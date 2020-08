Jalkapallon kestomenestyjä FC Barcelona ajautui entistä syvempään kriisiin hävittyään Mestarien liigan puolivälierässä Bayern Münchenille hämmentävästi maalein 2–8. Ottelu pelattiin viime perjantaina.

Seurassa on käyty neuvotteluja pitkin viikonloppua ja tuoreimpana väitteenä on päävalmentaja Quique Setiénin saamat potkut.

”Setién lähtee”, FC Barcelonan puheenjohtaja Josep María Bartomeu sanoi Cope-kanavan toimittajalle Víctor Navarrolle kokouksen jälkeen.

Urheilulehti Marcan mukaan tällä hetkellä ykkösehdokas uudeksi päävalmentajaksi on hollantilainen Ronald Koeman, joka on nykyisin Hollannin maajoukkueen päävalmentaja. Koeman on myös entinen FC Barcelonan pelaaja.

Aiemmin ykkösehdokkaana pidetty argentiinalainen Mauricio Pochettino sen sijaan on menettänyt mahdollisuuksiaan muun muassa seuran kannattajien vastustuksen johdosta.

Pochettino on valmentanut FC Barcelonan paikallisvastustajaa Espanyolia ja on aiemmin haaveillut Real Madridin valmentamisesta. Lisäksi Pochettino on takavuosina todennut menevänsä mieluummin argentiinalaiselle maatilalleen kuin valmentaisi FC Barcelonaa.

Barcelona on joutunut myös huhumyllyn kohteeksi liittyen tähtipelaaja Lionel Messiin. Brasilialainen Interative Sportin toimittaja Marcelo Bechler väitti lähteisiinsä vedoten, että Messi haluaa lähteä välittömästi seurasta.

Huhu lähti kiertämään ja espanjalaisen Sport-sivuston mukaan Barça on nyt kiistänyt, että Messi olisi ollut kenenkään yhteydessä.