että City on ulkona eurokentiltä. He hävisivät, koska heidän pelisuunnitelmansa oli väärä eikä heidän esityksensä ollut riittävän hyvä”, Waddle näki.

”Lyon oli kurinalainen, työskenteli äärimmäisen kovasti ja käytti paikkansa, mutta he ovat keskinkertainen joukkue. Häviäminen heille 3–1 on kauhea tulos Citylle.”

Manchester Cityn Raheem Sterling hukkasi loistopaikan 2–2-tasoitukseen. Hetkeä myöhemmin Cityn verkko heilui kolmannen kerran.

Guardiola ei halunnut ottelun jälkeen syyttää VAR-tarkastusta, jonka päätteeksi voittomaaliksi jäänyt 2–1-osuma lopullisesti hyväksyttiin.

”En halua valittaa tai keksiä tekosyitä. Olemme ulkona”, Guardiola sanoi brittilehti The Guardianin mukaan.

”Meidän on tehtävä asioita paremmin. Teimme joitain hyviä juttuja pelissä, mutta samalla teimme virheitä molemmilla alueilla ja se on syy, miksi hävisimme. Se on pettymys, mutta nyt on loman aika. Jatkamme yrittämistä ja olen varma, että pääsemme jonain päivänä jatkoon puolivälieristä.”

Cityn belgialaistähti Kevin De Bruyne kommentoi lopputulosta pettyneenä.

”Eri vuosi, sama juttu. Meidän täytyy oppia tästä”, hän sanoi urheilukanava BT Sportille uutistoimisto AFP:n mukaan.

Kahdella maalillaan Cityä kurittanut Lyonin Moussa Dembélé nousi Lyonin sankariksi vaihtopenkiltä. Hän kertoi pettyneensä vaihtokomennukseen, mutta ei antanut sen häiritä tositoimiin päästyään.

”Olemme yhä mukana, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on mahtava joukkue”, Dembélé kertoi AFP:n mukaan ranskalaiselle televisiokanavalle RMC Sportille.

”Otamme pelin kerrallaan, emmekä anna ajatustemme karata kauemmas. Olemme valmiita kohtaamaan Bayernin”, hyökkääjä jatkoi Mestarien liigan välieriin viitaten.

Bayern Münchenin ja Lyonin lisäksi neljän parhaan joukkoon pääsivät toisessa välierässä kohtaavat RB Leipzig ja Paris Saint-Germain eli kilpailussa jatkaa kaksi ranskalaista ja kaksi saksalaista joukkuetta.