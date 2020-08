Norjan entistä hiihtotähteä Petter Northugia epäillään kolmesta rikkomuksesta, syyttäjä Silje Bergsholm vahvisti maanantaina Aftenpostenille. Epäilyt liittyvät viime torstaina tapahtuneeseen ylinopeusajoon.

Northug ajoi 168 kilometrin tuntinopeudella 110 kilometrin tuntinopeusalueella. Hänen epäillään ajaneen huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Lisäksi hänen asunnostaan löytyi pieni määrä huumeita.

Kaksi syytteistä liittyvät liikennerikkomuksiin eli ylinopeuteen ja huumattuna ajamiseen. Kolmas syyte tulee huumausaineiden hallussapidosta.

Bergsholmin mukaan Northug on ollut yhteistyöhaluinen kuulusteluissa. Lisää kuulusteluja on myös tulossa, mutta ajankohta on auki. Bergsholm ei kommentoi sitä, onko poliisilla videotallenne entisen hiihtäjän kaahailusta.

Northugilta otettujen verikokeiden tulokset valmistuminen kestää muutamasta päivästä pariin viikkoon.

34-vuotias Northug kertoi itse Instagramissa tapahtumista.

”Poliisi löysi kodistani pienen määrän huumeita. Se on kokaiinia. Olen epätoivoinen ja pelkään, mitä tulevaisuus tuo mukanaan”, Northug kirjoitti.

Northug alleviivasi olevansa surullinen ja pettynyt itseensä.

”Tiedän, että tästä tulee oikeusjuttu ja otan vastuun seurauksista.”