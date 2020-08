Mercedeksen Lewis Hamilton otti jo kauden neljännen voittonsa kuudesta osakilpailusta, kun mies kurvaili helposti ensimmäisenä ruutulipulle Barcelonassa sunnuntaina.

Kakkosruudusta lähteneestä Valtteri Bottaksesta tai Red Bullin Max Verstappenista ei ollut Hamiltonin voiton uhkaajiksi, vaan neljäs peräkkäinen Espanjan gp:n voitto irtosi näytöstyyliin.

Bottas aloitti kauden voitolla, mutta sen jälkeen tallikaveri Hamilton on mennyt menojaan. Eroa MM-sarjassa on jo 43 pistettä. Mercedes-kuskien välissä on vielä Verstappen kuusi pistettä Bottaksen edellä.

Barcelona oli Bottakselle jo viides peräkkäinen tappio Hamiltonille. Silverstonen ensimmäisessä osakilpailussa rengasrikko pudotti Bottaksen pisteiltä, mutta Barcelona oli jo kolmas kerta, kun Bottas ajoi kolmanneksi sarjan parhaalla autolla.

Hamiltonin suoritusvarmuudesta ja tasaisuudesta kertoo se, että neljän voiton lisäksi on aikasakkojen tuoma neljäs sija ja kakkospaikka Silverstonen toisesta kisasta.

Bottaksen takamatka kuusinkertaiseen maailmanmestariin Hamiltoniin nähden vaatisi tälle toistuvaa epäonnea, sillä ajamalla mies tuskin palkintopallin ulkopuolelle tällä kaudella jää.

Onneksi Bottaksella on taskussa jatkosopimus ensi kaudeksi, sillä sinne voi mestaruustavoitteet vähitellen siirtää.