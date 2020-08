Norjan maajoukkuehiihtäjä Emil Iversen kertoi maan yleisradioyhtiö NRK:lle olevansa yllättynyt, surullinen ja pettynyt entisen maajoukkuehiihtäjä Petter Northugin viimeisimpään toilailuun.

”Toivoin vähän aikaa, että hänen Instagram-tilinsä olisi hakkeroitu. Oli vaikea lukea [Northugin julkaisu] ja ymmärtää, mitä siinä luki”, Iversen kertoi.

Iversen viittasi Northugin päivityksiin, jotka 2010-luvun korskein hiihtäjä teki torstai-illan töppäilynsä jälkeen.

Northug pysäytettiin Oslon ulkopuolella runsaan ylinopeuden vuoksi. Hänen autonsa nopeudeksi mitattiin 168 kilometriä tunnissa, vaikka rajoitus salli maksimissaan 110 kilometrin tuntivauhdin.

Northug pidätettiin verikokeen ottamista varten, ja hänen kotiinsa tehdyssä kotietsinnässä löytyi kokaiinia.

”Tämä on kovin taistelu, jonka hän koskaan käy. Mutta valinta on hänen. Hänen täytyy kääriä hihansa ja ryhtyä hommiin”, Iversen paalutti.

Northug on ollut kohuotsikoissa aiemminkin. Kuusi vuotta sitten hän ajoi ulos tieltä Trondheimissa. Tuolloin hän ajoi alkoholin vaikutuksen alaisena.

Aiemmin tänä vuonna norjalainen oli oikeudessa elämäkertaansa liittyen, kun malli Aylar Lie vaati Northugilta korvauksia kirjan sisällöstä. Lie hävisi oikeudenkäynnin.

Hiihtourallaan Northug lykki kaksi olympiakultaa ja 13 MM-kultaa. Hän on toiminut innoittajana muun muassa Iversenille, joka vakuuttaa pysyvänsä ystävänsä tukena vaikeina aikoina.

”Hänen on saatavaa rangaistuksensa, ammattiapua ja muutettava elämäntapansa täysin. Minä olen pian 30-vuotias, ja hän on vain 34. Toivon, että meillä on vielä monta hyvää yhteistä vuotta edessä”, Iversen sanoi.